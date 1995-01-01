Кокорин пропустит матч с «Кальяри». Он не играл с «Вероной» из-за мышечного перенапряжения

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не поможет своей команде в матче 9-го тура Серии А с «Кальяри», сообщает Fiorentina Uno со ссылкой на Tuttosport.

Напомним, 30-летний россиянин пропустил матч 8-го тура с «Венецией» (0:1) из-за мышечного перенапряжения.