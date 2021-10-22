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  • Глушаков: «Почему в сборной России только на мне зациклились, что я якобы старый?»

Глушаков: «Почему в сборной России только на мне зациклились, что я якобы старый?»

22 октября 2021, 13:34
6

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопросы о возвращении в сборную России, своей физической форме, мотивации и отношении к возрасту.

«Вызов в сборную – праздник для любого футболиста. Играешь в сборной не ради титулов и трофеев, есть главная мотивация – защищать честь страны.

Карпин позвонил, пообщались, и потом я попал в список. Сейчас настроение отличное. Не вызывали – и не вызывали. Сейчас надо жить сегодняшним днeм и думать о футболе.

Хорошая форма осенью – это моя вторая молодость? Нет, у меня просто молодая жена. Я неплохо играл и в «Ахмате», просто никто не замечал, я там забивал голы, был в нормальной физической форме, но просто не вызывался в сборную на тот момент.

Сейчас хорошо поработал на сборах, подготовился. Была мотивация, были цели вернуться в сборную и играть. Говорят, что 34 года – это уже ветеран. Некоторых игроков встречал сегодня, спрашивали: «А ты что, не заканчиваешь ещe?».

Почему только на мне зациклились, что я якобы старый? У нас есть примеры, Юра Жирков играл, Серега Игнашевич в 36-38 лет», – сказал Глушаков.

  • 34-летний хавбек в последний раз играл за сборную в марте 2018 года.
  • Всего он провел за национальную команду 57 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
  • Октябрьские встречи Глушаков пропустил из-за травмы.

Источник: Ютуб-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Россия Химки Глушаков Денис
Комментарии (6)
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jek718875
1634900104
Из его интервью, понял,что главная причина его подъёма,это молодая жена,которая его вдохновляет на подвиг
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Блямба
1634900193
Нет возраста,что тянет нас на дно. Есть только старые грехи. И если плыл по жизни ,как говно.. То будут,как говно,дела плохи..
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DOCTOR PENALTY
1634900647
Дэн, женись ещё разок, круглый год будешь в отличной форме.)
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Enter2006
1634901208
Да пустите уже его на поле в составе сборной РФ, почему бы и нет? Дрочильё всего на пол года-год его моложе, но про него почему-то никто не говорит что "ветеран".
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paracetamol
1634902572
Глушак как старый конь, борозды не испортит! Везде нужен кроме бабы, что его ограбила.
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Plyash
1634925855
Да это тебя подначивают и шутят,а в сам-делишно,ты ещё очень и очень.Особливо,если прислонить к стенке.
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