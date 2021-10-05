Федун проходит лечение в Германии. Ему запретили посещать матчи «Спартака» из-за проблем с сердцем

Владелец «Спартака» Леонид Федун находится на лечении в Германии. Об этом сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

«Леонид Федун действительно находится в Германии, занимается разными вопросами, в том числе и связанными со здоровьем.

Но давайте уважать частную жизнь, комментировать подробности мы не будем», – сообщил Зеленов.

Ранее в телеграм-канале «Бойлерная» появилась информация о том, что кардиологи настоятельно запретили Федуну посещать матчи «Спартака». У функционера наблюдалось резкое ухудшение работы сердечно-сосудистой системы на фоне перенесенного коронавируса.