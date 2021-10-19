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  • Сарвели: «Я был бы доволен четвертым-пятым местом «Крыльев» в РПЛ»

Сарвели: «Я был бы доволен четвертым-пятым местом «Крыльев» в РПЛ»

19 октября 2021, 00:22
6

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели ответил на вопросы о последних результатах команды и целях на сезон.

– Вы не против стать полноценным бомбардиром команды. А есть какая-то планка? Может быть, перед сезоном для себя ее ставили?

– Если честно, нет планки, но если забью 7-10 мячей, будет отлично.

– Какому командному результату вы были бы довольны?

– Хочется выше, но я был бы доволен четверкой-пятеркой. Вполне для нас был бы неплохой результат.

– Какие-то разговоры на эту тему в команде есть?

– Мы так далеко не заглядываем. Просто играем от мачта к матчу и хотим побеждать в каждой игре.

  • «Крылья» набрали 16 очков в 11 турах РПЛ.
  • Самарцы идут на 8-м месте в таблице чемпионата.
  • Сарвели в этом сезоне забил 4 гола в 11 матчах.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Сарвели Владислав
Комментарии (6)
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SpartakMoskwa
1634593567
4-5 место? Рано вам пока в 10 хороший результат будет
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O-kolesov
1634613829
Не мечтай. В зимнее трансферное окно раздербанят Крылья.
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slavа0508
1634642225
Да всё правильно . стремиться надо к большему . а там как выйдет ...а то порой клуб вышел в РПЛ и старается только лишь бы не вылететь ....хорошо что в этом году новички пришли борзые в хорошем смысле этого слова .....
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Storm13
1634644907
Главное сохраните состав до конца чемпионата, не распродайтесь. Игра команды отличается разумным мышлением, быстрым принятием решений и грамотным переходом от обороны к атаке. Тренер молодец, стратегия и тактика отличная. Главное биться в каждом моменте, до конца. Выходить и играть уверенно против любого соперника.
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zigbert
1634646824
Все возможно. Игра у команды есть и она смотрится.
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