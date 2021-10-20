Рассказов – после матча с «Лестером»: «Много негатива, но я никого не убивал и не предавал. Не ошибаются только мертвые»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов высказался после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (3:4). Игрок согласен, что ошибался.

– Что думаете о своей игре? В соцсетях достаточно много критики.

– Я много пропустил. Были ошибки, мог сыграть лучше, но не получилось это сделать. Неприятно. Буду работать над ошибками, на этом жизнь не заканчивается. Много негатива, но я никого не убивал и не предавал. Не ошибаются только мертвые.

«Спартак» проиграл оба домашних матча в этой Лиге Европы.

Москвичи не обыгрывают английские клубы в еврокубках 9 матчей подряд (с 2001 года).

Рассказов – воспитанник «Спартака».

Витория: «Игра с «Лестером» была хорошей. Это не проигрыш 0:10»