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    Рассказов – после матча с «Лестером»: «Много негатива, но я никого не убивал и не предавал. Не ошибаются только мертвые»

    Защитник «Спартака» Николай Рассказов высказался после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (3:4). Игрок согласен, что ошибался.

    – Что думаете о своей игре? В соцсетях достаточно много критики.

    – Я много пропустил. Были ошибки, мог сыграть лучше, но не получилось это сделать. Неприятно. Буду работать над ошибками, на этом жизнь не заканчивается. Много негатива, но я никого не убивал и не предавал. Не ошибаются только мертвые.

    • «Спартак» проиграл оба домашних матча в этой Лиге Европы.
    • Москвичи не обыгрывают английские клубы в еврокубках 9 матчей подряд (с 2001 года).
    • Рассказов – воспитанник «Спартака».

    Витория: «Игра с «Лестером» была хорошей. Это не проигрыш 0:10»

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 22:36
    Комментарии10
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      Рейтинг: +6251

      Томик 8 минут назад

      Конечно не убивал. Но ты, паренёк, сегодня был очень плох. Очень. Даже хуже Бакаева.

      0
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      Рейтинг: +12090

      Hektor 84 13 минут назад

      Пора в фнл

      0
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      Рейтинг: +12090

      Hektor 84 15 минут назад

      Все над Кофрие смеялись! А Кофрие по сравнению с Рассказовым звезда.

      1
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      Рейтинг: +365

      alefreddy 19 минут назад

      С Кофрие не проиграли бы

      1
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      Рейтинг: +17853

      JTherry 25 минут назад

      "никого не убивал, никого не предавал" - это правда, Коля, но в футбол ты играешь на уровне дворовой команды...( это конец карьеры в защите...

      3
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      Рейтинг: +81

      Arturashvilli 33 минуты назад

      Помню как он пытался контракт для себя хороший выбить у Спартака, блин ну реально, не его уровень совсем. Его даже Мойзес по ходу матча на фланге песочил.

      3
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      Рейтинг: +8775

      playsh 35 минут назад

      Похоже,Коля,во всех четырёх случаях ты был живым мертвецом,а они ошибаются.

      2
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      Рейтинг: +724

      Cromathaar 42 минуты назад

      Уровень ну максимум ФНЛ. В РПЛ косяков-то тоже предостаточно, а там явно не "лестеры" играют. С такой позицией "не ошибаются те, кто ничего не делает" хорошо переживать какие-то крупные единоразовые неудачи, но оправдывать этим постоянные ляпы - это путевка в никуда. Верните Ещенко.

      3
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      Рейтинг: +8775

      playsh 42 минуты назад

      Потери позиции вопиющие,все четыре типовые - чужой игрок за спиной в недосягаемости,такого в одной игре я не видел давненько.Похоже,эта игра - лебединая песня Рассказова.

      3
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      Рейтинг: +914

      AЛЕКС73 47 минут назад

      Лучше бы извинился

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