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    АПЛ. «Арсенал» спас ничью в дерби с «Кристал Пэлас» благодаря голу на 95-й минуте

    В восьмом туре чемпионата Англии «Арсенал» ушел от домашнего поражения в матче с «Кристал Пэлас» – ничья 2:2.

    Команда Микеля Артеты первой вышла вперед – забил Пьер-Эмерик Обамеянг. Однако после перерыва гости ответили двумя мячами – отличились Кристиан Бентеке и Одсонн Эдуард. Решающим стал гол Александра Ляказетта на 95-й минуте.

    Набрав одно очко, «Арсенал» поднялся с 13-го на 12-е место в таблице АПЛ. «Пэлас» остался на 14-й строчке.

    Англия. АПЛ. 8-й тур

    Арсенал – Кристал Пэлас – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Обамеянг, 8; 1:1 – Бентеке, 50; 1:2 – Эдуард, 73; 2:2 – Ляказетт, 90+5.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.10.2021 23:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1326

      Parham 39 минут назад

      ПОЗОРИЩЩЩЕЕЕ!!!!!

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