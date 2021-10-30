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  • Гончаренко – о поражении от «Крыльев Советов»: «После кубкового дерби «Краснодар» находился не в приподнятом настроении»

Гончаренко – о поражении от «Крыльев Советов»: «После кубкового дерби «Краснодар» находился не в приподнятом настроении»

30 октября 2021, 22:36
9

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко выступил после матча 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1). Белорус связал поражение с кубковой неудачей на неделе во встрече против «Кубани» (0:3).

«После дерби команда находилась не в приподнятом настроении, сегодня мы ещe усугубили эту ситуацию. Посмотрим, как мы дальше справимся с этим ударом.

Кризис в команде? Неделю назад мы показали яркую и качественную игру, не думаю, что за эту неделю всe могло настолько сильно расстроиться», – сказал Гончаренко.

  • «Краснодар» идет в таблице РПЛ 5-м.
  • Следующий соперник – «Динамо» (6 ноября).
  • «Крылья Советов» занимают 7-ю строчку.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Краснодар Крылья Советов Гончаренко Виктор
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Krasnodar 123
1635623900
Что за херню ты несешь ? То игроки не знали, что это дерби, теперь настроение плохое! Сбежал-бы ты опять в Белоруссию или куда подальше от ФК Краснодар. Ты не тренер и даже не физрук!
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Krasnodar 123
1635624073
Сергей Николаевич уберите это недоразумение пожалуйста, пока он команду не развалил полностью!
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paracetamol
1635631824
Бульбаш, тебя еще не выгнали?
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portero
1635652945
До нового года что ли в трауре будете???
Ответить
Sviro
1635654871
Я сейчас расплачусь!! В команде мужики или красны девицы? Возможно, дело в тренере?
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zaichkin777@gmail.com
1635661994
Хороший тренер, это 50% успеха. Наш тренер процентов пять.
Ответить
paracetamol
1635667640
Кого Галицкий взял? Кубок провалил, чемп тоже, это же физрук!
Ответить
Евгений Лесников
1635686588
Не хочется участвовать в разборках после очередного поражения Краснодара,но такое объяснение главного тренера только подтверждает мысли болельщиков,что Ганчаренко не управляет своей командой ...или давно этим не занимается...
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