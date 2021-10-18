АПЛ. «Арсенал» спас ничью в дерби с «Кристал Пэлас» благодаря голу на 95-й минуте

В восьмом туре чемпионата Англии «Арсенал» ушел от домашнего поражения в матче с «Кристал Пэлас» – ничья 2:2.

Команда Микеля Артеты первой вышла вперед – забил Пьер-Эмерик Обамеянг. Однако после перерыва гости ответили двумя мячами – отличились Кристиан Бентеке и Одсонн Эдуард. Решающим стал гол Александра Ляказетта на 95-й минуте.

Набрав одно очко, «Арсенал» поднялся с 13-го на 12-е место в таблице АПЛ. «Пэлас» остался на 14-й строчке.

Англия. АПЛ. 8-й тур

Арсенал – Кристал Пэлас – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Обамеянг, 8; 1:1 – Бентеке, 50; 1:2 – Эдуард, 73; 2:2 – Ляказетт, 90+5.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ