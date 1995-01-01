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    РПЛ. «Спартак» отыгрался в матче с «Динамо», уступая к 87-й минуте 0:2

    «Динамо» в 11-м туре РПЛ упустило преимущество в матче против «Спартака». Команда Сандро Шварца вела в два мяча к 87-й минуте, но не победила.

    «Динамо» не побеждает на «Открытие Арене» с 2018 года. Команда опустилась в таблице на третье место.

    «Спартак» не проигрывает дома в РПЛ с августа.

    Россия. РПЛ. 11-й тур

    Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 2:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Ордец, 19; 0:2 – Тюкавин, 60; 1:2 – Джикия, 87; 2:2 – Жиго, 90+1.

    «Спартак»: Максименко, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон (Ломовицкий, 69), Литвинов, Зобнин (Игнатов, 69), Мозес, Бакаев, Ларссон (Ларссон, 85), Соболев.

    «Динамо»: Шунин, Варела, Ордец, Евгеньев, Скопинцев, Моро, Фомин, Шиманьски (Игбун, 82), Захарян (Паршивлюк, 90+5), Н'Жи (Тюкавин, 46), Грулeв (Сазонов, 90+4).

    Предупреждения: Джикия, 44; Жиго, 44 – Фомин, 13; Н’Жи, 24; Евгеньев, 35; Захарян, 44; Грулев, 44; Шиманьски, 47.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:57
    Комментарии164
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      Рейтинг: +2500

      seth343 15 минут назад

      Ну хоть так то. После 0-2 надежды не было.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +29998

      oyabun 19 минут назад

      А тем временем Лестер одолел МЮ со счетом 4:2. И как при отсутствии игры и таких нападающих как Соболев с Ларссоном, Спартак собирается побеждать англичан?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10334

      Cleaner > oyabun 8 минут назад

      А Спартак собирается побеждать англичан?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29998

      oyabun > Cleaner 4 минуты назад

      Ну я так думаю, если команда не выходит побеждать на поле, то нечего тогда и вовсе выходить.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28902

      VVM1964 > oyabun 2 минуты назад

      Ничья - ЭТО ЧУДО РАСЧУДЕСНОЕ !!!

      0
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      Рейтинг: +6530

      Владислав Vlad 20 минут назад

      Странно, что Игнатова Руй не ставит в основу. Уж лучше Игнатов, чем Ларсон.
      Ну и Ломовицкий сегодня сыграл получше Айртона.
      Потерялся Мозес от слова СОВСЕМ.
      Соболев стал слаб.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10334

      Cleaner > Владислав Vlad 9 минут назад

      Соболев был силен? А сегодня да, его практически не было на поле...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10334

      Cleaner 26 минут назад

      Как я и сказал перед игрой, играли две равные СРЕДНЕНЬКИЕ команды, которые не поборются в этом году за верхние строчки в турнирной таблице. Весело играли. Ну равные ведь. Счет на табло отразил равенство на поле...
      Болел за Спартак, но он опять посмешил народ. И зачем выпустили Соболева? Это практически минус один игрок в команде...(

      1
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      ...
      Рейтинг: +11193

      житель СПб > Cleaner 23 минуты назад

      Нет, все таки сегодня играли не по среднему! Играли с огоньком. Динамо все игру интересно комбинировало, а Спартак - вообще под конец всех зажег! Такие голы средние команды не забивают.

      6
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      Рейтинг: +2405

      R_a_i_n > Cleaner 22 минуты назад

      А кого вместо Соболя выпускать?? Ты скамейку видел??

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10334

      Cleaner > R_a_i_n 15 минут назад

      Я не знаю. Вы спартачи, вам виднее. Но со стороны кажется, что кого угодно выпустить, лишь бы не Соболя...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10334

      Cleaner > житель СПб 11 минут назад

      Такие игры выдают РАВНЫЕ команды. Я не сказал, что играли "по среднему". Я сказал, что играли две равные средненькие команды. Весело, с голами и задором. Но с невысоким мастерством. То, что мастерство команд невысоко, мы знали и до игры...

      0
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      Рейтинг: +2405

      R_a_i_n > Cleaner 9 минут назад

      Ну ты глянь кто был на скамейке)) Ребров да Ещенко)

      1
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      Рейтинг: +10334

      Cleaner > R_a_i_n 5 минут назад

      Ко мне то по этому поводу претензий нет?..)

      0
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      Рейтинг: +28902

      VVM1964 > Cleaner 43 секунды назад

      Претензии есть - в здравости рассуждений , ну а по скамейке - КОНЕЧНО НЕТ ! )))

      0
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      Рейтинг: +10736

      NewLife 40 минут назад

      Если бы Ребров вышел с начала игры вместо Макса, это было бы лучше для Спартака.

      3
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      Рейтинг: +10334

      Cleaner > NewLife 25 минут назад

      Да, с вратарями у Спартака беда. Максименко что ни делает, все невпопад. Ну и не выручает...(

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +165

      Спартач80 43 минуты назад

      Ларссон,как там твои 1-2 гола Динамо?...Пистабол...

      3
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      ...
      Рейтинг: +7885

      Fusballer > Спартач80 42 минуты назад

      Говорить не делать. Два гола в итоге защитники закатили.

      1
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      Рейтинг: +9302

      ivany4 44 минуты назад

      Если оценивать на эмоциях, то ничья равносильна победе.
      Ну а если отбросить все эмоции, то ситуация просто ужасна.
      От матча к матчу одни и те же ошибки. один и тот же вопрос - где игра?! Думаю так долго продолжаться не может. Перед зимним трансферным окном опять головная боль - искать хороших защитников! Я так полагаю, что пару нападающих мы уже нашли.)) Шутки шутками, но так продолжаться долго не может. Надеяться на постоянную везуху и различные случаи не только не солидно, но и недостойно Спартака. Скоро первый круг закончится, а мы все топчемся на месте и на что-то надеемся.

      5
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      Рейтинг: +7885

      Fusballer > ivany4 43 минуты назад

      Согласен со всем. Нужно усиливаться по всем линиям!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10334

      Cleaner > Fusballer 22 минуты назад

      "Где деньги, Зин?"

      0
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      Рейтинг: +23548

      slavutiq70 47 минут назад

      Не как Витория не может игру наладить . Да и усиление нужно было ....

      3
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      Рейтинг: +7885

      Fusballer > slavutiq70 46 минут назад

      Состав недоукомплектован. Все линии требуют усиления.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10334

      Cleaner > slavutiq70 20 минут назад

      Вы пишите комментарии с грамматическими ошибками. Почему Ваш Спартак должен не допускать ошибок тактических на поле?

      0
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      Рейтинг: +23548

      slavutiq70 48 минут назад

      Пока не одной победы в чемпионате над сильной командой .выигрываем только . У середняков и аутсайдеров . Так высоко не понятся .

      3
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      Рейтинг: +7885

      Fusballer > slavutiq70 46 минут назад

      Ну хотя бы так. С таким составом (к сожалению) и то хорошо.

      1
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      Рейтинг: +3098

      minaev23 48 минут назад

      Краснобелые молодцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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