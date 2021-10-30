Кафанов: «В матче со «Спартаком» «Ростов» был ближе к победе»

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов подытожил матч 13-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Ростовчане ушли от поражения на 95-й минуте.
«Сколько бы «Спартак» ни пропустил от «Зенита» – это «Спартак». В нынешней ситуации это ещe более опасный соперник, ведь он загнан в угол. Мы понимали, что будет тяжело.
Ближе к победе были мы, у нас было больше моментов. Да, могли проиграть, но ничья со «Спартаком» – больше плюс, чем минус», – сказал Кафанов.
- Для Кафанова это был дебютный матч в качестве главного тренера «Ростова».
- «Спартак» и «Ростов» остались на восьмом и 12-м местах соответственно.
- «Ростов» с 2018 года не проигрывает на «Открытие Банк Арене» в чемпионате.
Источник: «Чемпионат»