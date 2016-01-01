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    Кафанов: «В матче со «Спартаком» «Ростов» был ближе к победе»

    Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов подытожил матч 13-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Ростовчане ушли от поражения на 95-й минуте.

    «Сколько бы «Спартак» ни пропустил от «Зенита» – это «Спартак». В нынешней ситуации это ещe более опасный соперник, ведь он загнан в угол. Мы понимали, что будет тяжело.

    Ближе к победе были мы, у нас было больше моментов. Да, могли проиграть, но ничья со «Спартаком» – больше плюс, чем минус», – сказал Кафанов.

    • Для Кафанова это был дебютный матч в качестве главного тренера «Ростова».
    • «Спартак» и «Ростов» остались на восьмом и 12-м местах соответственно.
    • «Ростов» с 2018 года не проигрывает на «Открытие Банк Арене» в чемпионате.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:34
    Комментарии11
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      Рейтинг: +53683

      portero 1 час назад

      Сравняв на 95 минуте??? Лучше промолчать...

      2
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      Рейтинг: +47143

      MaxRnD > portero 37 минут назад

      так видит художник

      0
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      Рейтинг: +90696

      zigbert 1 час назад

      У всех разное видение ситуации.

      3
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      Рейтинг: +382

      Завулон new new 1 час назад

      Честно говоря после Камасутры в Питере где Спартак ну это самое думал выйдут на поле добры молодцы типа мы не такие....ну и удаль покажут, тем более Ростов сейчас увы не в лучшей форме. Так нет ,такие вы такие....

      0
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      Рейтинг: +67945

      insider_retro 1 час назад

      Однако, близость победы не добавила 3 очка в копилку...
      Учитывая оплеухи многих команд в Европе на этой неделе, можно считать выездной результат вполне приемлемым...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +47143

      MaxRnD > insider_retro 1 час назад

      Со стороны Кафанова это прозвучало патриотично, но не объективно.
      PS Валера бы крыл матюгами, что было бы ближе к истине

      5
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      Рейтинг: +3151

      ySS 2 часа назад

      Ростов создал несколько опасных моментов, но был ближе к поражению, чем к победе.

      4
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      Рейтинг: +11447

      Литейный4 2 часа назад

      Ростов потерял очки. Гыгыгы

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      Рейтинг: +3931

      mopecekca > Литейный4 2 часа назад

      ты разум потерял, *****

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      Рейтинг: +4734

      Павелий > mopecekca 2 часа назад

      Нельзя потерять то, чего нет!

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      Рейтинг: +25833

      пьяныйхоровод > Павелий 54 минуты назад

      О , мистер "я напугаю вас бумерангом" ! Где сейчас это оружие аборигенов ? Из какой части твоего организьма оно торчит ?

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