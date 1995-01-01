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    Кокорин впервые в сезоне не попал в заявку «Фиорентины». У него мышечное перенапряжение

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в заявку на матч 8-го тура Серии А с «Венецией».

    «У Кокорина действительно мышечное перенапряжение. Восстановится ли к следующей игре? Посмотрим, но это незначительная проблема», – сообщили в пресс-службе «Фиорентины».

    Кокорин впервые в этом сезоне не попал в заявку «Фиорентины».

    • Кокорин в общей сложности провел на поле 30 минут в этом сезоне Серии А.
    • Россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.
    • Итальянский клуб купил его у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +25595

      пьяныйхоровод 5 минут назад

      Перенапряжение ? А в пресс-службе Фиорентины отчаянные юмористы . Хотел бы я также перенапрягаться , за его зарплату .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1379

      GM 12 минут назад

      Очень "ценное" приобретение "фиалок", очень... :)

      0
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      Рейтинг: +13711

      Persona_non_Grata 15 минут назад

      Как мы от него избавились ??? Да еще за такие деньги !!!

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