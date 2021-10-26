Bobsoccer: Сантос пропустит матчи с «Динамо» и «Ювентусом». Малком может сыграть в Турине

Стали известны приблизительные сроки восстановления травмированных футболистов «Зенита».

По информации Bobsoccer, защитник Дуглас Сантос, получивший травму в матче со «Спартаком» (7:1) пропустит матч 13-го тура РПЛ с «Динамо» (29 октября) и не сыграет с «Ювентусом» (2 ноября) в Лиге чемпионов. Бразилец должен восстановиться после паузы на матчи сборных.

Малком, избежавший серьезного повреждения, не сыграет с «Динамо», но должен восстановиться к матчу с «Ювентусом».

Полузащитник Магомед Оздоев пропустит матчи с «Динамо», «Ювентусом» и «Уралом» (7 ноября).