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    Аршавин: «Мне жаль «Спартак». Думаю, оргвыводы в клубе будут до Нового года»

    Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин поделился впечатлениями после разгромной победы над «Спартаком» (7:1) в 12-м туре РПЛ.

    «В Санкт-Петербурге великолепная атмосфера, все довольны. У «Спартака» ничего не получилось. «Зенит» был хорош.

    Продольные передачи за спину практически все проходили. Клаудиньо хорошо взаимодействовал с Венделом. Круговой оказался там, где нужно, и не растерялся, здорово сыграл.

    Такие матчи бывают. Жаль «Спартак». Поздравляю с победой «Зенит». Я думаю, что оргвыводы из стана московского клуба нас ожидают до Нового года», – сказал Аршавин.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 12 туров.
    • 1:7 – самое крупное поражение в истории «Спартака» в чемпионате.
    • После матча московский клуб сообщил, что главный тренер Руй Витория не будет уволен.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8309

      Fusballer 30 минут назад

      Оргвывод будет такой: нанять очередного "титулованного тренера" и купить пару игроков за пару лямов евро.

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