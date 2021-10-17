Кокорин впервые в сезоне не попал в заявку «Фиорентины». У него мышечное перенапряжение

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в заявку на матч 8-го тура Серии А с «Венецией».
«У Кокорина действительно мышечное перенапряжение. Восстановится ли к следующей игре? Посмотрим, но это незначительная проблема», – сообщили в пресс-службе «Фиорентины».
Кокорин впервые в этом сезоне не попал в заявку «Фиорентины».
- Кокорин в общей сложности провел на поле 30 минут в этом сезоне Серии А.
- Россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.
- Итальянский клуб купил его у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»