Кокорин впервые в сезоне не попал в заявку «Фиорентины». У него мышечное перенапряжение

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в заявку на матч 8-го тура Серии А с «Венецией».

«У Кокорина действительно мышечное перенапряжение. Восстановится ли к следующей игре? Посмотрим, но это незначительная проблема», – сообщили в пресс-службе «Фиорентины».

Кокорин впервые в этом сезоне не попал в заявку «Фиорентины».