Лига конференций. «Бодо/Глимт» забил шесть голов «Роме», «Тоттенхэм» проиграл «Витессу»

«Рома» и «Тоттенхэм» провели свои матчи в третьем туре группового этапа Лиги конференций.

Римляне были разгромлены «Бодо/Глимт» со счетом 1:6. Хет-трик оформил Эрик Ботхейм.

Лондонцы минимально уступили «Витессу», пропустив единственный гол на 78-й минуте.

Лига конференций. Групповой этап. 3-й тур

Бодо/Глимт (Норвегия) – Рома (Италия) – 6:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Ботхейм, 8; 2:0 – Берг, 20; 2:1 – Перес, 28; 3:1 – Ботхейм, 52; 4:1 – Сольбаккен, 71; 5:1 – Пеллегрино, 78; 6:1 – Ботхейм, 80.

Витесс (Нидерланды) – Тоттенхэм (Англия) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Виттек, 78.

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