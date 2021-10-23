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    Заболотный: «Игра у ЦСКА неидеальная, сами это понимаем»

    Нападающий ЦСКА Антон Заболотный выступил перед СМИ после матча 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1). Победа москвичей оказалась волевой.

    «Мы потихоньку идeм к своей цели, стараемся побеждать и набирать очки. Игра у ЦСКА неидеальная – мы сами это понимаем. Но работаем всей командой.

    «Крылья» – хорошая команда, атакующая, там отличная перспективная молодежь. У нас не пошeл первый тайм, они почему-то подсели во втором – так сложилось. Мы хозяева поля – поэтому больше доминировали впереди», – сказал форвард.

    • Заболотный забил 3-й гол ЦСКА.
    • ЦСКА не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.
    • Следующий соперник москвичей по РПЛ – «Рубин» (30 октября).

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    Источник: «Чемпионат»

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    23.10.2021 22:12
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11438

      житель СПб 1 час назад

      Вы сегодня не были хозяевами поля - не выдумывай. Ты сам сегодня занимался симуляцией - в духе Соболева. И, в общем, помощь судей опять понадобилась. Печально, что к цели Вы идете именно таким образом.

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      Рейтинг: +12

      Лазурный бомж-рукоблуд > житель СПб 1 час назад

      Смешно это слышать от бомжа. Как вы обыграли самарцев все помнят, Шлюба нырнул, судья поставил. А с Ростовом какая красота была, непоставленный пенальти и гол бомжей с нарушением.

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