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    Фанаты «Спартака» на матче с «Ростовом» требовали у Федуна продажи клуба

    Болельщики «Спартака» во время матча 13-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1) обращались к владельцу клуба Леониду Федуну. Они требовали продажи команды.

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    Источник: твиттер Николая Угодника

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    30.10.2021 22:21
    Комментарии16
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      Рейтинг: +3159

      ySS 47 минут назад

      Они-с ещё с подругой ещё не наигрались.
      Будем наблюдать как португальский специалист пробует выстроить какую-то игру.
      Хотя ресурсов у него минимум. Рассказов не от хорошей жизни выходит на поле.

      0
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      Рейтинг: -140

      diamondfan 1 час назад

      Спартак отстой!

      2
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      Рейтинг: +930

      Taps 1 час назад

      Продать и разогнать вороватую шайку менеджеров.

      0
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      Рейтинг: +11876

      житель СПб 1 час назад

      Вот это правильное требование!

      0
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      Рейтинг: +9845

      alex1951 1 час назад

      Федун -продажная шкура,продай ....
      Например :Рокфеллеру,Моргану ,Ротшильду на худой конец Абрамовскому.....
      А сам вали отседова......ты отстой......аутсайдер....неудачник......Бангладеш 5 лига тебя дожидается......))))

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      Рейтинг: +111

      3meeeD 1 час назад

      Я конечно враг ,по футбольном заклятый!!но....Лёня продай команду.Это перебор.Мясо великой командой была.Прям кри души от конявых прям.И Орешкина нашего в тот же чан.

      2
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      Рейтинг: +9047

      playsh > 3meeeD 1 час назад

      Спасибо,дружище,за понимание.Наша Москва одной крови.

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      Рейтинг: +25845

      Боцман59rus 1 час назад

      _ сколько еще повторять недоразвитым, что клуб не собственность этого гандома, все кто кто кричит : Федун построил дом Спартаку!!! - одноклеточные дебилы})))

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      Рейтинг: +2143

      Бриг 1 час назад

      Фанаты есть фанаты, никто из нормальных людей их не слышит.
      А по поводу результатов - всякое бывает. Нынешние молокососы и не знают, как Спартак улетал из высшего дивизиона и как возвращался. Такая пошла полоса, и как не меняй тренера и футболистов, лучше пока не станет. Нужно потерпеть пока. Ну трудно ожидать от Рассказова сейчас...

      0
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      Рейтинг: +3159

      ySS > Бриг 59 минут назад

      Ух ты, а ты видел как Спартак вылетал в первую лигу, как возвращался?
      Полоса, говоришь, такая, только ширина у неё без малого 2 десятка лет

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      Рейтинг: +328

      Forvard47 1 час назад

      Готов купить спартак за 50 рублей

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      Рейтинг: +3913

      _Marqella_ 1 час назад

      Кто же его купит, товар не ликвидный...))

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      Рейтинг: +2353

      Красногорск_Фан > _Marqella_ 1 час назад

      да любой полковник ФСБ ))

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