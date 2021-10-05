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  • Федун проходит лечение в Германии. Ему запретили посещать матчи «Спартака» из-за проблем с сердцем

Федун проходит лечение в Германии. Ему запретили посещать матчи «Спартака» из-за проблем с сердцем

5 октября 2021, 20:26
38

Владелец «Спартака» Леонид Федун находится на лечении в Германии. Об этом сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

«Леонид Федун действительно находится в Германии, занимается разными вопросами, в том числе и связанными со здоровьем.

Но давайте уважать частную жизнь, комментировать подробности мы не будем», – сообщил Зеленов.

Ранее в телеграм-канале «Бойлерная» появилась информация о том, что кардиологи настоятельно запретили Федуну посещать матчи «Спартака». У функционера наблюдалось резкое ухудшение работы сердечно-сосудистой системы на фоне перенесенного коронавируса.

  • Федун не присутствовал на матче 9-го тура РПЛ «Спартак» – «Уфа» (2:0).
  • «Спартак» идет на 7-м месте в РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (38)
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Боцман59rus
1633456183
_ клизму отечественную, в качестве лечения, до и после, каждого матча Спартака))
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vladimir-7
1633458035
Федун российским медикам не доверяет и улетел к немцам лечиться.
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NewLife
1633458233
"кардиологи настоятельно запретили Федуну посещать матчи «Спартака»".... Когда же ему запретят владеть Спартаком ?
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Ганнибал Лектор
1633458867
Заездила Зарема, причем тут спортак?
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rash1959
1633460451
Бл..., -ули накинулись на больного человека. что случится, кто будет по счетам платить? Пусть выздоравливает, и долго живёт. Сам пережил 2 инфаркта - нелегко.
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Вомбат
1633460570
В этой ситуации всем нормальным людям остается одно -- пожелать человеку здоровья.
Ответить
Zlatan2718
1633464193
Будет болеть за киевское Динамо..
Ответить
jek718875
1633495901
Молодая жена,во всём виновата "Виагра",сколько она старичков покосила,уже не можешь,а надо,сам пробовал,чуть копыта не отбросил
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Sviro
1633501996
Как же так? У нас скобеева и прочие шеины изо всех утюгов вещают, что в России самая лучшая медицина!! А он - к лепшим друзям украины поехал хворь изгонять. Или у нас слишком дорого для него? Не желаю ему плохого, но надо помнить, что массовые проклятия со стадионов находят своего адресата
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slavа0508
1633506699
Ну если сердечко пошаливает . то матчи Спартака опасны для жизни ...
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