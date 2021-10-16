Фанаты «Локомотива» поблагодарили Николича на игре с «Рубином»

В эти минуты проходит матч 11-го тура РПЛ между «Рубином» и «Локомотивом». На нем болельщики москвичей поблагодарили бывшего главного тренера команды Марко Николича.
Они вывесили баннер с надписью на сербском языке «Спасибо, Марко!».
- «Локомотив» объявил об отставке тренера на прошлой неделе.
- Николич возглавлял команду с мая 2020 года.
- Он выводил «Локомотив» в Лигу чемпионов.
«РБ-Спорт»: конфликт Николича и Рангника возник из-за отказа тренера конспектировать занятия команды
Источник: твиттер Руслана Абушкина