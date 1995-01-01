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    «РБ-Спорт»: конфликт Николича и Рангника возник из-за отказа тренера конспектировать занятия команды

    Стала известна причина ухудшения отношений между руководителем отдела спорта и развития «Локомотива» Ральфом Рангником и бывшим главным тренером команды Марко Николичем.

    По информации «РБ-Спорт», немецкий менеджер требовал конспектировать каждое занятие в заметках, а сербский специалист наотрез отказывался это делать.

    Николич посчитал недопустимым раскрытие своих разработок и персональной методики тренировок. Кроме того, ему активно навязывался контроль со стороны нового мексиканского врача, который сам решал, кого можно выпускать на поле, а кого нельзя.

    • «Локомотив» объявил об отставке тренера во вторник.
    • Николич возглавлял команду с мая 2020 года.
    • На временной основе серба сменил Дмитрий Лоськов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25272

      silver29 44 минуты назад

      Сразу видно, что Николич не конспектировал труды классиков марксизма-ленинизма, обычно это делали через расческу, благо что было похоже на оригинал почерка Ильича, хрен что разберешь.

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      Рейтинг: +696

      Sancho010365 57 минут назад

      Теперь о наболевшем, то что плохо с юношескими школами понятно. Но тут другое, тов. Березуцкий, Карпин, Кержаков сразу взялись за команды РПЛ. Прям сразу великие тренеры, а не хотите прийти до Галицкого, взять молодёжь по 13 лет, сделать отбор и воспитать да так, чтобы и Вы и ребята оказались в основе Краснодара через 5 лет, а на шестой год стали чемпионами РПЛ невзирая на судейство. А через 6 лет возглавить сборную и тоже достойно выступить, тогда нам не будет стыдно и за наших футболистов в Европе

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      Рейтинг: +33

      Storm13 > Sancho010365 17 минут назад

      Ответ лежит на поверхности, и он всем давно известен. Заработная плата у тренера детской и юношеской команды соответствует уровню рабочего человека, это современный показатель российской действительности, показатель бедности и нищеты. Эти зажравшиеся футболеры став тренерами, хотят и дальше жрать сытно и жить вольготно. Роскошные квартиры, дворцы, машины, богатый отдых их образ жизни, по другому мыслить и жить они не умеют.

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      Рейтинг: +696

      Sancho010365 1 час назад

      Прочитав статью, думаю немного всё не так. Тут есть неприязнь, как на каждой работе, а может быть и национальная. Это хуже всего. Вот если Локомотив заиграет через месяц другой и руководство Локомотива скажет вот не так делал Марко Николич, согласен. А если будет и дальше плыть, то всё это очередная болтовня и делёж денег, как всегда. И закончится плохо до 16 места с разгоном в команде крупных деятелей, приходом Палыча и как минимум 4 место и до следующей очередной волны. Может и ошибаюсь.

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      Рейтинг: +1574

      Sviro 1 час назад

      Николич пришёл со скандалом - Сёмина так же "попросили уйти по собственному желанию человека, который тоже был позже изгнан из этого сообщества. Поэтому удивляться нечему

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