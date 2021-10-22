Глушаков: «Почему в сборной России только на мне зациклились, что я якобы старый?»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопросы о возвращении в сборную России, своей физической форме, мотивации и отношении к возрасту.
«Вызов в сборную – праздник для любого футболиста. Играешь в сборной не ради титулов и трофеев, есть главная мотивация – защищать честь страны.
Карпин позвонил, пообщались, и потом я попал в список. Сейчас настроение отличное. Не вызывали – и не вызывали. Сейчас надо жить сегодняшним днeм и думать о футболе.
Хорошая форма осенью – это моя вторая молодость? Нет, у меня просто молодая жена. Я неплохо играл и в «Ахмате», просто никто не замечал, я там забивал голы, был в нормальной физической форме, но просто не вызывался в сборную на тот момент.
Сейчас хорошо поработал на сборах, подготовился. Была мотивация, были цели вернуться в сборную и играть. Говорят, что 34 года – это уже ветеран. Некоторых игроков встречал сегодня, спрашивали: «А ты что, не заканчиваешь ещe?».
Почему только на мне зациклились, что я якобы старый? У нас есть примеры, Юра Жирков играл, Серега Игнашевич в 36-38 лет», – сказал Глушаков.
- 34-летний хавбек в последний раз играл за сборную в марте 2018 года.
- Всего он провел за национальную команду 57 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
- Октябрьские встречи Глушаков пропустил из-за травмы.