Официально: экс-тренер «Краснодара» Мусаев возглавил «Сабах»

«Сабах» объявил о назначении Мурада Мусаева на пост главного тренера.
Российский специалист приступит к работе с новой командой на следующей неделе.
Стороны заключили двухлетний контракт.
- Мусаев начал тренерскую карьеру в 2005 году в «Краснодар-2000» (существовал до 2011 года).
- С 2018 года он возглавлял основную команду «Краснодара» после 7 лет работы в академии клуба.
- В апреле Мусаев покинул пост главного тренера, его сменил Виктор Гончаренко.
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Источник: Инстаграм «Сабаха»