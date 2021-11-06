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Судьи
Главный судья:
Владимир Москалев (Воронеж)
Помощники:
Егор Болховитин, Арам Петросян
Дополнительные помощники:
VAR - Алексей Амелин AVAR - Валерий Данченко
Резервный судья:
Сергей Цыганок
Инспектор:
Игорь Синер
Материалы

Динамо - Краснодар

06.11.2021, Суббота, 16:30 мск Москва, стадион ВТБ Арена Россия. Премьер-лига, 14 тур Динамо - Краснодар
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
23 тур
18 марта, четверг 19:00 Краснодар 2:3 Динамо
10 тур
4 октября, воскресенье 20:00 Динамо 2:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
23 тур
19 июля, воскресенье 20:30 Краснодар 0:2 Динамо
13 тур
20 октября, воскресенье 19:00 Динамо 1:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
23 тур
14 апреля, воскресенье 14:00 Динамо 1:1 Краснодар
9 тур
30 сентября, воскресенье 16:30 Краснодар 3:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
22 тур
10 марта, суббота 16:30 Динамо 0:0 Краснодар
8 тур
27 августа, воскресенье 20:00 Краснодар 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
4 апреля, понедельник 19:30 Динамо 1:4 Краснодар
8 тур
13 сентября, воскресенье 16:30 Краснодар 4:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
30 тур
30 мая, суббота 13:30 Динамо 1:1 Краснодар
6 тур
31 августа, воскресенье 20:15 Краснодар 0:2 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
20 апреля, воскресенье 16:00 Динамо 1:2 Краснодар
5 тур
18 августа, воскресенье 20:15 Краснодар 1:1 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
11 мая, суббота 13:30 Динамо 1:1 Краснодар
14 тур
4 ноября, воскресенье 18:00 Краснодар 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
26 тур
1 октября, суббота 18:30 Динамо 2:1 Краснодар
11 тур
29 мая, воскресенье 20:30 Краснодар 0:1 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +5954

    ySS 6 ноября 2021, 15:58

    Динамо выглядит стабильнее Краснодара.
    Надеюсь, кто-то победит и будет много голов)

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 5 ноября 2021, 19:28

    1:1

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