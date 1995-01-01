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    Клопп: «На необитаемый остров взял бы с собой Гвардиолу и Фарке»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на абстрактный вопрос, кого бы из коллег он взял с собой на необитаемый остров. Выбор пал на двух других тренеров из АПЛ.

    «Оказаться на необитаемом острове – это ужасный сценарий. Взял бы Хосепа Гвардиолу и Дани Фарке. Мне нравится Дани, а Пеп меня вдохновляет. Мы говорили бы о разных вещах, не только о футболе», – предполагает Клопп.

    • Клопп считает Гвардиолу лучшим тренером в мире.
    • «Норвич» Фарке сейчас идет в АПЛ последним.
    • «Ливерпуль» Клоппа лидирует в турнире.

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    Источник: Sky Sports

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