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    «Зенит» организует встречу болельщиков с Адвокатом перед матчем с «Ювентусом»

    Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат встретится с болельщиками клуба из Санкт-Петербурга перед матчем группового этапа ЛЧ с «Ювентусом».

    «Главным гостем предматчевой программы станет легенда «Зенита» и автор первого чемпионства петербуржцев в российской истории – голландец Дик Адвокат.

    В основном холле второго этажа Трибуны С пройдет встреча звездного тренера сине-бело-голубых с болельщиками, где можно будет задать гостю свои вопросы и получить карточку с его автографом», – сообщает пресс-служба клуба.

    • Адвокат тренировал «Зенит» с 2006 по 2009-й год.
    • Команда под его руководством выиграла чемпионат России, Кубок и Суперкубок УЕФА.
    • «Зенит» примет «Ювентус» в среду, 20 октября. Начало матча – в 22:00 мск.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6423

      серега кашин 28 минут назад

      намек на замену семака

      0
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    • ...
      Рейтинг: +53286

      portero 45 минут назад

      Надежда что он поможет ЛЕ взять??? Крыжанац тогда феерил в ЛЕ, в РПЛ он играл потихоньку, а кубке пахал на 120% ! мне он в тот сезон больше всех в ЛЕ понравился...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2645

      tarasofka 49 минут назад

      2008, лч, адвокат:
      юве 1:0 зенит
      зенит 0:0 юве

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