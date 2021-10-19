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  • Бонуччи: «Десять лет назад я мог перейти в «Зенит», но гордость подсказала мне остаться в «Ювентусе»

Бонуччи: «Десять лет назад я мог перейти в «Зенит», но гордость подсказала мне остаться в «Ювентусе»

19 октября 2021, 16:52
19

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» вспомнил о своeм несостоявшемся переходе в петербургский клуб.

«Десять лет назад я мог перейти в «Зенит». Конте говорил, что среди всех защитников он оценивают меня ниже всех, что я могу искать себе другой клуб.

Мы начали переговоры с «Зенитом», но гордость подсказала мне остаться в «Ювентусе», – сказал 34-летний итальянец.

  • Бонуччи выступает за «Ювентус» с 2010 года.
  • Он забил 31 гол в 451 матче.
  • «Зенит» примет «Юве» в среду в 22:00 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Ювентус Зенит Бонуччи Леонардо
Комментарии (19)
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серега кашин
1634651824
и правильно сделал что не испортил себе карьеру
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Persona_non_Grata
1634652372
Слово "честь" еще не забыто - молодец !!! )))
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Олег1204
1634653437
Правильно, в вонючую бомжатню не перешёл. Играл в крутом клубе. Надеюсь Юве бомжатню раскатает.
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NewLife
1634653610
Ну и зря. Смог бы отведать боярышник в канаве с болелами, близко познакомиться с зюбой и стать кумиром всех неадекватных немытых уродов, ошивающихся на Бомбардире, а так всего лишь защитник в каком то ювентусе.
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alp
1634654736
как все свинорылые предсказуемы....
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Блямба
1634655309
Новость для взаимных плюсований...) Сильвер ещё не прихромал только с попугаем Гектором на плече, орущим про "народные пиастры"...
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JTherry
1634660750
в переводе на простой русский язык - Бонуччи спас себе карьеру...)
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Вомбат
1634661933
Жаль, что его не захотел пригласить великий Спартак. Туда бы Бонуччи побежал бы, на ходу теряя тапки. Ведь 10 лет назад Зенит всего-навсего вышел в плейофф лиги чемпионов обойдя Порту и Шахтер. А Спартак весной того же 2011 года гениально сыграл с тем же Порту (1:5 в гостях и 2:5 дома). Правда Зениту великий Спартак в том году тоже влетел со счетом 0:5, но это не считается, потому что Газпром Все Купил.
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DemSerg
1634666022
Видимо он не ис тех, кто потерял остатки самоуважения.
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portero
1634668605
сделал правильный выбор, в нашей РПЛ потеряешь что имеешь....
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