Дуглас Сантос: «Если бы у меня был шанс сыграть за сборную России, воспользовался бы им»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поиграл бы за сборную России, будь у него такая возможность. Однако в связи с участием в Олимпиаде-2016 в составе сборной Бразилии выступать за другие сборные он уже не может.
«Если бы у меня был шанс сыграть за сборную России и такое предложение, воспользовался бы им. Многие бразильцы играют за сборные других стран. Даже в Испании и Италии.
В Бразилии огромное количество футболистов, далеко не у всех есть возможность выступать за национальную команду. При этом у каждого есть мечта сыграть на чемпионате мира против сильнейших игроков планеты. Поэтому ребята и решаются на смену футбольного гражданства. Это нормально», – считает Сантос.
- Бразилец играет в России с 2019 года.
- С «Зенитом» он дважды взял чемпионство.
- Дуглас Сантос – самый дорогой левый защитник в РПЛ (16 миллионов евро).
Источник: «Р-Спорт»
Хочеш играть на ЧМ играй так чтоб тебя туда взяли!
С таким подходом весь смысл игр сборных пропадает, выходя на поле игрок должен играть за страну, за страну где он родился вырос где родились и жили его предки и будут жить потомки, его должно распирать от счастья и чувства гордости и ответственности играть за свою Родину!
А с таким подходом явно прослеживается нотка личных амбиций и хотелок