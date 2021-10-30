Селихов: «Пропущенный от «Ростова» гол – вратарский»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов высказался после матча 13-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1). Ростовчане ушли от поражения на 95-й минуте.
«Упустили победу… Вот и всe. Выпускал мяч из рук по ходу матча? Да, были недочeты. В эпизоде с пропущенным голом хотел подстраховать защитника, потому что есть такая задача. Это вратарский гол», – сказал Селихов.
- «Спартак» и «Ростов» остались на 8-м и 12-м местах соответственно.
- «Ростов» с 2018 года не проигрывает на «Открытие Банк Арене» в чемпионате.
- Селихов впервые сыграл в текущем чемпионате.
Кафанов: «В матче со «Спартаком» «Ростов» был ближе к победе»
Источник: «Чемпионат»
Остается 30 сек зачем делать навес в центральную зону? Отправь верхом по прямой в район флага, желательно в аут и все матч выйгран! Но если уж так лохонулись уже в момент игры в мяч Комличенко его надо было сносить и не чего бы не было. А на счет подстраховки защ это просто отмаз, борьба далеко за пределами штрафной мяч в пределах борьбы куда бежать? Он просто вернусь к ранее сказанному УЖЕ ВЫЙГРАЛ и ждал свистка, а где он стоял к раздевалке ближе было))