Амброзини: «Газпром Арена» – супер! А «Зенит» разочаровал. Дзюба оказался бесполезен»

Экс-игрок сборной Италии Массимо Амброзини прокомментировал игру «Зенита» в матче с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

— Как вам город и стадион?

— Посмотрите на селфи, которое вам отправил, и сами все поймете. Мне удалось совершить пробежку по центру, и я увидел фантастическую красоту. Один Спас на Крови чего стоит!

А «Газпром Арена» — супер! Одна из лучших, что видел в жизни, а, как вы понимаете, побывал на очень многих. Просто топ! Финал Лиги чемпионов на таком сооружении станет настоящим праздником футбола.

— Санкт-Петербургу и «Газпром Арене» комплиментов досталось немало. А что скажете про «Зенит»?

— А вот команда меня в какой-то степени разочаровала. Да, она вроде бы была близка к ничейному исходу против такого гранда, как «Ювентус», но слишком уж невнятными хозяева поля выглядели в атаке.

В обороне в целом справились, если не считать эпизода с пропущенным голом, а вот впереди все делалось слишком осторожно: можно и нужно больше смелости.

Честно говоря, ждал в стартовом составе Азмуна, а не Дзюбу, который оказался совершенно бесполезен. У него явно не пошло, да и какая от форварда с его характеристиками в принципе польза, если он вынужденно действовал так далеко от чужих ворот?!

Странно, что Сердар не поднялся со скамейки запасных раньше: иранец внес свежую струю в игру «Зенита» на чужой половине поля.