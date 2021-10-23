Дуглас Сантос: «Если бы у меня был шанс сыграть за сборную России, воспользовался бы им»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поиграл бы за сборную России, будь у него такая возможность. Однако в связи с участием в Олимпиаде-2016 в составе сборной Бразилии выступать за другие сборные он уже не может.

«Если бы у меня был шанс сыграть за сборную России и такое предложение, воспользовался бы им. Многие бразильцы играют за сборные других стран. Даже в Испании и Италии.

В Бразилии огромное количество футболистов, далеко не у всех есть возможность выступать за национальную команду. При этом у каждого есть мечта сыграть на чемпионате мира против сильнейших игроков планеты. Поэтому ребята и решаются на смену футбольного гражданства. Это нормально», – считает Сантос.