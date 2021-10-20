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  • Рассказов – после матча с «Лестером»: «Много негатива, но я никого не убивал и не предавал. Не ошибаются только мертвые»

Рассказов – после матча с «Лестером»: «Много негатива, но я никого не убивал и не предавал. Не ошибаются только мертвые»

20 октября 2021, 22:36
47

Защитник «Спартака» Николай Рассказов высказался после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (3:4). Игрок согласен, что ошибался.

– Что думаете о своей игре? В соцсетях достаточно много критики.

– Я много пропустил. Были ошибки, мог сыграть лучше, но не получилось это сделать. Неприятно. Буду работать над ошибками, на этом жизнь не заканчивается. Много негатива, но я никого не убивал и не предавал. Не ошибаются только мертвые.

  • «Спартак» проиграл оба домашних матча в этой Лиге Европы.
  • Москвичи не обыгрывают английские клубы в еврокубках 9 матчей подряд (с 2001 года).
  • Рассказов – воспитанник «Спартака».

Витория: «Игра с «Лестером» была хорошей. Это не проигрыш 0:10»

Источник: «РБ-Спорт»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Спартак Лестер Рассказов Николай
Комментарии (47)
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AЛЕКС73
1634759254
Лучше бы извинился
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Plyash
1634759579
Потери позиции вопиющие,все четыре типовые - чужой игрок за спиной в недосягаемости,такого в одной игре я не видел давненько.Похоже,эта игра - лебединая песня Рассказова.
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Plyash
1634759988
Похоже,Коля,во всех четырёх случаях ты был живым мертвецом,а они ошибаются.
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Arturashvilli
1634760079
Помню как он пытался контракт для себя хороший выбить у Спартака, блин ну реально, не его уровень совсем. Его даже Мойзес по ходу матча на фланге песочил.
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JTherry
1634760600
"никого не убивал, никого не предавал" - это правда, Коля, но в футбол ты играешь на уровне дворовой команды...( это конец карьеры в защите...
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alefreddy
1634760939
С Кофрие не проиграли бы
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Hektor 84
1634761213
Все над Кофрие смеялись! А Кофрие по сравнению с Рассказовым звезда.
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Каратель помойников
1634762556
Коля лучший игрок матча, звезда,обсирался стабильно одинаково,даже не креативил...сыграл как мог,все правильно,по другому он не может играть,потому как туповат и необучаем и в команде только из за паспорта. видимо Коля не знает что в обыкновенной жизни за отвратительную работу штрафуют и увольняют,а не выслушивают нытье типа "я всё понимаю,буду стараться"....
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DOCTOR PENALTY
1634764003
Колян, сейчас лучше помолчать.
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zigbert
1634817442
Позиционно сыграл неверно. Нельзя сказать что у Рассказова нет скорости но видимо Лестер нашел слабое место в обороне и методично стал проводить атаки именно там. Пусть эта игра ему будет хорошим уроком для дальнейшей карьеры. Надо сделать выводы Николай по отношению к своему делу.
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