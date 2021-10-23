Заболотный: «Игра у ЦСКА неидеальная, сами это понимаем»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный выступил перед СМИ после матча 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1). Победа москвичей оказалась волевой.

«Мы потихоньку идeм к своей цели, стараемся побеждать и набирать очки. Игра у ЦСКА неидеальная – мы сами это понимаем. Но работаем всей командой.

«Крылья» – хорошая команда, атакующая, там отличная перспективная молодежь. У нас не пошeл первый тайм, они почему-то подсели во втором – так сложилось. Мы хозяева поля – поэтому больше доминировали впереди», – сказал форвард.