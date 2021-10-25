У защитника «Зенита» Сантоса травма задней поверхности бедра

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о характере повреждения защитника Дугласа Сантоса.

– Что с Дугласом? Задняя поверхность бедра?

– К сожалению, да. Это добавило нам головной боли. Дуглас – важный игрок для нас, но сложно понять, на какое время он выбыл.

У него задняя мышца бедра. Насколько все серьезно, узнаем завтра-послезавтра.