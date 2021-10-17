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  • Кокорин впервые в сезоне не попал в заявку «Фиорентины». У него мышечное перенапряжение

Кокорин впервые в сезоне не попал в заявку «Фиорентины». У него мышечное перенапряжение

17 октября 2021, 22:53
14

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в заявку на матч 8-го тура Серии А с «Венецией».

«У Кокорина действительно мышечное перенапряжение. Восстановится ли к следующей игре? Посмотрим, но это незначительная проблема», – сообщили в пресс-службе «Фиорентины».

Кокорин впервые в этом сезоне не попал в заявку «Фиорентины».

  • Кокорин в общей сложности провел на поле 30 минут в этом сезоне Серии А.
  • Россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.
  • Итальянский клуб купил его у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (14)
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Persona_non_Grata
1634502049
Как мы от него избавились ??? Да еще за такие деньги !!!
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GM
1634502239
Очень "ценное" приобретение "фиалок", очень... :)
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Вайвайнах
1634511620
На бомбардире одни провокаторы,ни одну новость раньше так не описывали
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Atom2020
1634515256
Сашка так активно худел лицом, что перенапряг мышцы ...
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Serg54-45
1634524138
Мышечное перенапряжение? Он минут 20 сыграл за месяц, от чего он там перенапрягся? Может мы чего не знаем и он грузчиком в фиорентине работает?
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CSKA471
1634531301
Перенапрягся на лавочке
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Давид59
1634539388
Самый удачливый легионер всех времён и народов. Кто ещё так классно зарабатывал деньги?
Ответить
Loko_Roma
1634540024
Саша это какоето фиаско
Ответить
Федорыч-НН
1634543141
Задницу отсидел?
Ответить
алдан2014
1634546534
Давайте всем миром пожалеем Кокошу...
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