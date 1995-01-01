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    Федун проходит лечение в Германии. Ему запретили посещать матчи «Спартака» из-за проблем с сердцем

    Владелец «Спартака» Леонид Федун находится на лечении в Германии. Об этом сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

    «Леонид Федун действительно находится в Германии, занимается разными вопросами, в том числе и связанными со здоровьем.

    Но давайте уважать частную жизнь, комментировать подробности мы не будем», – сообщил Зеленов.

    Ранее в телеграм-канале «Бойлерная» появилась информация о том, что кардиологи настоятельно запретили Федуну посещать матчи «Спартака». У функционера наблюдалось резкое ухудшение работы сердечно-сосудистой системы на фоне перенесенного коронавируса.

    • Федун не присутствовал на матче 9-го тура РПЛ «Спартак» – «Уфа» (2:0).
    • «Спартак» идет на 7-м месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии28
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      Рейтинг: +72

      Авангард1970 2 секунды назад

      Если на Х... не пошлёт свою пассию, то отдаст концы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +888

      Taps 4 минуты назад

      В гробу карманов нет ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      Землякруглая 18 минут назад

      Полупокер Литейный отошел от воскресного проигрыша синита, и начал строчить комменты. Гыгы

      3
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      ...
      Рейтинг: +2059

      R_a_i_n > Землякруглая 3 минуты назад

      да его Рукаку насексил, он довольный бегает тут))

      0
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      Рейтинг: +4977

      Ганнибал Лектор 26 минут назад

      Заездила Зарема, причем тут спортак?

      0
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      Рейтинг: +1302

      Олег1204 27 минут назад

      Довели дедулю

      0
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      Рейтинг: +10504

      NewLife 36 минут назад

      "кардиологи настоятельно запретили Федуну посещать матчи «Спартака»"....
      Когда же ему запретят владеть Спартаком ?

      1
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      Рейтинг: +21641

      vladimir-7 40 минут назад

      Федун российским медикам не доверяет и улетел к немцам лечиться.

      1
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      Рейтинг: +9969

      Cleaner 43 минуты назад

      Во всем виноват Спартак!

      1
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      Рейтинг: +9102

      ivany4 1 час назад

      Ну и где в чемпионате сообщение о Бойлерной???
      Послал им запрос, посмотрим что ответят.)))
      А заявление в Бойлерной, о болезни Галицкого и Федуна датированы Sep 24 at 18:07.
      Долго же до бомбардира доходят новости.)) Хотя для бомжей и такое в радость!))

      0
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      Рейтинг: +17471

      JTherry > ivany4 7 минут назад

      ТК Бойлерная давно опубликовал это сообщение (24.09), почему эта "новость" так долго шла до "бомбы"? видимо, потому, что сбой был в соцсетях... в Германии, наверное, с Меркиным встретился, бейсболку свою подарил...)

      0
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      Рейтинг: +25410

      Боцман59rus 1 час назад

      _ клизму отечественную, в качестве лечения, до и после, каждого матча Спартака))

      2
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      Рейтинг: +118

      dimazavr > Боцман59rus 51 минуту назад

      Вы - нелюдь! 62 года? Да... меняться поздно.

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