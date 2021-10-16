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РПЛ. «Спартак» отыгрался в матче с «Динамо», уступая к 87-й минуте 0:2

16 октября 2021, 20:57
198

«Динамо» в 11-м туре РПЛ упустило преимущество в матче против «Спартака». Команда Сандро Шварца вела в два мяча к 87-й минуте, но не победила.

«Динамо» не побеждает на «Открытие Арене» с 2018 года. Команда опустилась в таблице на третье место.

«Спартак» не проигрывает дома в РПЛ с августа.

Россия. РПЛ. 11-й тур

Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 2:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ордец, 19; 0:2 – Тюкавин, 60; 1:2 – Джикия, 87; 2:2 – Жиго, 90+1.

«Спартак»: Максименко, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон (Ломовицкий, 69), Литвинов, Зобнин (Игнатов, 69), Мозес, Бакаев, Ларссон (Ларссон, 85), Соболев.

«Динамо»: Шунин, Варела, Ордец, Евгеньев, Скопинцев, Моро, Фомин, Шиманьски (Игбун, 82), Захарян (Паршивлюк, 90+5), Н'Жи (Тюкавин, 46), Грулeв (Сазонов, 90+4).

Предупреждения: Джикия, 44; Жиго, 44 – Фомин, 13; Н’Жи, 24; Евгеньев, 35; Захарян, 44; Грулев, 44; Шиманьски, 47.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо
Комментарии (198)
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rash1959
1634407071
Лучшая в мире пара защитников-нападающих: Жиго-Джикия!!! Браво, парни!
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oyabun
1634407439
Спартак соаершил удивительный камбэк, достойный победы. Жаль что он произошел столь поздно. Учитывая очень серьезные кадровые потери команды - это еще хороший результат. Ведь забей Тюкавин свой второй мяч и игра была бы уже закончена. Стоит также заметить что игра Спартака стала намного лучше после выхода на замену Игнатова и Ломовицкого. Я всё удивлялся почему Витория медлит с заменами. Проведи он их раньше и возможно мы бы еще и победу вырвали. Но в целом ничья справедлива.
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slavа0508
1634407710
То что проявили характер молодцы . А вот то что игры как не было так и нет .плохо . Хорошо защитники вытащили.,
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Добрый Бобер
1634407854
Учитывая игру сборной и "Спартака", Джикия скоро начнёт фигурировать в списках бомбардиров года...
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oyabun
1634407935
Спартак - Победа в характере. Динамо - Победа во взаимодействии, командной игре. В результате ничья. Напрашивается ротация вратарей - дать уже шанс Селихову, перевод в нападение Жиго и Джикии. И Игнатова в игру с первых минут и на постоянной основе.
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slavа0508
1634408235
Пора бы Максимке отдохнуть .Пускай бы Селихов поиграл бы ...
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JTherry
1634408377
наконец-то закончился этот матч-борьба, как и предсказал Калина, закончился ничьей... но Спартак был на грани - забей Тюкавин гол, и все - абздец... хорошо, что в конце матча проявили характер, но вообще-то его надо проявлять было и весь матч... спасение на последних минутах, скорее Динамо потеряло очки, чем Спартак, результат, как сказал Джикия, "неудовлетворительный"... сегодня Литвинов терял мяч, и Ларссон сыграл слабо, и Макси - не очень... отличный матч у Кофрие и Жиго, нападение куда-то пропало - совсем...(
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zigbert
1634408723
Дерби получилось на славу. Игра получилась нервная и грубая без особой красоты. Сплошные единоборства и стыки.При счете 0:2 показалось что игра сделана но Спартак проявил характер. Вытащить такую игру в самом конце матча получается не часто.
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inzek
1634413175
не знаю кто за кого, кто против кого болел, но это реально было похоже на дерби. каким мы его видим. мне понравилось. спасибо командам. и Спартаку, что нашли силы и волю!
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tomas88
1634413747
То что Спартак сотворил за 10 минут в конце игры хотелось теперь увидеть в среду. Спартак, мы с тобой! Только радуй нас! Удачи всем Нам в среду!
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