Бонуччи: «Десять лет назад я мог перейти в «Зенит», но гордость подсказала мне остаться в «Ювентусе»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» вспомнил о своeм несостоявшемся переходе в петербургский клуб.
«Десять лет назад я мог перейти в «Зенит». Конте говорил, что среди всех защитников он оценивают меня ниже всех, что я могу искать себе другой клуб.
Мы начали переговоры с «Зенитом», но гордость подсказала мне остаться в «Ювентусе», – сказал 34-летний итальянец.
- Бонуччи выступает за «Ювентус» с 2010 года.
- Он забил 31 гол в 451 матче.
- «Зенит» примет «Юве» в среду в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: Football Italia