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«Спартак» после первого тайма проигрывает «Зениту» 0:4

24 октября 2021, 19:50
161

В эти минуты проходит матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». На 21-й минуте счет открыл форвард хозяев Сердар Азмун.

Иранцу ассистировал защитник Ярослав Ракицкий.

В течение первого тайма у «Зенита» второй гол забил Клаудиньо. Автором третьего стал вновь Азмун.

Четвертый мяч забил Андрей Мостовой.

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Санкт-Петербурге.
  • «Зенит», если победит, возглавит таблицу.
  • «Спартак» в случае поражения останется на 7-й строчке.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Зенит Спартак Ракицкий Ярослав Азмун Сердар
Комментарии (161)
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Sergey9999
1635094258
Спартак ПОЗОР!!!
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radist_21
1635094354
Уже в первом тайме от телевизора шашлыком пахнет!
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ab15488
1635094564
На самом деле Зенит не показал ничего особенного, просто ужасная игра от обороны Спартака, ну и Максименко надо было сажать на лавку еще 5 туров назад P.S. Шикарный гол от Клоудиньо))
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Вомбат
1635094610
Еще больше, чем 4 гола в ворота Спартака, включая гол Клаудиньо, мне понравился призыв комментатора матч-ТВ к футболистам Спартака или затеять драку с игроками Зенита или совершить подкат на грани фола против Азмуна. Это при том, что два удара по ногам Азмуну судья и так уже просмотрел. А за удар соперника можно и красную схлопотать. Или Москва так уверена, что после такой артподготовки, какую в этот раз учинили московские СМИ, Иванов не посмеет удалить красно-белого игрока? Даже если игрок Зенита не ответит ударом на удар? Лично мне не хотелось бы больше слышать голос этого комментатора.
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порт
1635094944
Спартачи уже наверное придумывают жалобу на кого нибудь.
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+50/-50
1635097541
6:1 - это что, демонстрация силы команды "спартак-чемпион"? Да его молдавский Шериф и вдоль кровати и в поперёк.
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житель СПб
1635097780
Деклассировали... Браво, Зенит!
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ab15488
1635097934
Всем игрокам Спартака улучшенный контракт!! Самое время требовать
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balam
1635097987
привяжите пупса к штанге,а то смешно уже.с особым цинизмом поглумились.остается сеппуку
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житель СПб
1635098085
Поздравляю, Зенит! Питер!
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