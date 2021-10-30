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Селихов: «Пропущенный от «Ростова» гол – вратарский»

30 октября 2021, 20:12
22

Голкипер «Спартака» Александр Селихов высказался после матча 13-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1). Ростовчане ушли от поражения на 95-й минуте.

«Упустили победу… Вот и всe. Выпускал мяч из рук по ходу матча? Да, были недочeты. В эпизоде с пропущенным голом хотел подстраховать защитника, потому что есть такая задача. Это вратарский гол», – сказал Селихов.

  • «Спартак» и «Ростов» остались на 8-м и 12-м местах соответственно.
  • «Ростов» с 2018 года не проигрывает на «Открытие Банк Арене» в чемпионате.
  • Селихов впервые сыграл в текущем чемпионате.

Кафанов: «В матче со «Спартаком» «Ростов» был ближе к победе»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Селихов Александр
Комментарии (22)
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derrik2000
1635615449
Нечего на себя лишнее наговаривать. Да. Немного сплоховал, точнее, не выручил после ужасных косяков всей командочки в конце матча, но главные "застрельщики" ответного гола - игрочишки средней линии и линии защиты!
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R_a_i_n
1635617554
Пропущенный гол, это гол имени руководства, которые опустили клуб ниже плинтуса.
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Старикан
1635618427
Как мне нравятся самобичевания игроков Спартака после неудач... Профессионалы, блин...
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ySS
1635619033
Гол имени Джикии. Селихов был там, где и должен был быть в этом моменте. Там более два раза, сокращая дистанцию с атакующим, выручил. По матчу, конечно, была заметна нервозность.
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paracetamol
1635632277
Защитники тоже должны шевелиться, хотя бы изредка!
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portero
1635654224
Остался бы в воротах, говорили бы, что должен был выйти просто удар получился хорошим... Мнение комментатора не обязательно правильное.
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Форвард 79
1635662416
В данном случае виновата была вся команда! Такое впечатление, что команда перед этим моментом уже победила и все уже были в раздевалке. Вернемся к розыгрышу:
Остается 30 сек зачем делать навес в центральную зону? Отправь верхом по прямой в район флага, желательно в аут и все матч выйгран! Но если уж так лохонулись уже в момент игры в мяч Комличенко его надо было сносить и не чего бы не было. А на счет подстраховки защ это просто отмаз, борьба далеко за пределами штрафной мяч в пределах борьбы куда бежать? Он просто вернусь к ранее сказанному УЖЕ ВЫЙГРАЛ и ждал свистка, а где он стоял к раздевалке ближе было))
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alefreddy
1635665239
Ну как же так Александр
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