«Спартак» после первого тайма проигрывает «Зениту» 0:4

В эти минуты проходит матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». На 21-й минуте счет открыл форвард хозяев Сердар Азмун.
Иранцу ассистировал защитник Ярослав Ракицкий.
В течение первого тайма у «Зенита» второй гол забил Клаудиньо. Автором третьего стал вновь Азмун.
Четвертый мяч забил Андрей Мостовой.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Санкт-Петербурге.
- «Зенит», если победит, возглавит таблицу.
- «Спартак» в случае поражения останется на 7-й строчке.
Источник: Бомбардир.ру