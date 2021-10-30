Клопп: «На необитаемый остров взял бы с собой Гвардиолу и Фарке»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на абстрактный вопрос, кого бы из коллег он взял с собой на необитаемый остров. Выбор пал на двух других тренеров из АПЛ.

«Оказаться на необитаемом острове – это ужасный сценарий. Взял бы Хосепа Гвардиолу и Дани Фарке. Мне нравится Дани, а Пеп меня вдохновляет. Мы говорили бы о разных вещах, не только о футболе», – предполагает Клопп.

Клопп считает Гвардиолу лучшим тренером в мире.

«Норвич» Фарке сейчас идет в АПЛ последним.

«Ливерпуль» Клоппа лидирует в турнире.

Клопп: «Гвардиола – лучший тренер в мире»

Сакки: «Без таких тренеров, как Клопп и Гвардиола, футбол умирает»