Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    Матч «Химки» – «Урал» состоится, но пройдет без зрителей

    Бывший министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что матч 13-го тура РПЛ «Химки»«Урал» состоится, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий из-за коронавируса.

    «Лига не приостанавливает работу. Наша игра с «Уралом» попадает под даты локдауна, игра пройдет, но без зрителей», — сказал Терюшков.

    • В Москве запретили проводить спортивные мероприятия с 28 октября по 7 ноября.
    • Исключением станут мероприятия, проводимые по согласованию со столичным Роспотребнадзором.
    • Матч «Химки» – «Урал» состоится 31 октября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90429
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67887
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru