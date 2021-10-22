Глушаков: «Локомотив» для меня как родной дом»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о своем отношении к московскому «Локомотиву».

«Я всегда говорил, что благодарен «Локомотиву», потому что именно там я сформировался, как футболист. Много играл, много забивал, был капитаном. «Локомотив» для меня как родной дом.

Болельщики могут обижаться, но если футболист чувствует, что есть застой, нужно уходить вовремя. От этого будет хорошо и клубу, и футболисту. То, что я сказал, что ушел за титулами – и я выиграл титулы, и «Локомотив», так что всем хорошо.

И клуб заработал большую сумму денег с моего трансфера. Это всем на руку. Конечно, болельщики кричат и иногда ругают, но многие пишут и просят вернуться в «Локомотив», – сказал Глушаков.

Хавбек выступал за «Локо» с 2005 по 2013 год.

Затем Глушакова выкупил «Спартак» за 8 миллионов евро.

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