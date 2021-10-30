Гончаренко – о поражении от «Крыльев Советов»: «После кубкового дерби «Краснодар» находился не в приподнятом настроении»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко выступил после матча 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1). Белорус связал поражение с кубковой неудачей на неделе во встрече против «Кубани» (0:3).

«После дерби команда находилась не в приподнятом настроении, сегодня мы ещe усугубили эту ситуацию. Посмотрим, как мы дальше справимся с этим ударом.

Кризис в команде? Неделю назад мы показали яркую и качественную игру, не думаю, что за эту неделю всe могло настолько сильно расстроиться», – сказал Гончаренко.