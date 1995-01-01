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    Сарвели: «Я был бы доволен четвертым-пятым местом «Крыльев» в РПЛ»

    Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели ответил на вопросы о последних результатах команды и целях на сезон.

    – Вы не против стать полноценным бомбардиром команды. А есть какая-то планка? Может быть, перед сезоном для себя ее ставили?

    – Если честно, нет планки, но если забью 7-10 мячей, будет отлично.

    – Какому командному результату вы были бы довольны?

    – Хочется выше, но я был бы доволен четверкой-пятеркой. Вполне для нас был бы неплохой результат.

    – Какие-то разговоры на эту тему в команде есть?

    – Мы так далеко не заглядываем. Просто играем от мачта к матчу и хотим побеждать в каждой игре.

    • «Крылья» набрали 16 очков в 11 турах РПЛ.
    • Самарцы идут на 8-м месте в таблице чемпионата.
    • Сарвели в этом сезоне забил 4 гола в 11 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +62

      SpartakMoskwa 5 минут назад

      4-5 место? Рано вам пока в 10 хороший результат будет

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