«Зенит» организует встречу болельщиков с Адвокатом перед матчем с «Ювентусом»

Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат встретится с болельщиками клуба из Санкт-Петербурга перед матчем группового этапа ЛЧ с «Ювентусом».
«Главным гостем предматчевой программы станет легенда «Зенита» и автор первого чемпионства петербуржцев в российской истории – голландец Дик Адвокат.
В основном холле второго этажа Трибуны С пройдет встреча звездного тренера сине-бело-голубых с болельщиками, где можно будет задать гостю свои вопросы и получить карточку с его автографом», – сообщает пресс-служба клуба.
- Адвокат тренировал «Зенит» с 2006 по 2009-й год.
- Команда под его руководством выиграла чемпионат России, Кубок и Суперкубок УЕФА.
- «Зенит» примет «Ювентус» в среду, 20 октября. Начало матча – в 22:00 мск.
Источник: официальный сайт «Зенита»