Окончательный состав сборной России объявят 1 ноября

Это ошибка! Собирать сборников за три дня до игр, в руководстве РПЛ нужно переговорить с клубами, что бы отпустили игроков сборной 26-27 октября, матчи следующего тура 29 октября перенести на запасные даты игр! Главное, что физически игроки порядком подустали - пусть отдохнут перед решающими матчами. В свое время Зенит благодаря отдыху (когда перенесли игры чемпионата на поздний срок), победил в еврокубке, когда его соперник шотландский Реджерс был вынужден доигрывать чемпионат в авральном режиме, так как ФИФА рекомендовал странам закончить национальные чемпионаты на определенную дату. Благодаря отдыху у российской сборной есть шанс завершить крайние матчи в отборе с нужным результатом! В случае провала, в ноябре мы стыки, стопудово, не вытянем... Тем более, что там нужно обязательно побеждать во всех играх.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал дату объявления итоговой заявки команды на ноябрьские матчи, а также рассказал о планах по подготовке к играм.
– Сколько игроков будет включено в финальный список и когда он будет объявлен?
– В окончательном списке будет, как обычно, 26-27 футболистов. Объявим его 1 ноября на пресс-конференции в здании РФС.
– Расскажите, пожалуйста, о графике подготовки сборной – где команда будет готовиться к матчам с Кипром и Хорватией?
– 7-8 ноября сборная России собирается в Санкт-Петербурге и начнет подготовку. Тренировки будут проходить на стадионе «Петровский» и «Газпром Арене», жить в Санкт-Петербурге будем в отеле. 13 ноября запланирован вылет в Сплит.
- 11 ноября россияне дома сыграют с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией.
- Команда Карпина лидирует в отборочной группе Н с 19 очками.
- Расширенный состав сборной на ноябрьские матчи доступен здесь.
Карпин – о невызове Дзюбы: «Это решение тренерского штаба. Мы с ним не общались»
Карпин – о сборной: «Очень расширенный список. В окончательном составе будет 26-27 игроков»