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    Лига конференций. «Бодо/Глимт» забил шесть голов «Роме», «Тоттенхэм» проиграл «Витессу»

    «Рома» и «Тоттенхэм» провели свои матчи в третьем туре группового этапа Лиги конференций.

    Римляне были разгромлены «Бодо/Глимт» со счетом 1:6. Хет-трик оформил Эрик Ботхейм.

    Лондонцы минимально уступили «Витессу», пропустив единственный гол на 78-й минуте.

    Лига конференций. Групповой этап. 3-й тур

    Бодо/Глимт (Норвегия) – Рома (Италия) – 6:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Ботхейм, 8; 2:0 – Берг, 20; 2:1 – Перес, 28; 3:1 – Ботхейм, 52; 4:1 – Сольбаккен, 71; 5:1 – Пеллегрино, 78; 6:1 – Ботхейм, 80.

    Витесс (Нидерланды) – Тоттенхэм (Англия) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Виттек, 78.

    Календарь Лиги конференций

    Результаты Лиги конференций

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:43
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3634

      FENIX-SL 5 минут назад

      ой
      получается даже в Норвегии футбола больше чем в России
      а вы смотрите дальше донную РПЛ, делайте рейтинги

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      Рейтинг: +722

      qawzsexdr 27 минут назад

      Сразу видно как нужен турнир клубу

      0
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      Рейтинг: +53395

      portero 33 минуты назад

      Сросно Эрика Эрика покупать, хет-трики ложит итальянцам...

      0
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      Рейтинг: +12891

      Skull_Boy 1 час назад

      Интересно кто теперь виноват у Маура и если смотреть составы, то оба клуба явно сливают этот турнир, он им просто на хер не упал

      0
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      Рейтинг: +733

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      аххаха))) Рома вечно то семь то пять то шесть) Но от викингов это предел((((

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      Рейтинг: +2027

      acor94 > БОМЖАРНИК 1 час назад

      скорее беспредел))

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