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    Селихов: «Пропущенный от «Ростова» гол – вратарский»

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов высказался после матча 13-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1). Ростовчане ушли от поражения на 95-й минуте.

    «Упустили победу… Вот и всe. Выпускал мяч из рук по ходу матча? Да, были недочeты. В эпизоде с пропущенным голом хотел подстраховать защитника, потому что есть такая задача. Это вратарский гол», – сказал Селихов.

    • «Спартак» и «Ростов» остались на 8-м и 12-м местах соответственно.
    • «Ростов» с 2018 года не проигрывает на «Открытие Банк Арене» в чемпионате.
    • Селихов впервые сыграл в текущем чемпионате.

    Кафанов: «В матче со «Спартаком» «Ростов» был ближе к победе»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:12
    Комментарии13
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      Рейтинг: +3151

      ySS 41 минуту назад

      Гол имени Джикии.
      Селихов был там, где и должен был быть в этом моменте. Там более два раза, сокращая дистанцию с атакующим, выручил.
      По матчу, конечно, была заметна нервозность.

      2
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      Рейтинг: +13904

      Persona_non_Grata > ySS 1 минуту назад

      Бред какой то (((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7041

      Старикан 51 минуту назад

      Как мне нравятся самобичевания игроков Спартака после неудач... Профессионалы, блин...

      1
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      ...
      Рейтинг: +17314

      DVOK68 > Старикан 34 минуты назад

      А им по боку,мягенько говоря...Ведут как детсадовские,торжественно пообещали родителям "хорошо себя вести"и забыли через 5 минут...
      Вопиющая пофигистичность.Они когда в следующем туре паровозам влетят,то же самое канючить будут...типа поговорили между собой,теперь мы типа другие,теперь сделали выводы....Лажа это всё!
      Руй ситуацию не контролируют ни руя!А футболёры это очень хорошо ощущают-в итоге мы видим всю эту долгоиграющую клоунаду!
      Уже сейчас смело можно португеза увольнять...не справился с работой стопудово.Тогда будет надежда,хотя б в кубке продвинуться в весну,так сказать...с целью выиграть хоть что-то на столетие.Игроков встряхнет увольнения этого пофигиста...ведь те же самые парни ещё весной при Тедеско рубились и играли и выиграли серебро-факт.А с этим флегматиком одни беды а не победы....Увольнять немедля!

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      Рейтинг: +2877

      R_a_i_n 1 час назад

      Пропущенный гол, это гол имени руководства, которые опустили клуб ниже плинтуса.

      1
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      Рейтинг: +17314

      DVOK68 > R_a_i_n 44 минуты назад

      Безусловно.

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      Рейтинг: +11446

      Литейный4 1 час назад

      Пора вызывать Реброва. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +26256

      silver29 1 час назад

      Этот гол напомнил пропущенную банку Филимоновым за воротник от Шевченко ((( Селихов заурядная дыра, а как его ждали на замену

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      Рейтинг: +17986

      JTherry > silver29 1 час назад

      в Спартаке все вратари - "дырки"... Макси - возомнил о себе, что он классный вратарь после неплохого прошлого сезона, Селихов - просто перегорел на скамейке сидя, а Ребров - давно в блогеры подался, не понимаю, за что ему Федун бабки платит... и в "двойке" никого на замену нет, чего давно не было...

      4
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      Рейтинг: +12634

      ilichkadr > JTherry 1 час назад

      У Реброва от Лёни пожизненная пенсия. Блогерство это так, от скуки..........

      0
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      Рейтинг: +17986

      JTherry > ilichkadr 1 час назад

      слишком эротично штанги лобызал, вот и пенсион пожизненный заработал... а вратарь - очень посредственный...

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      Рейтинг: +12634

      ilichkadr > JTherry 46 минут назад

      Вратарство, Артёмке в 37 лет. вроде как и ни к чему. Жизнь удалась, чего ещё желать?

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      Рейтинг: +17341

      derrik2000 1 час назад

      Нечего на себя лишнее наговаривать. Да. Немного сплоховал, точнее, не выручил после ужасных косяков всей командочки в конце матча, но главные "застрельщики" ответного гола - игрочишки средней линии и линии защиты!

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