«Зенит» организует встречу болельщиков с Адвокатом перед матчем с «Ювентусом»

Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат встретится с болельщиками клуба из Санкт-Петербурга перед матчем группового этапа ЛЧ с «Ювентусом».

«Главным гостем предматчевой программы станет легенда «Зенита» и автор первого чемпионства петербуржцев в российской истории – голландец Дик Адвокат.

В основном холле второго этажа Трибуны С пройдет встреча звездного тренера сине-бело-голубых с болельщиками, где можно будет задать гостю свои вопросы и получить карточку с его автографом», – сообщает пресс-служба клуба.