Федун проходит лечение в Германии. Ему запретили посещать матчи «Спартака» из-за проблем с сердцем

Владелец «Спартака» Леонид Федун находится на лечении в Германии. Об этом сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
«Леонид Федун действительно находится в Германии, занимается разными вопросами, в том числе и связанными со здоровьем.
Но давайте уважать частную жизнь, комментировать подробности мы не будем», – сообщил Зеленов.
Ранее в телеграм-канале «Бойлерная» появилась информация о том, что кардиологи настоятельно запретили Федуну посещать матчи «Спартака». У функционера наблюдалось резкое ухудшение работы сердечно-сосудистой системы на фоне перенесенного коронавируса.
- Федун не присутствовал на матче 9-го тура РПЛ «Спартак» – «Уфа» (2:0).
- «Спартак» идет на 7-м месте в РПЛ.
Источник: «Чемпионат»