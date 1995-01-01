Селихов: «Пропущенный от «Ростова» гол – вратарский»

Гол имени Джикии.
Селихов был там, где и должен был быть в этом моменте. Там более два раза, сокращая дистанцию с атакующим, выручил.
По матчу, конечно, была заметна нервозность.
Голкипер «Спартака» Александр Селихов высказался после матча 13-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1). Ростовчане ушли от поражения на 95-й минуте.
«Упустили победу… Вот и всe. Выпускал мяч из рук по ходу матча? Да, были недочeты. В эпизоде с пропущенным голом хотел подстраховать защитника, потому что есть такая задача. Это вратарский гол», – сказал Селихов.
- «Спартак» и «Ростов» остались на 8-м и 12-м местах соответственно.
- «Ростов» с 2018 года не проигрывает на «Открытие Банк Арене» в чемпионате.
- Селихов впервые сыграл в текущем чемпионате.
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