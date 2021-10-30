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  • РПЛ. «Локомотив» на 95-й минуте вырвал гостевую победу над «Нижним Новгородом» и поднялся на 2-е место

РПЛ. «Локомотив» на 95-й минуте вырвал гостевую победу над «Нижним Новгородом» и поднялся на 2-е место

30 октября 2021, 20:54
34

«Локомотив» победил во втором матче подряд. В 13-м туре обыгран «Нижний Новгород» Александра Кержакова.

У нижегородцев отличился Илья Берковский, принадлежащий «Локомотиву».

Москвичи поднялись на второе место в таблице. Ближайший соперник – «Галатасарай» в Лиге Европы.

Россия. РПЛ. 13-й тур

Нижний Новгород – Локомотив (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Берковский, 31; 1:1 – Жемалетдинов, 38; 1:2 – Миладинович, 90+5 (в свои ворота).

«Нижний Новгород»: Синицын, Пенчиков, Каккоев, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Шарипов (Миладинович, 87), Берковский (Сулейманов, 71), Ткачук, Эннин (Балай, 78).

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов (Ненахов, 77), Рыбус, Едвай, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский (Лисакович, 46), Марадишвили, Бека-Бека, Керк, Анджорин (Петров, 65).

Предупреждения: Калинский, 80; Синицын, 90+2; Сулейманов, 90+3 – Марадишвили, 21; Анджорин, 51; Бека-Бека, 59; Рыбус, 85.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Локомотив
Комментарии (34)
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SpartakMoskwa
1635616675
Красавцы!!!!!!! ТОЛЬКО ЛОКО ТОЛЬКО ПОБЕДА (Хоть и не заслуженная)
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житель СПб
1635616706
Ну что, не в первый раз Локо приходит халява... Это тоже повод для поздравления. А Нижнему - пожелания удачи в будущем!
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xkixerx
1635616755
С Победой Красно-Зеленые!!!! Да отскочили, но это 3 очка!!!! С ПОБЕДОЙ!!!
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Красногорск_Фан
1635616939
Это просто праздник какой то !! Красивые голы Берковского, Жемалетдинова, упорная борьба и под конец предельно нелепый гол и 3 очка. Сочувствую Нижнему, оч достойно играли, но Локомотиву фартит 2-ю игру подряд. Гистоль на радостях всех перещупал. Молодец, ищет контакт с командой. Порадовало что у Бека-Бека глаза горели после победы. Не ждал такого. Ура товарищи!
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ivany4
1635617016
Тот кто хочет чего-то добиться, тот играет до свистка судьи. Сегодняшний день это подтвердил. И похоже болезнь "сделанной игры" у всего нашего футбола. С победой Локо! Заслужили.
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Sedoi_Goblin
1635618092
За "баранку" обидно,но за игру не стыдно. Спасибо,парни! А автогол..ну,со всеми бывает!
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kazak1975
1635618112
Жаль, хотелось Саню с ничейкой поздравить.
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PAREVG.
1635618350
С победой красно - зеленые!!!!!!!!!! Игру не видел, посмотрю ночью в записи.
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zigbert
1635618755
Все таки сумели дожать на последних минутах. Локомотив с победой!
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Блямба
1635620141
Ну,что..? Газпром просражал тему?))
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