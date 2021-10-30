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    Гончаренко – о поражении от «Крыльев Советов»: «После кубкового дерби «Краснодар» находился не в приподнятом настроении»

    Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко выступил после матча 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1). Белорус связал поражение с кубковой неудачей на неделе во встрече против «Кубани» (0:3).

    «После дерби команда находилась не в приподнятом настроении, сегодня мы ещe усугубили эту ситуацию. Посмотрим, как мы дальше справимся с этим ударом.

    Кризис в команде? Неделю назад мы показали яркую и качественную игру, не думаю, что за эту неделю всe могло настолько сильно расстроиться», – сказал Гончаренко.

    • «Краснодар» идет в таблице РПЛ 5-м.
    • Следующий соперник – «Динамо» (6 ноября).
    • «Крылья Советов» занимают 7-ю строчку.

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    Источник: «Чемпионат»

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    30.10.2021 22:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2250

      Krasnodar 123 2 часа назад

      Сергей Николаевич уберите это недоразумение пожалуйста, пока он команду не развалил полностью!

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    • ...
      Рейтинг: +2250

      Krasnodar 123 2 часа назад

      Что за херню ты несешь ? То игроки не знали, что это дерби, теперь настроение плохое! Сбежал-бы ты опять в Белоруссию или куда подальше от ФК Краснодар. Ты не тренер и даже не физрук!

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