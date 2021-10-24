«Спартак» после первого тайма проигрывает «Зениту» 0:4

В эти минуты проходит матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». На 21-й минуте счет открыл форвард хозяев Сердар Азмун.

Иранцу ассистировал защитник Ярослав Ракицкий.

В течение первого тайма у «Зенита» второй гол забил Клаудиньо. Автором третьего стал вновь Азмун.

Четвертый мяч забил Андрей Мостовой.