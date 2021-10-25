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  • Аршавин: «Мне жаль «Спартак». Думаю, оргвыводы в клубе будут до Нового года»

Аршавин: «Мне жаль «Спартак». Думаю, оргвыводы в клубе будут до Нового года»

25 октября 2021, 12:15
10

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин поделился впечатлениями после разгромной победы над «Спартаком» (7:1) в 12-м туре РПЛ.

«В Санкт-Петербурге великолепная атмосфера, все довольны. У «Спартака» ничего не получилось. «Зенит» был хорош.

Продольные передачи за спину практически все проходили. Клаудиньо хорошо взаимодействовал с Венделом. Круговой оказался там, где нужно, и не растерялся, здорово сыграл.

Такие матчи бывают. Жаль «Спартак». Поздравляю с победой «Зенит». Я думаю, что оргвыводы из стана московского клуба нас ожидают до Нового года», – сказал Аршавин.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 12 туров.
  • 1:7 – самое крупное поражение в истории «Спартака» в чемпионате.
  • После матча московский клуб сообщил, что главный тренер Руй Витория не будет уволен.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Витория Руй
Комментарии (10)
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Fusballer
1635154616
Оргвывод будет такой: нанять очередного "титулованного тренера" и купить пару игроков за пару лямов евро.
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NewLife
1635159642
Главный вывод: Федун, как бизнесмен, фуфло. Ничего позитивного я от него не ожидаю, даже если начнут искать замену Рую.
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DOCTOR PENALTY
1635160405
Эх Андрюха, оргвывод у нас может быть только один: Федун должен уйти из клуба. Несмотря на недавнее чемпионство, он дикий тормоз. Для него "наши ожидания - наши проблемы", так кажется ты однажды сказал.
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Mariner
1635167156
Зачёт! Тонкий стёб от Шавы )))
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Hektor 84
1635171738
Гундявый пока федун у руля ни каких оргвыводов не будет сделано.
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