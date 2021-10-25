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Окончательный состав сборной России объявят 1 ноября

25 октября 2021, 19:32
2

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал дату объявления итоговой заявки команды на ноябрьские матчи, а также рассказал о планах по подготовке к играм.

– Сколько игроков будет включено в финальный список и когда он будет объявлен?

– В окончательном списке будет, как обычно, 26-27 футболистов. Объявим его 1 ноября на пресс-конференции в здании РФС.

– Расскажите, пожалуйста, о графике подготовки сборной – где команда будет готовиться к матчам с Кипром и Хорватией?

– 7-8 ноября сборная России собирается в Санкт-Петербурге и начнет подготовку. Тренировки будут проходить на стадионе «Петровский» и «Газпром Арене», жить в Санкт-Петербурге будем в отеле. 13 ноября запланирован вылет в Сплит.

  • 11 ноября россияне дома сыграют с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией.
  • Команда Карпина лидирует в отборочной группе Н с 19 очками.
  • Расширенный состав сборной на ноябрьские матчи доступен здесь.

Карпин – о невызове Дзюбы: «Это решение тренерского штаба. Мы с ним не общались»

Карпин – о сборной: «Очень расширенный список. В окончательном составе будет 26-27 игроков»

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Карпин Валерий
Комментарии (2)
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serglider
1635181323
Это ошибка! Собирать сборников за три дня до игр, в руководстве РПЛ нужно переговорить с клубами, что бы отпустили игроков сборной 26-27 октября, матчи следующего тура 29 октября перенести на запасные даты игр! Главное, что физически игроки порядком подустали - пусть отдохнут перед решающими матчами. В свое время Зенит благодаря отдыху (когда перенесли игры чемпионата на поздний срок), победил в еврокубке, когда его соперник шотландский Реджерс был вынужден доигрывать чемпионат в авральном режиме, так как ФИФА рекомендовал странам закончить национальные чемпионаты на определенную дату. Благодаря отдыху у российской сборной есть шанс завершить крайние матчи в отборе с нужным результатом! В случае провала, в ноябре мы стыки, стопудово, не вытянем... Тем более, что там нужно обязательно побеждать во всех играх.
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