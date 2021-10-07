«РБ-Спорт»: конфликт Николича и Рангника возник из-за отказа тренера конспектировать занятия команды

Стала известна причина ухудшения отношений между руководителем отдела спорта и развития «Локомотива» Ральфом Рангником и бывшим главным тренером команды Марко Николичем.

По информации «РБ-Спорт», немецкий менеджер требовал конспектировать каждое занятие в заметках, а сербский специалист наотрез отказывался это делать.

Николич посчитал недопустимым раскрытие своих разработок и персональной методики тренировок. Кроме того, ему активно навязывался контроль со стороны нового мексиканского врача, который сам решал, кого можно выпускать на поле, а кого нельзя.