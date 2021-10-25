Окончательный состав сборной России объявят 1 ноября

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал дату объявления итоговой заявки команды на ноябрьские матчи, а также рассказал о планах по подготовке к играм.

– Сколько игроков будет включено в финальный список и когда он будет объявлен?

– В окончательном списке будет, как обычно, 26-27 футболистов. Объявим его 1 ноября на пресс-конференции в здании РФС.

– Расскажите, пожалуйста, о графике подготовки сборной – где команда будет готовиться к матчам с Кипром и Хорватией?

– 7-8 ноября сборная России собирается в Санкт-Петербурге и начнет подготовку. Тренировки будут проходить на стадионе «Петровский» и «Газпром Арене», жить в Санкт-Петербурге будем в отеле. 13 ноября запланирован вылет в Сплит.

11 ноября россияне дома сыграют с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией.

Команда Карпина лидирует в отборочной группе Н с 19 очками.

Расширенный состав сборной на ноябрьские матчи доступен здесь.

Карпин – о невызове Дзюбы: «Это решение тренерского штаба. Мы с ним не общались»

Карпин – о сборной: «Очень расширенный список. В окончательном составе будет 26-27 игроков»