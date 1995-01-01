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    Кокорин пропустит матч с «Кальяри». Он не играл с «Вероной» из-за мышечного перенапряжения

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не поможет своей команде в матче 9-го тура Серии А с «Кальяри», сообщает Fiorentina Uno со ссылкой на Tuttosport.

    Напомним, 30-летний россиянин пропустил матч 8-го тура с «Венецией» (0:1) из-за мышечного перенапряжения.

    • Кокорин в общей сложности провел на поле 30 минут в этом сезоне Серии А.
    • Россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.
    • Итальянский клуб купил его у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

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    Источник: Tuttosport

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2606

      R_a_i_n 19 минут назад

      У Кокорина бесконечное мышечное перенапряжение, где же он так перенапрягается??

      2
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      Рейтинг: +100

      3meeeD 20 минут назад

      Это уже не смешно.мы ***...м за копейки.это чмо прохлаждаеться в Венеции.встретив бы его ,уже оно бы по голове получил ,но ска не стулом

      4
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      Рейтинг: +25717

      Боцман59rus 27 минут назад

      _ может редакторам проще сообщить нам когда Кокорин выйдет на поле, чем два раза в неделю сообщать, что он отсутствует в заявке?

      3
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      Рейтинг: +2606

      R_a_i_n > Боцман59rus 18 минут назад

      а зачем вообще нам писать за него?? отправили в Италию и ладно))

      1
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      Рейтинг: +25717

      Боцман59rus > R_a_i_n 15 минут назад

      _ чему удивлятся, если они считают,что для нас актуальны новости про бывшую жену Икарди

      0
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      Рейтинг: +6487

      серега кашин 32 минуты назад

      вовремя спартак от этого больного избавился

      2
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      Рейтинг: +25717

      Боцман59rus > серега кашин 26 минут назад

      _ вопрос накой он вообще его брал>)))

      1
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      Рейтинг: +12125

      Hektor 84 34 минуты назад

      От чего у него мышечное перенапряжение? Массажист опять перестарался?

      4
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