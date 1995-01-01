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    Bobsoccer: Сантос пропустит матчи с «Динамо» и «Ювентусом». Малком может сыграть в Турине

    Стали известны приблизительные сроки восстановления травмированных футболистов «Зенита».

    По информации Bobsoccer, защитник Дуглас Сантос, получивший травму в матче со «Спартаком» (7:1) пропустит матч 13-го тура РПЛ с «Динамо» (29 октября) и не сыграет с «Ювентусом» (2 ноября) в Лиге чемпионов. Бразилец должен восстановиться после паузы на матчи сборных.

    Малком, избежавший серьезного повреждения, не сыграет с «Динамо», но должен восстановиться к матчу с «Ювентусом».

    Полузащитник Магомед Оздоев пропустит матчи с «Динамо», «Ювентусом» и «Уралом» (7 ноября).

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Клуб идет на 3-м месте в группе ЛЧ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 11:34
    Комментарии12
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      Рейтинг: +11082

      Литейный4 1 минуту назад

      Это потеря потерь. Сантос пахарь. Таких в Зените трудяг мало. Гыгыгы

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      Рейтинг: +844

      БОМЖАРНИК 20 минут назад

      В Турине Сережка пятиэтажный ЭКАРУС поставит!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +844

      БОМЖАРНИК 31 минуту назад

      Старухе по фигу,будут играть малкомы да сантосы или нет! Для них это всего лишь малые игрочишки(((

      0
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      Рейтинг: +8355

      Fusballer 44 минуты назад

      Я бы посмотрел на Зенит в игре с Юве в том составе, в котором они играли со Спартаком. Достаточно ладно и сыгранно смотрелись.

      0
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      Рейтинг: +5190

      Давид59 > Fusballer 33 минуты назад

      Да, без Оздоева, Малкома, Сантоса, Кузяева и Дзюбы было весело

      0
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      Рейтинг: +13954

      paracetamol 1 час назад

      Придется Круговому и Сутормину опять пахать. Но потеря серьёзная.

      1
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      Рейтинг: +1272

      Блямба 1 час назад

      Малком и Сантос,ладно,ерунда...)
      Без Магомеда никуда.

      3
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      Рейтинг: +13954

      paracetamol > Блямба 1 час назад

      Тупая бл.ямба, имя какое-то пакостное, наверно голубой!

      3
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      ...
      Рейтинг: +1272

      Блямба > paracetamol 58 минут назад

      сине-бело -голубой..
      Но, не такой "синий"..)

      2
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      Рейтинг: +3141

      tarasofka 1 час назад

      круговой вместо сантоса офигенно отыграл, так что его точно есть кем заменить.

      2
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      Рейтинг: +1194

      ab15488 > tarasofka 1 час назад

      Не факт, против него никакой мозес пешком ходил, Сантос очень хорош, заменить его тяжело, особенно в Турине

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      Рейтинг: +3463

      neveldomha > ab15488 58 минут назад

      Согласен, в Турине в атаку особо не убежишь. Главный компонент в предстоящем матче будет отбор мяча. А в этом у Кругового есть проблемы. Сложно ему будет с Бернардески . Да и Кьеза, наверняка, будет накручивать на его фланге. Все таки где тонко, там и рвется.

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