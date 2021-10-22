Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Амброзини: «Газпром Арена» – супер! А «Зенит» разочаровал. Дзюба оказался бесполезен»

Амброзини: «Газпром Арена» – супер! А «Зенит» разочаровал. Дзюба оказался бесполезен»

22 октября 2021, 11:26
10

Экс-игрок сборной Италии Массимо Амброзини прокомментировал игру «Зенита» в матче с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

— Как вам город и стадион?

— Посмотрите на селфи, которое вам отправил, и сами все поймете. Мне удалось совершить пробежку по центру, и я увидел фантастическую красоту. Один Спас на Крови чего стоит!

А «Газпром Арена» — супер! Одна из лучших, что видел в жизни, а, как вы понимаете, побывал на очень многих. Просто топ! Финал Лиги чемпионов на таком сооружении станет настоящим праздником футбола.

— Санкт-Петербургу и «Газпром Арене» комплиментов досталось немало. А что скажете про «Зенит»?

— А вот команда меня в какой-то степени разочаровала. Да, она вроде бы была близка к ничейному исходу против такого гранда, как «Ювентус», но слишком уж невнятными хозяева поля выглядели в атаке.

В обороне в целом справились, если не считать эпизода с пропущенным голом, а вот впереди все делалось слишком осторожно: можно и нужно больше смелости.

Честно говоря, ждал в стартовом составе Азмуна, а не Дзюбу, который оказался совершенно бесполезен. У него явно не пошло, да и какая от форварда с его характеристиками в принципе польза, если он вынужденно действовал так далеко от чужих ворот?!

Странно, что Сердар не поднялся со скамейки запасных раньше: иранец внес свежую струю в игру «Зенита» на чужой половине поля.

  • «Зенит» уступил «Ювентусу» со счетом 0:1.
  • Клуб из Петербурга остался на 3-м месте в группе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Зенит Ювентус Дзюба Артем Амброзини Массимо
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1634891983
Даже соперник намекает Семаку что он тупое днищееее....
Ответить
Блямба
1634891985
Это даже пощёчина ,а не затрещина.
Ответить
Slavan62
1634893235
Про Дзюбу у всех понятно. Пешеход в РПЛ ещё может голову подставить, а в Европе скорость нужна
Ответить
alp
1634893862
спецы и любители видят, что семак слишком осторожен и медлителен... где АБМ, или, может, это его установка?
Ответить
Fusballer
1634895542
Слышь, Амброзини, не порти праздник!
Ответить
владимир миронов
1634898348
За что? обидели "лучшего игрока страны?
Ответить
Дедуктор
1634905785
Дзюба доказал. Всем прощелыгам и негодяям, критикующим его за отказ от сборной. Честным парнем оказался Артем. Говорил что бесполезен, бесполезным и оказался. Это только дураку Карпу до сих пор невдомек. А прогрессивная общественность давно это поняла.
Ответить
Из Твери Леха
1634908034
Вот Семак. Тебе уже забугорные футболисты намеки дают.
Ответить
житель СПб
1634988907
Все именно так. Пока Семак - не жди атак.
Ответить
serppion
1634991418
Ха! Интурист новость открыл про бесполезность Деревяшки.
Ответить
Главные новости
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
3
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
1
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
8
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
5
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
Все новости
Все новости
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
Вчера, 13:22
5
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
29 августа
5
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
29 августа
11
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
29 августа
1
ФотоМората нашел новый клуб
28 августа
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
3
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Фото«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
9
Серия А. «Болонья» Тедеско проиграла в 1-м туре, «Рома» разгромила «Фиорентину»
24 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Серия А. «Интер» начал защиту титула с крупной победы
22 августа
Фото«Наполи» арендовал игрока «Челси»
22 августа
«Динамо Мх» назвало цену на Аззи для ЦСКА
22 августа
Игрок «Динамо Мх» хочет перейти в ЦСКА
22 августа
2
Фото«Интер» купил за 30 миллионов полузащитника «Ливерпуля»
21 августа
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
21 августа
1
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
21 августа
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
20 августа
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
20 августа
6
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
20 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+