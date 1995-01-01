Кокорин пропустит матч с «Кальяри». Он не играл с «Вероной» из-за мышечного перенапряжения

У Кокорина бесконечное мышечное перенапряжение, где же он так перенапрягается??
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не поможет своей команде в матче 9-го тура Серии А с «Кальяри», сообщает Fiorentina Uno со ссылкой на Tuttosport.
Напомним, 30-летний россиянин пропустил матч 8-го тура с «Венецией» (0:1) из-за мышечного перенапряжения.
- Кокорин в общей сложности провел на поле 30 минут в этом сезоне Серии А.
- Россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.
- Итальянский клуб купил его у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.