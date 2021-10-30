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  • Кафанов: «В матче со «Спартаком» «Ростов» был ближе к победе»

Кафанов: «В матче со «Спартаком» «Ростов» был ближе к победе»

30 октября 2021, 19:34
10

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов подытожил матч 13-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Ростовчане ушли от поражения на 95-й минуте.

«Сколько бы «Спартак» ни пропустил от «Зенита» – это «Спартак». В нынешней ситуации это ещe более опасный соперник, ведь он загнан в угол. Мы понимали, что будет тяжело.

Ближе к победе были мы, у нас было больше моментов. Да, могли проиграть, но ничья со «Спартаком» – больше плюс, чем минус», – сказал Кафанов.

  • Для Кафанова это был дебютный матч в качестве главного тренера «Ростова».
  • «Спартак» и «Ростов» остались на восьмом и 12-м местах соответственно.
  • «Ростов» с 2018 года не проигрывает на «Открытие Банк Арене» в чемпионате.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Кафанов Виталий
Комментарии (10)
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ySS
1635613996
Ростов создал несколько опасных моментов, но был ближе к поражению, чем к победе.
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insider_retro
1635615122
Однако, близость победы не добавила 3 очка в копилку... Учитывая оплеухи многих команд в Европе на этой неделе, можно считать выездной результат вполне приемлемым...
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Завулон new new
1635615225
Честно говоря после Камасутры в Питере где Спартак ну это самое думал выйдут на поле добры молодцы типа мы не такие....ну и удаль покажут, тем более Ростов сейчас увы не в лучшей форме. Так нет ,такие вы такие....
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zigbert
1635616600
У всех разное видение ситуации.
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portero
1635617531
Сравняв на 95 минуте??? Лучше промолчать...
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Plyash
1635632196
Игра была равна - во поле зелёном блукали два бревна.
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Hektor 84
1635670291
Еще один покусанный чабаном
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