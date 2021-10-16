РПЛ. «Спартак» отыгрался в матче с «Динамо», уступая к 87-й минуте 0:2

«Динамо» в 11-м туре РПЛ упустило преимущество в матче против «Спартака». Команда Сандро Шварца вела в два мяча к 87-й минуте, но не победила.

«Динамо» не побеждает на «Открытие Арене» с 2018 года. Команда опустилась в таблице на третье место.

«Спартак» не проигрывает дома в РПЛ с августа.

Россия. РПЛ. 11-й тур

Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 2:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ордец, 19; 0:2 – Тюкавин, 60; 1:2 – Джикия, 87; 2:2 – Жиго, 90+1.

«Спартак»: Максименко, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон (Ломовицкий, 69), Литвинов, Зобнин (Игнатов, 69), Мозес, Бакаев, Ларссон (Ларссон, 85), Соболев.

«Динамо»: Шунин, Варела, Ордец, Евгеньев, Скопинцев, Моро, Фомин, Шиманьски (Игбун, 82), Захарян (Паршивлюк, 90+5), Н'Жи (Тюкавин, 46), Грулeв (Сазонов, 90+4).

Предупреждения: Джикия, 44; Жиго, 44 – Фомин, 13; Н’Жи, 24; Евгеньев, 35; Захарян, 44; Грулев, 44; Шиманьски, 47.

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