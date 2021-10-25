У защитника «Зенита» Сантоса травма задней поверхности бедра

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о характере повреждения защитника Дугласа Сантоса.
– Что с Дугласом? Задняя поверхность бедра?
– К сожалению, да. Это добавило нам головной боли. Дуглас – важный игрок для нас, но сложно понять, на какое время он выбыл.
У него задняя мышца бедра. Насколько все серьезно, узнаем завтра-послезавтра.
- Бразилец травмировался в начале матча со «Спартаком» (7:1).
- Его заменил Данил Круговой.
- В текущем сезоне Сантос сделал 2 ассиста в 16 играх.
Источник: «Спорт-Экспресс»