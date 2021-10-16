Фанаты «Локомотива» поблагодарили Николича на игре с «Рубином»

В эти минуты проходит матч 11-го тура РПЛ между «Рубином» и «Локомотивом». На нем болельщики москвичей поблагодарили бывшего главного тренера команды Марко Николича.

Они вывесили баннер с надписью на сербском языке «Спасибо, Марко!».

«Локомотив» объявил об отставке тренера на прошлой неделе.

Николич возглавлял команду с мая 2020 года.

Он выводил «Локомотив» в Лигу чемпионов.

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