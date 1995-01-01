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    У защитника «Зенита» Сантоса травма задней поверхности бедра

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о характере повреждения защитника Дугласа Сантоса.

    – Что с Дугласом? Задняя поверхность бедра?

    – К сожалению, да. Это добавило нам головной боли. Дуглас – важный игрок для нас, но сложно понять, на какое время он выбыл.

    У него задняя мышца бедра. Насколько все серьезно, узнаем завтра-послезавтра.

    • Бразилец травмировался в начале матча со «Спартаком» (7:1).
    • Его заменил Данил Круговой.
    • В текущем сезоне Сантос сделал 2 ассиста в 16 играх.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 01:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1654

      DMитрий 2 часа назад

      А чего там знать 3-4 недели-это физиологический стандарт для такого рода травм. Раньше только Халка восстановили (за 14 дней), - могут быть разные нюансы.

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      Рейтинг: +3444

      PAREVG. 3 часа назад

      Да и хрен с ним...

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