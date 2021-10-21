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  • Лига конференций. «Бодо/Глимт» забил шесть голов «Роме», «Тоттенхэм» проиграл «Витессу»

Лига конференций. «Бодо/Глимт» забил шесть голов «Роме», «Тоттенхэм» проиграл «Витессу»

21 октября 2021, 21:43
8

«Рома» и «Тоттенхэм» провели свои матчи в третьем туре группового этапа Лиги конференций.

Римляне были разгромлены «Бодо/Глимт» со счетом 1:6. Хет-трик оформил Эрик Ботхейм.

Лондонцы минимально уступили «Витессу», пропустив единственный гол на 78-й минуте.

Лига конференций. Групповой этап. 3-й тур

Бодо/Глимт (Норвегия) – Рома (Италия) – 6:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Ботхейм, 8; 2:0 – Берг, 20; 2:1 – Перес, 28; 3:1 – Ботхейм, 52; 4:1 – Сольбаккен, 71; 5:1 – Пеллегрино, 78; 6:1 – Ботхейм, 80.

Витесс (Нидерланды) – Тоттенхэм (Англия) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Виттек, 78.

Календарь Лиги конференций

Результаты Лиги конференций

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Буде-Глимт Рома Витесс Тоттенхэм
Комментарии (8)
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Skull_Boy
1634842177
Интересно кто теперь виноват у Маура и если смотреть составы, то оба клуба явно сливают этот турнир, он им просто на хер не упал
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portero
1634844502
Сросно Эрика Эрика покупать, хет-трики ложит итальянцам...
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qawzsexdr
1634844831
Сразу видно как нужен турнир клубу
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житель СПб
1634849228
Странные результаты. Очень похоже на умышленный выход из этого третьестепенного кубка.
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Алекс636363
1634852073
после двух побед рома забила. в ответке выиграет 1-0 и решит турнирные дела
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Cromathaar
1634855535
И почему-то никто не вспоминает, что на воротах у Бодо/Глимт стоит Никита Хайкин. Регулярно, постоянно.
Ответить
d с
1634891899
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