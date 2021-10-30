РПЛ. «Локомотив» на 95-й минуте вырвал гостевую победу над «Нижним Новгородом» и поднялся на 2-е место

«Локомотив» победил во втором матче подряд. В 13-м туре обыгран «Нижний Новгород» Александра Кержакова.

У нижегородцев отличился Илья Берковский, принадлежащий «Локомотиву».

Москвичи поднялись на второе место в таблице. Ближайший соперник – «Галатасарай» в Лиге Европы.

Россия. РПЛ. 13-й тур

Нижний Новгород – Локомотив (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Берковский, 31; 1:1 – Жемалетдинов, 38; 1:2 – Миладинович, 90+5 (в свои ворота).

«Нижний Новгород»: Синицын, Пенчиков, Каккоев, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Шарипов (Миладинович, 87), Берковский (Сулейманов, 71), Ткачук, Эннин (Балай, 78).

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов (Ненахов, 77), Рыбус, Едвай, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский (Лисакович, 46), Марадишвили, Бека-Бека, Керк, Анджорин (Петров, 65).

Предупреждения: Калинский, 80; Синицын, 90+2; Сулейманов, 90+3 – Марадишвили, 21; Анджорин, 51; Бека-Бека, 59; Рыбус, 85.

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