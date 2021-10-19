Бонуччи: «Десять лет назад я мог перейти в «Зенит», но гордость подсказала мне остаться в «Ювентусе»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» вспомнил о своeм несостоявшемся переходе в петербургский клуб.

«Десять лет назад я мог перейти в «Зенит». Конте говорил, что среди всех защитников он оценивают меня ниже всех, что я могу искать себе другой клуб.

Мы начали переговоры с «Зенитом», но гордость подсказала мне остаться в «Ювентусе», – сказал 34-летний итальянец.