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    Дуглас Сантос: «Если бы у меня был шанс сыграть за сборную России, воспользовался бы им»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поиграл бы за сборную России, будь у него такая возможность. Однако в связи с участием в Олимпиаде-2016 в составе сборной Бразилии выступать за другие сборные он уже не может.

    «Если бы у меня был шанс сыграть за сборную России и такое предложение, воспользовался бы им. Многие бразильцы играют за сборные других стран. Даже в Испании и Италии.

    В Бразилии огромное количество футболистов, далеко не у всех есть возможность выступать за национальную команду. При этом у каждого есть мечта сыграть на чемпионате мира против сильнейших игроков планеты. Поэтому ребята и решаются на смену футбольного гражданства. Это нормально», – считает Сантос.

    • Бразилец играет в России с 2019 года.
    • С «Зенитом» он дважды взял чемпионство.
    • Дуглас Сантос – самый дорогой левый защитник в РПЛ (16 миллионов евро).

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    Источник: «Р-Спорт»

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