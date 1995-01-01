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    Бонуччи: «Десять лет назад я мог перейти в «Зенит», но гордость подсказала мне остаться в «Ювентусе»

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» вспомнил о своeм несостоявшемся переходе в петербургский клуб.

    «Десять лет назад я мог перейти в «Зенит». Конте говорил, что среди всех защитников он оценивают меня ниже всех, что я могу искать себе другой клуб.

    Мы начали переговоры с «Зенитом», но гордость подсказала мне остаться в «Ювентусе», – сказал 34-летний итальянец.

    • Бонуччи выступает за «Ювентус» с 2010 года.
    • Он забил 31 гол в 451 матче.
    • «Зенит» примет «Юве» в среду в 22:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 16:52
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2116

      Klaido 10 минут назад

      Молодец - не стал губить карьеру ради кормушки и ранней футбольной пенсии, в итоге стал одним из самых лучших и успешных защитников.

      2
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      Рейтинг: +877

      SuperNils 14 минут назад

      То есть это значит, что переходить в Зенит западло? так что ли?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2116

      Klaido > SuperNils 10 минут назад

      для хороших игроков из приличных чемпионатов, которые еще не хотят завязать с футболом, - да

      0
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      Рейтинг: +10811

      NewLife 14 минут назад

      Ну и зря. Смог бы отведать боярышник в канаве с болелами, близко познакомиться с зюбой и стать кумиром всех неадекватных немытых уродов, ошивающихся на Бомбардире, а так всего лишь защитник в каком то ювентусе.

      3
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      Рейтинг: +1344

      Олег1204 17 минут назад

      Правильно, в вонючую бомжатню не перешёл. Играл в крутом клубе. Надеюсь Юве бомжатню раскатает.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3397

      Бомбардиръ 28 минут назад

      Ну что ж, пусть завтра Зенит постарается проучить этого гордеца, а не в очередной раз отбывать номер ради галочки, как хотел их тренер Семак.

      1
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      Рейтинг: +2116

      Klaido > Бомбардиръ 6 минут назад

      завтра у онанюги по плану сеанс рукоблудой терапии - мысли его будут заняты терапией

      0
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      Рейтинг: +13756

      Persona_non_Grata 35 минут назад

      Слово "честь" еще не забыто - молодец !!! )))

      1
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      Рейтинг: +157

      Вонючая бомжарня 39 минут назад

      Перейти в бомжклупь - это всё равно, что вступить в говно

      4
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      Рейтинг: +644

      БОМЖАРНИК 41 минуту назад

      Еще не все потерянно в 43 года можно и в зенит еще перейти деньжат заработать.

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      Рейтинг: +6447

      серега кашин 44 минуты назад

      и правильно сделал что не испортил себе карьеру

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