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  • Фанаты «Спартака» на матче с «Ростовом» требовали у Федуна продажи клуба

Фанаты «Спартака» на матче с «Ростовом» требовали у Федуна продажи клуба

30 октября 2021, 22:21
51

Болельщики «Спартака» во время матча 13-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1) обращались к владельцу клуба Леониду Федуну. Они требовали продажи команды.

«Леня Федун, команду продай!» – скандировали фанаты.

  • Федун сейчас не посещает матчи «Спартака» из-за проблем с сердцем.
  • «Спартак» упустил победу на 90+5 минуте.
  • Москвичи идут в РПЛ 9-ми.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Источник: твиттер Николая Угодника
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Федун Леонид
Комментарии (51)
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slavа0508
1635622195
Да нет то желающих купить . это раз ...и как же Федун отнимет игрушку у Заремы это два ...
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_Marqella_
1635624720
Кто же его купит, товар не ликвидный...))
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Боцман59rus
1635625345
_ сколько еще повторять недоразвитым, что клуб не собственность этого гандома, все кто кто кричит : Федун построил дом Спартаку!!! - одноклеточные дебилы})))
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3meeeD
1635625569
Я конечно враг ,по футбольном заклятый!!но....Лёня продай команду.Это перебор.Мясо великой командой была.Прям кри души от конявых прям.И Орешкина нашего в тот же чан.
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житель СПб
1635626163
Вот это правильное требование!
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Taps
1635626984
Продать и разогнать вороватую шайку менеджеров.
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paracetamol
1635631767
Да он бы продал, с радостью, да кто же купит суперубыточное предприятие?
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Zenit_Zenit
1635647394
Если честно, ну сколько можно над людями издеваться то? Над игроками, тренерами, болелами? Ну не получается у тебя, Лёня быть владельцем клуба. Не получается и всё. Не твоё это. Ты - не Галицкий, да и на стенку ниже Лёши писаешь. Продай и живи себе спокойно дальше. Ну ведь жалко же Спартак, прям до слёз жалко. Был ведь клуб…когда то… ну очень давно… в другой жизни…
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SpartakMoskwa
1635649831
Да не продаст он Спартак никогда,легче Зенит продать который рано или поздно надоест Миллеру и он продаст или распустит свою игрушку.Все же понимают если Зенит в ближайшие годы не добьется ничего в ЕК то Газпром распустит их,смысл вливать деньги намного больше чем другие клубы в рпл а играть на том же уровне в ЕК,как с Анжи было в свое время
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Ганнибал Лектор
1635657557
А, что есть очередь желающих купить этот геморрой?
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