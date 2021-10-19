Сарвели: «Я был бы доволен четвертым-пятым местом «Крыльев» в РПЛ»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели ответил на вопросы о последних результатах команды и целях на сезон.
– Вы не против стать полноценным бомбардиром команды. А есть какая-то планка? Может быть, перед сезоном для себя ее ставили?
– Если честно, нет планки, но если забью 7-10 мячей, будет отлично.
– Какому командному результату вы были бы довольны?
– Хочется выше, но я был бы доволен четверкой-пятеркой. Вполне для нас был бы неплохой результат.
– Какие-то разговоры на эту тему в команде есть?
– Мы так далеко не заглядываем. Просто играем от мачта к матчу и хотим побеждать в каждой игре.
- «Крылья» набрали 16 очков в 11 турах РПЛ.
- Самарцы идут на 8-м месте в таблице чемпионата.
- Сарвели в этом сезоне забил 4 гола в 11 матчах.
Источник: «Матч ТВ»