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    Фанаты «Локомотива» поблагодарили Николича на игре с «Рубином»

    В эти минуты проходит матч 11-го тура РПЛ между «Рубином» и «Локомотивом». На нем болельщики москвичей поблагодарили бывшего главного тренера команды Марко Николича.

    Они вывесили баннер с надписью на сербском языке «Спасибо, Марко!».

    • «Локомотив» объявил об отставке тренера на прошлой неделе.
    • Николич возглавлял команду с мая 2020 года.
    • Он выводил «Локомотив» в Лигу чемпионов.

    «РБ-Спорт»: конфликт Николича и Рангника возник из-за отказа тренера конспектировать занятия команды

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    Источник: твиттер Руслана Абушкина

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +235

      Guinnesss 29 минут назад

      Да похер на лысого, пришел на место Палыча, а этот немец хз кто такой, посмотрим.

      1
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      Рейтинг: +3427

      PAREVG. 41 минуту назад

      Полностью поддерживаю.

      Супротив этого Г(п)издоля, Николич был известным тренером,с кучей трофеев и наград.

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      Рейтинг: +2226

      Красногорск_Фан > PAREVG. 29 минут назад

      Главное не начать скучать по Смородине & Кикнадзе после новых преобразований )))) ну а так то че. После лысого волосатый. Как принято. По 1-му тайму его гения не видно пока.

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      Рейтинг: +3427

      PAREVG. > Красногорск_Фан 39 секунд назад

      Игры как не было так и нет. Чудес не жду, готов к поражению в этом матче . 6 - 8 итоговому месту.

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      Рейтинг: +13687

      paracetamol 48 минут назад

      С новым физруком тоже летят.

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