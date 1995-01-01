Аршавин: «Мне жаль «Спартак». Думаю, оргвыводы в клубе будут до Нового года»

Оргвывод будет такой: нанять очередного "титулованного тренера" и купить пару игроков за пару лямов евро.
Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин поделился впечатлениями после разгромной победы над «Спартаком» (7:1) в 12-м туре РПЛ.
«В Санкт-Петербурге великолепная атмосфера, все довольны. У «Спартака» ничего не получилось. «Зенит» был хорош.
Продольные передачи за спину практически все проходили. Клаудиньо хорошо взаимодействовал с Венделом. Круговой оказался там, где нужно, и не растерялся, здорово сыграл.
Такие матчи бывают. Жаль «Спартак». Поздравляю с победой «Зенит». Я думаю, что оргвыводы из стана московского клуба нас ожидают до Нового года», – сказал Аршавин.
- «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 12 туров.
- 1:7 – самое крупное поражение в истории «Спартака» в чемпионате.
- После матча московский клуб сообщил, что главный тренер Руй Витория не будет уволен.