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    Амброзини: «Газпром Арена» – супер! А «Зенит» разочаровал. Дзюба оказался бесполезен»

    Экс-игрок сборной Италии Массимо Амброзини прокомментировал игру «Зенита» в матче с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

    — Как вам город и стадион?

    — Посмотрите на селфи, которое вам отправил, и сами все поймете. Мне удалось совершить пробежку по центру, и я увидел фантастическую красоту. Один Спас на Крови чего стоит!

    А «Газпром Арена» — супер! Одна из лучших, что видел в жизни, а, как вы понимаете, побывал на очень многих. Просто топ! Финал Лиги чемпионов на таком сооружении станет настоящим праздником футбола.

    — Санкт-Петербургу и «Газпром Арене» комплиментов досталось немало. А что скажете про «Зенит»?

    — А вот команда меня в какой-то степени разочаровала. Да, она вроде бы была близка к ничейному исходу против такого гранда, как «Ювентус», но слишком уж невнятными хозяева поля выглядели в атаке.

    В обороне в целом справились, если не считать эпизода с пропущенным голом, а вот впереди все делалось слишком осторожно: можно и нужно больше смелости.

    Честно говоря, ждал в стартовом составе Азмуна, а не Дзюбу, который оказался совершенно бесполезен. У него явно не пошло, да и какая от форварда с его характеристиками в принципе польза, если он вынужденно действовал так далеко от чужих ворот?!

    Странно, что Сердар не поднялся со скамейки запасных раньше: иранец внес свежую струю в игру «Зенита» на чужой половине поля.

    • «Зенит» уступил «Ювентусу» со счетом 0:1.
    • Клуб из Петербурга остался на 3-м месте в группе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:26
    Комментарии8
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      Рейтинг: +6592

      владимир миронов 53 минуты назад

      За что? обидели "лучшего игрока страны?

      0
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      Рейтинг: +8130

      Fusballer 1 час назад

      Слышь, Амброзини, не порти праздник!

      1
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      Рейтинг: +733

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Семак физрук!!!
      Но это с верху с газпрома указ полено ставить в стартовый состав,а не его кореша)))

      0
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      Рейтинг: +9177

      alp 2 часа назад

      спецы и любители видят, что семак слишком осторожен и медлителен... где АБМ, или, может, это его установка?

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      Рейтинг: +113

      Slavan62 2 часа назад

      Про Дзюбу у всех понятно. Пешеход в РПЛ ещё может голову подставить, а в Европе скорость нужна

      1
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      Рейтинг: +21844

      bset 2 часа назад

      Похоже Дзюба потихоньку заканчивает карьеру) По крайней мере, в сборной уже закончил))

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      Рейтинг: +1152

      Блямба 2 часа назад

      Это даже пощёчина ,а не затрещина.

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      Рейтинг: +53418

      portero 2 часа назад

      Даже соперник намекает Семаку что он тупое днищееее....

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