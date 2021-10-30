Фанаты «Спартака» на матче с «Ростовом» требовали у Федуна продажи клуба

Болельщики «Спартака» во время матча 13-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1) обращались к владельцу клуба Леониду Федуну. Они требовали продажи команды.
«Леня Федун, команду продай!» – скандировали фанаты.
- Федун сейчас не посещает матчи «Спартака» из-за проблем с сердцем.
- «Спартак» упустил победу на 90+5 минуте.
- Москвичи идут в РПЛ 9-ми.
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Ловчев: «20 миллионов спартаковских болельщиков рыдают, а Селихов стоит и улыбается. Сегодняшний «Спартак» – это трагедия»
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Источник: твиттер Николая Угодника