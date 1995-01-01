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    Глушаков: «Почему в сборной России только на мне зациклились, что я якобы старый?»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопросы о возвращении в сборную России, своей физической форме, мотивации и отношении к возрасту.

    «Вызов в сборную – праздник для любого футболиста. Играешь в сборной не ради титулов и трофеев, есть главная мотивация – защищать честь страны.

    Карпин позвонил, пообщались, и потом я попал в список. Сейчас настроение отличное. Не вызывали – и не вызывали. Сейчас надо жить сегодняшним днeм и думать о футболе.

    Хорошая форма осенью – это моя вторая молодость? Нет, у меня просто молодая жена. Я неплохо играл и в «Ахмате», просто никто не замечал, я там забивал голы, был в нормальной физической форме, но просто не вызывался в сборную на тот момент.

    Сейчас хорошо поработал на сборах, подготовился. Была мотивация, были цели вернуться в сборную и играть. Говорят, что 34 года – это уже ветеран. Некоторых игроков встречал сегодня, спрашивали: «А ты что, не заканчиваешь ещe?».

    Почему только на мне зациклились, что я якобы старый? У нас есть примеры, Юра Жирков играл, Серега Игнашевич в 36-38 лет», – сказал Глушаков.

    • 34-летний хавбек в последний раз играл за сборную в марте 2018 года.
    • Всего он провел за национальную команду 57 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
    • Октябрьские встречи Глушаков пропустил из-за травмы.

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    Источник: Ютуб-канал сборной России

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1524

      Enter2006 6 минут назад

      Да пустите уже его на поле в составе сборной РФ, почему бы и нет? Дрочильё всего на пол года-год его моложе, но про него почему-то никто не говорит что "ветеран".

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      Рейтинг: +21493

      DOCTOR PENALTY 16 минут назад

      Дэн, женись ещё разок, круглый год будешь в отличной форме.)

      0
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      Рейтинг: +10487

      Cleaner 21 минуту назад

      Глушаков, для сборной ты старый. И нафиг никому не нужен, чтобы на тебе еще и зацикливаться. Звезда блин...(((

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      Рейтинг: +1152

      Блямба 23 минуты назад

      Нет возраста,что тянет нас на дно.
      Есть только старые грехи.
      И если плыл по жизни ,как говно..
      То будут,как говно,дела плохи..

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      Рейтинг: +374

      jek718875 25 минут назад

      Из его интервью, понял,что главная причина его подъёма,это молодая жена,которая его вдохновляет на подвиг

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