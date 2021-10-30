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  • Ловчев: «20 миллионов спартаковских болельщиков рыдают, а Селихов стоит и улыбается. Сегодняшний «Спартак» – это трагедия»

Ловчев: «20 миллионов спартаковских болельщиков рыдают, а Селихов стоит и улыбается. Сегодняшний «Спартак» – это трагедия»

30 октября 2021, 21:40
22

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на ничью в 13-м туре РПЛ против «Ростова» (1:1). Ростовчане ушли от поражения на 95-й минуте.

«Пропущенный гол «Спартака»? Там пять секунд до конца игры. Николай Рассказов, ну возьми ты парня за руку, дeрни и опусти на землю! Пускай тебя выгонят! Тут череда ошибок. Георгий Джикия бьeт штрафной. Ну задержи время. Венец всего — это Александр Селихов. Как я должен относиться к сегодняшним спортсменам? После этого Селихов стоит с Сергеем Песьяковым и улыбается. 20 миллионов болельщиков рыдают, а он стоит и улыбается.

В последнее время вижу, что у этих футболистов, особенно у спартаковских, отсутствует уважение к людям, которые приходят на трибуны. Да, это стечение обстоятельств. Люди моего поколения после таких игр рыдали и не спали ночами. Я говорил, что после таких поражений, которое было в прошлом туре, любой спортсмен выходит и доказывает. Но тут играли средненько, да и гол забил молодой игрок. Моментов-то не было.

Волновались игроки? У меня как-то ноги сводило, и мне сказали идти работать бухгалтером, чтобы руки сводило, а не ноги. Селихов сколько не играл? Ему дали возможность, а он такое показывает. «Ростов» не хуже играл, а моменты были получше, чем у «Спартака». У Селихова от груди отскакивает, а он смеeтся. Тут рыдать надо. Выручил за пределами штрафной? А зачем он играет тогда? Вратарь должен выручать. Игры у «Спартака» как не было, так и нет. Что на последних секундах делали игроки? Сегодняшний «Спартак» — это трагедия. Ошибка на ошибке. Почему они так играли? Такие характеры. Меня это просто взбесило», – сказал Ловчев.

  • «Спартак» и «Ростов» остались на 8-м и 12-м местах соответственно.
  • «Ростов» с 2018 года не проигрывает на «Открытие Банк Арене» в чемпионате.
  • Селихов впервые сыграл в текущем чемпионате.

Селихов: «Пропущенный от «Ростова» гол – вратарский»

Кафанов: «В матче со «Спартаком» «Ростов» был ближе к победе»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Селихов Александр Ловчев Евгений
Комментарии (22)
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ySS
1635619411
Не нагнетай, Серафимыч, улыбнулся, да, но это ни о чём не говорит.
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JTherry
1635621254
"Сегодняшний «Спартак» — это трагедия..." ...неправ ты, Серафимыч, сегодняшний Спартак - это трагикомедия...( у игроков абсолютно отсутствует чувство ответственности...
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ivany4
1635622871
Ловчев! Верни что взял у Спартака!!! Отсюда и "невезуха" такая.)) Неужели Ловчев не понимает, или забыл, что игроки выполняют указания тренера. А как он их натренировал, к нему и вопросы. А улыбка игроков может быть и от безысходности и приступа ярости на самого себя, внутренняя истерика скажем. Напомню Серафимычу, эти же игроки в прошлом году серебро взяли. Может быть в штабе что-нибудь поправить??(С)
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mihail200606
1635623473
20 млн... Где он их насчитал..
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житель СПб
1635626257
Сказано по делу. Особо возразить нечего. А то, что тут пишут некоторые... Отмаза, не больше.
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paracetamol
1635631927
Селихов 2 года без игровой практики, а защита с практикой каждую неделю. Определи, Серафимыч, кто больше виноват?
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Ловкий Бубен
1635649646
Давайте теперь на Селихова всё свалите, просто смех
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Блямба
1635652856
Какая улыбка?Просто измученная гримаса растерявшегося человека. Жека разбушевался. Накормите птицу и накройте клетку покрывалом. Пусть поспит.
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хряк СМ
1635664075
Трагедия Спартака истеричные болельщики, как Ловчев, по любому поводу истерика. Постоянные смены тренеров и т.д. и т.п.. Работать дайте спокойно, торгаш.
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paracetamol
1635667924
9-е место еще не трагедия, трагедия, когда 15-16-е место.
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