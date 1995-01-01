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    РПЛ. «Локомотив» на 95-й минуте вырвал гостевую победу над «Нижним Новгородом» и поднялся на 2-е место

    «Локомотив» победил во втором матче подряд. В 13-м туре обыгран «Нижний Новгород» Александра Кержакова.

    У нижегородцев отличился Илья Берковский, принадлежащий «Локомотиву».

    Москвичи поднялись на второе место в таблице. Ближайший соперник – «Галатасарай» в Лиге Европы.

    Россия. РПЛ. 13-й тур

    Нижний Новгород – Локомотив (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Берковский, 31; 1:1 – Жемалетдинов, 38; 1:2 – Миладинович, 90+5 (в свои ворота).

    «Нижний Новгород»: Синицын, Пенчиков, Каккоев, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Шарипов (Миладинович, 87), Берковский (Сулейманов, 71), Ткачук, Эннин (Балай, 78).

    «Локомотив»: Гильерме, Живоглядов (Ненахов, 77), Рыбус, Едвай, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский (Лисакович, 46), Марадишвили, Бека-Бека, Керк, Анджорин (Петров, 65).

    Предупреждения: Калинский, 80; Синицын, 90+2; Сулейманов, 90+3 – Марадишвили, 21; Анджорин, 51; Бека-Бека, 59; Рыбус, 85.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии29
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      Рейтинг: +1413

      Блямба 24 минуты назад

      Ну,что..?
      Газпром просражал тему?))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +90697

      zigbert 47 минут назад

      Все таки сумели дожать на последних минутах.
      Локомотив с победой!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3462

      PAREVG. 54 минуты назад

      С победой красно - зеленые!!!!!!!!!!
      Игру не видел, посмотрю ночью в записи.

      4
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      Рейтинг: +10138

      Вомбат 55 минут назад

      Чего он там вырвал? Безадресный навес, и вратарь переводит мяч в ногу защитнику с 30 сантиметров. От того мяч летит в ворота. Несчастный случай плюс нулевой вратарь. Локо играл плохо, так же, как с турками. Просто Нижний -- слабая команда, которая в конце сезона обязательно вернется в ФНЛ.

      2
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      Рейтинг: +348

      kazak1975 58 минут назад

      Жаль, хотелось Саню с ничейкой поздравить.

      0
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      Рейтинг: +1209

      Sedoi_Goblin 58 минут назад

      За "баранку" обидно,но за игру не стыдно. Спасибо,парни! А автогол..ну,со всеми бывает!

      0
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      Рейтинг: +3220

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Всех болельщиков Локо с победой. боролись до конца , молодцы.

      3
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      Рейтинг: +7953

      GoLenaStop 1 час назад

      А, НН играли здорово, ничуха была бы хороша, ещё и на грани победы!...
      А, увы, Локо - это паровоз, хоть и с 3% КПД ,но с огромным весом и опытом...
      Продолбили... победили.
      Хороший матч, судья - в норме.
      Спасибо командам!
      С ув.

      2
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      Рейтинг: +1876

      фанат джигурды 1 час назад

      Смотрел только второй тайм и плевался...
      Спасибо Синицину: в первый раз угловой на ровном месте устроил, второй раз свояка в сетку закатил, раз наши не могут по воротам пробить. Да, именно просто пробить по воротам за полчаса.
      Спасибо узбеку, который, уделав Петрова на ровном месте, такую классную контру запорол, предопределив футбольный закон "не забиваешь ты- забьют тебе."

      Со Спартаком в следующем туре будет интересно:
      - у них kлитop свободы в начальстве и бардак во всех линиях.
      - у нас бардак в руководстве и владение, владение, владение без продолжения. Такое ощущение, что измором решили взять.

      А так-то, КРАСНО-ЗЕЛЁНЫЕ, с Победой!!!!!!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +2351

      Красногорск_Фан > фанат джигурды 58 минут назад

      Да уж. Со Спартаком не бывает скучно при любом исходе. Игра была не скучная, включил как то не в то время. Нижний играл организованно. Тем забавней результат

      1
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      Рейтинг: +9374

      ivany4 1 час назад

      Тот кто хочет чего-то добиться, тот играет до свистка судьи. Сегодняшний день это подтвердил. И похоже болезнь "сделанной игры" у всего нашего футбола.
      С победой Локо! Заслужили.

      7
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      Рейтинг: +13904

      Persona_non_Grata > ivany4 13 минут назад

      Тур последних секунд ...

      1
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      Рейтинг: +9374

      ivany4 > Persona_non_Grata 7 минут назад

      +100500!!!

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