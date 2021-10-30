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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - ЦСКА
Рубин - ЦСКА: обзор матча 30 октября 2021
Рубин
30.10.2021, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
ЦСКА
90+1'
М. Костюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - ЦСКА
Желтая карточка
Ю. Дюпин
90'
+5
ГОЛ! 1:0!
М. Костюков
Пас отдал
С. Хакшабанович
90'
+1
86'
Желтая карточка
К. Набабкин
Замена
Л. Мусаев
️️️️
С. Бакаев
86'
Замена
М. Костюков
️️️️
Г. Онугха
81'
74'
Замена
В. Яковлев
️️️️
Ч. Эджуке
67'
Желтая карточка
Б. Зайнутдинов
64'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
Ф. Чалов
54'
Желтая карточка
А. Заболотный
46'
Замена
Г. Щенников
️️️️
М. Мухин
Желтая карточка
Х. Кварацхелия
37'
29'
Желтая карточка
М. Мухин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
10
Иван Обляков
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Рубин
98
Артем Исмагилов
ВР
66
Никита Янович
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
88
Степан Суриков
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
3-1-1-3-2
99
Дюпин
71
Самошников
3
Тальби
31
Зотов
28
Абильдгор
16
Ин Бом
7
Кварацхелия
29
Хакшабанович
17
Бакаев
7
Онугха
10
Дрейер
4-1-3-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
78
Дивеев
15
Бийол
6
Фернандес
16
Мухин
10
Обляков
19
Зайнутдинов
21
Эджуке
63
Чалов
91
Заболотный
7
Онугха
77
Костюков
77
Костюков
7
Онугха
17
Бакаев
38
Мусаев
38
Мусаев
17
Бакаев
16
Мухин
42
Щенников
42
Щенников
16
Мухин
63
Чалов
66
Дзагоев
66
Дзагоев
63
Чалов
21
Эджуке
14
Яковлев
14
Яковлев
21
Эджуке
Остались в запасе
Рубин
ЦСКА
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
98
Артем Исмагилов
ВР
66
Никита Янович
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
88
Степан Суриков
ОП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
49
Владислав Тороп
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Остались в запасе
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
98
Артем Исмагилов
ВР
66
Никита Янович
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
88
Степан Суриков
ОП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Статистика матча Рубин - ЦСКА
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Валерий Данченко
Роман Усачев
Дополнительные помощники:
VAR - Кирилл Левников AVAR - Егор Болховитин
Резервный судья:
Артур Фёдоров
Инспектор:
Николай Иванов
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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