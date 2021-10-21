Участие Кокорина в игре с «Кальяри» под вопросом

Пресс-служба «Фиорентины» опровергла информацию, что нападающий Александр Кокорин не сыграет с «Кальяри» в девятом туре Серии А.
«Кокорин пропустит матч с «Кальяри»? Нет, на данный момент неизвестно, пропустит ли он матч. Нужно подождать», – сообщили в клубе.
- Россиянин не помог «Фиорентине» в матче с «Венецией» (0:1) из-за мышечного перенапряжения.
- Игра с «Кальяри» запланирована на воскресенье, 24 октября.
- В этом сезоне Кокорин провел 3 встречи, результативными действиями не отличался.
Источник: «Спорт-Экспресс»