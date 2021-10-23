Заболотный: «Игра у ЦСКА неидеальная, сами это понимаем»

Вы сегодня не были хозяевами поля - не выдумывай. Ты сам сегодня занимался симуляцией - в духе Соболева. И, в общем, помощь судей опять понадобилась. Печально, что к цели Вы идете именно таким образом.
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный выступил перед СМИ после матча 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1). Победа москвичей оказалась волевой.
«Мы потихоньку идeм к своей цели, стараемся побеждать и набирать очки. Игра у ЦСКА неидеальная – мы сами это понимаем. Но работаем всей командой.
«Крылья» – хорошая команда, атакующая, там отличная перспективная молодежь. У нас не пошeл первый тайм, они почему-то подсели во втором – так сложилось. Мы хозяева поля – поэтому больше доминировали впереди», – сказал форвард.
- Заболотный забил 3-й гол ЦСКА.
- ЦСКА не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.
- Следующий соперник москвичей по РПЛ – «Рубин» (30 октября).