Bobsoccer: Сантос пропустит матчи с «Динамо» и «Ювентусом». Малком может сыграть в Турине

Стали известны приблизительные сроки восстановления травмированных футболистов «Зенита».
По информации Bobsoccer, защитник Дуглас Сантос, получивший травму в матче со «Спартаком» (7:1) пропустит матч 13-го тура РПЛ с «Динамо» (29 октября) и не сыграет с «Ювентусом» (2 ноября) в Лиге чемпионов. Бразилец должен восстановиться после паузы на матчи сборных.
Малком, избежавший серьезного повреждения, не сыграет с «Динамо», но должен восстановиться к матчу с «Ювентусом».
Полузащитник Магомед Оздоев пропустит матчи с «Динамо», «Ювентусом» и «Уралом» (7 ноября).
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- Клуб идет на 3-м месте в группе ЛЧ.
Источник: Bobsoccer