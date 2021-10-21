Матч «Химки» – «Урал» состоится, но пройдет без зрителей

Бывший министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что матч 13-го тура РПЛ «Химки» – «Урал» состоится, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий из-за коронавируса.

«Лига не приостанавливает работу. Наша игра с «Уралом» попадает под даты локдауна, игра пройдет, но без зрителей», — сказал Терюшков.