Рубин - ЦСКА

Мы Рубин, а вы УВЫ!
Мы Рубин нас не Остановить!
|16 тур
|29 ноября, воскресенье
|16:30
|Рубин
|1:0
|ЦСКА
|4 тур
|22 августа, суббота
|20:00
|ЦСКА
|1:2
|Рубин
|18 тур
|26 ноября, воскресенье
|14:00
|Рубин
|0:1
|ЦСКА
|4 тур
|6 августа, воскресенье
|17:30
|ЦСКА
|1:2
|Рубин
|27 тур
|27 апреля, воскресенье
|13:30
|ЦСКА
|2:1
|Рубин
|4 тур
|4 августа, воскресенье
|13:30
|Рубин
|0:0
|ЦСКА
|26 тур
|28 апреля, воскресенье
|18:30
|Рубин
|2:0
|ЦСКА
|12 тур
|21 октября, воскресенье
|15:15
|ЦСКА
|2:0
|Рубин
|26 тур
|16 октября, воскресенье
|18:00
|ЦСКА
|2:1
|Рубин
|11 тур
|12 июня, воскресенье
|18:00
|Рубин
|1:0
|ЦСКА
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66:28
|+38
|65
|2.
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54:30
|+24
|56
|3.
|Динамо М
|30
|16
|5
|9
|53:41
|+12
|53
|4.
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42:30
|+12
|50
|5.
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42:29
|+13
|50
|6.
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43:39
|+4
|48
|7.
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36:38
|-2
|42
|8.
|Крылья Советов
|30
|12
|5
|13
|39:36
|+3
|41
|9.
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47:51
|-4
|38
|10.
|Спартак М
|30
|10
|8
|12
|37:41
|-4
|38
|11.
|Пари НН
|30
|8
|9
|13
|26:39
|-13
|33
|12.
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27:35
|-8
|33
|13.
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34:47
|-13
|32
|14.
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29:40
|-11
|30
|15.
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34:56
|-22
|29
|16.
|Арсенал Т
|30
|5
|8
|17
|30:59
|-29
|23
Болею за Цска.Но сегодня Рубин сражался до конца и смог набрать оки заслуженно.Всех болельщиков Рубина с победой
64 минута: судья прямым текстом сказал Заболотному, что не хочет его удалять, хотя формальные основания для этого при желании мог бы сейчас найти! (Я с судьей сейчас согласен). Это однозначно подтверждает, что Гинер не спит!
54 минута: Заболотного сначала простили за удар локтем в позвоночник сзади, но он, обнаглев, стал спорить с судьей, и все же получил заслуженную ЖК.
49 минута: не показана желтая карточка за симуляцию игроку ЦСКА - хотя при аналогичных обстоятельствах такая Рубиновцу была показана.
31 минута: Чалов не получил реальную желтую (за срыв атаки).