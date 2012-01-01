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    «Спартак» после первого тайма проигрывает «Зениту» 0:4

    В эти минуты проходит матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». На 21-й минуте счет открыл форвард хозяев Сердар Азмун.

    Иранцу ассистировал защитник Ярослав Ракицкий.

    В течение первого тайма у «Зенита» второй гол забил Клаудиньо. Автором третьего стал вновь Азмун.

    Четвертый мяч забил Андрей Мостовой.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Санкт-Петербурге.
    • «Зенит», если победит, возглавит таблицу.
    • «Спартак» в случае поражения останется на 7-й строчке.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:50
    Комментарии136
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      Рейтинг: +1483

      serglider 37 секунд назад

      Как я писал ранее с появлением в составе Зобнина, Рассказова, Ломовицкого... Оборона Спартака становится "проходным двором"... А вот удаление и пеналь до кучи)))

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      Рейтинг: +92

      budget1 1 минуту назад

      сам себе не верю хотел болеть за спартак

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      Рейтинг: +11465

      житель СПб 6 минут назад

      Вот Ракитскому сейчас на 71 минуте дали совершенно заслуженную карточку! (Правда, совершенно ему ненужную). Только при таких же обстоятельствах Спартаку не дали целых ТРИ!

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      Рейтинг: +814

      Ивантеевец 7 минут назад

      Да уж Федун и Федуниха все сделали, чтобы вызвать к себе ненависть даже у болельщиков других команд. Болельщики Спартака - держитесь, все когда-нибудь заканчивается, и этот беспредел не вечен.

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      Рейтинг: +9810

      alex1951 15 минут назад

      Возникло ощущение ,что после такого позорища ,даже не болелы Спартака,сочувствуют ему.....
      Другие ищут на кого сей бардак повесить....
      А повесить бы надо...и не игроков, и не тренера (не его страна,не его менталитет,мно чего не его)....вешать надо вчерашних пацанчиков ,набивших карман лимонами,ни уя не понимающих в футболе и сегодня руководящими великими клубами....Кто они? Да вчерашние воришки ,выдвинутые более мощными в паровозы ......А пара то нету....Пссссс...

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      Рейтинг: +4707

      SPACE TRUCKIN 21 минуту назад

      разброд и раздрай...игры нет - как первый раз собрались...думал,сделают выводы...полкоманды нужно менять - сколько можно издеваться над болельщиками?((((( невозможно смотреть на это...

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      Рейтинг: +11465

      житель СПб 23 минуты назад

      Вернулись!!! Пятерочка!! (Завтра должны работать бесплатно).

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      Рейтинг: +11465

      житель СПб 24 минуты назад

      Крицюк не спасает, слабый вратарь. Спартак - размочил. Спасибо! Зенит может быть вернется в игру.

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      Рейтинг: +1159

      ab15488 > житель СПб 14 минут назад

      тупо застоялся без дела, да и с атакой у спартака проблем нет, проблемы с обороной и вратарем

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      Рейтинг: +237

      чаппай 27 минут назад

      Федун, заи.ал, дал рулить Зареме!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +2026

      Радио1000шумеров > чаппай 23 минуты назад

      А если у Заремы страпон больше чем у Федуна член, что будет с твоей задницей????????

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      Рейтинг: +237

      чаппай > Радио1000шумеров 18 минут назад

      Ничего страшнее очка твоей мамки уже быть не может

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      Рейтинг: +2026

      Радио1000шумеров > чаппай 6 минут назад

      Самое страшное - очко твоего папки, которое выcpaло такого yблюдкa как ты на этот свет.

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      Рейтинг: +11465

      житель СПб 27 минут назад

      Очередная желтая не поставлена Джикии на 50 минуте - за срыв атаки: дергал за футболку и завалил зенитовца (Вендела, вроде бы).

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