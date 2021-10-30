Селихов: «Пропущенный от «Ростова» гол – вратарский»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов высказался после матча 13-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1). Ростовчане ушли от поражения на 95-й минуте.

«Упустили победу… Вот и всe. Выпускал мяч из рук по ходу матча? Да, были недочeты. В эпизоде с пропущенным голом хотел подстраховать защитника, потому что есть такая задача. Это вратарский гол», – сказал Селихов.

«Спартак» и «Ростов» остались на 8-м и 12-м местах соответственно.

«Ростов» с 2018 года не проигрывает на «Открытие Банк Арене» в чемпионате.

Селихов впервые сыграл в текущем чемпионате.

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