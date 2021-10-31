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Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Помощники:
Валерий Данченко, Роман Усачев
Дополнительные помощники:
VAR - Кирилл Левников AVAR - Егор Болховитин
Резервный судья:
Артур Фёдоров
Инспектор:
Николай Иванов
Материалы

Рубин - ЦСКА

30.10.2021, Суббота, 14:00 мск Казань, стадион Ак Барс Банк Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 13 тур Рубин - ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
16 тур
29 ноября, воскресенье 16:30 Рубин 1:0 ЦСКА
4 тур
22 августа, суббота 20:00 ЦСКА 1:2 Рубин
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
28 тур
12 июля, воскресенье 18:30 ЦСКА 1:1 Рубин
4 тур
4 августа, воскресенье 19:00 Рубин 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
19 тур
9 марта, суббота 16:30 ЦСКА 3:0 Рубин
5 тур
25 августа, суббота 16:30 Рубин 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
18 тур
26 ноября, воскресенье 14:00 Рубин 0:1 ЦСКА
4 тур
6 августа, воскресенье 17:30 ЦСКА 1:2 Рубин
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
29 тур
17 мая, среда 19:30 Рубин 0:2 ЦСКА
15 тур
26 ноября, суббота 14:00 ЦСКА 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
30 тур
21 мая, суббота 13:30 Рубин 0:1 ЦСКА
1 тур
18 июля, суббота 18:30 ЦСКА 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
29 тур
25 мая, понедельник 20:45 ЦСКА 3:0 Рубин
5 тур
23 августа, суббота 20:00 Рубин 2:1 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
27 тур
27 апреля, воскресенье 13:30 ЦСКА 2:1 Рубин
4 тур
4 августа, воскресенье 13:30 Рубин 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
26 тур
28 апреля, воскресенье 18:30 Рубин 2:0 ЦСКА
12 тур
21 октября, воскресенье 15:15 ЦСКА 2:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
44 тур
13 мая, воскресенье 18:30 Рубин 3:1 ЦСКА
31 тур
18 ноября, пятница 20:15 ЦСКА 1:2 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
20 тур
13 августа, суббота 18:30 Рубин 1:1 ЦСКА
5 тур
17 апреля, воскресенье 16:45 ЦСКА 2:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига 2010
25 тур
24 октября, воскресенье 14:10 ЦСКА 0:0 Рубин
11 тур
14 мая, пятница 18:15 Рубин 0:1 ЦСКА
Суперкубок России 2010
Финал
7 марта, воскресенье 14:00 Рубин 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2009
28 тур
8 ноября, воскресенье 14:00 ЦСКА 0:2 Рубин
14 тур
18 июля, суббота 16:00 Рубин 1:2 ЦСКА
Россия. Кубок (2008/2009)
Финал
31 мая, воскресенье 14:00 Рубин 0:1 ЦСКА
Суперкубок России 2009
Финал
7 марта, суббота 14:00 Рубин 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2008
29 тур
16 ноября, воскресенье 14:00 ЦСКА 4:0 Рубин
15 тур
26 июля, суббота 14:00 Рубин 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2007
30 тур
11 ноября, воскресенье 14:00 Рубин 0:1 ЦСКА
1 тур
11 марта, воскресенье 14:00 ЦСКА 3:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2006
22 тур
14 октября, суббота 00:00 ЦСКА 2:1 Рубин
7 тур
29 апреля, суббота 00:00 Рубин 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2005
26 тур
16 октября, воскресенье 18:00 ЦСКА 2:1 Рубин
11 тур
12 июня, воскресенье 18:00 Рубин 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2004
18 тур
23 июля, пятница 00:00 ЦСКА 1:0 Рубин
15 тур
7 июля, среда 00:00 Рубин 2:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
30 тур
1 ноября, суббота 00:00 Рубин 3:2 ЦСКА
1 тур
16 марта, воскресенье 00:00 ЦСКА 4:0 Рубин
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +706

    Forvard47 30 октября 2021, 16:19

    Мы Рубин, а вы УВЫ!
    Мы Рубин нас не Остановить!

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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 30 октября 2021, 15:59

    Болею за Цска.Но сегодня Рубин сражался до конца и смог набрать оки заслуженно.Всех болельщиков Рубина с победой

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    Рейтинг: +6

    чепушило 30 октября 2021, 15:57

    Рубин красавцы!!!

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    Рейтинг: +1956

    Олег1204 30 октября 2021, 15:29

    Рубин играет как днище, но к сожалению мы не отстаем

    0
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    Рейтинг: +18422

    житель СПб 30 октября 2021, 15:26

    64 минута: судья прямым текстом сказал Заболотному, что не хочет его удалять, хотя формальные основания для этого при желании мог бы сейчас найти! (Я с судьей сейчас согласен). Это однозначно подтверждает, что Гинер не спит!

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    Рейтинг: +1956

    Олег1204 30 октября 2021, 15:25

    Надо было Заболотного менять, а Чалова вперед, это очень не удачное решение Березуцкого

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    Рейтинг: +18422

    житель СПб 30 октября 2021, 15:15

    54 минута: Заболотного сначала простили за удар локтем в позвоночник сзади, но он, обнаглев, стал спорить с судьей, и все же получил заслуженную ЖК.

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    Рейтинг: +18422

    житель СПб 30 октября 2021, 15:09

    49 минута: не показана желтая карточка за симуляцию игроку ЦСКА - хотя при аналогичных обстоятельствах такая Рубиновцу была показана.

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    Рейтинг: +18422

    житель СПб 30 октября 2021, 14:32

    31 минута: Чалов не получил реальную желтую (за срыв атаки).

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    Рейтинг: +5954

    ySS 30 октября 2021, 14:27

    Игорян воспитывает молодёжь)

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