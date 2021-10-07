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  • «РБ-Спорт»: конфликт Николича и Рангника возник из-за отказа тренера конспектировать занятия команды

«РБ-Спорт»: конфликт Николича и Рангника возник из-за отказа тренера конспектировать занятия команды

7 октября 2021, 09:40
9

Стала известна причина ухудшения отношений между руководителем отдела спорта и развития «Локомотива» Ральфом Рангником и бывшим главным тренером команды Марко Николичем.

По информации «РБ-Спорт», немецкий менеджер требовал конспектировать каждое занятие в заметках, а сербский специалист наотрез отказывался это делать.

Николич посчитал недопустимым раскрытие своих разработок и персональной методики тренировок. Кроме того, ему активно навязывался контроль со стороны нового мексиканского врача, который сам решал, кого можно выпускать на поле, а кого нельзя.

  • «Локомотив» объявил об отставке тренера во вторник.
  • Николич возглавлял команду с мая 2020 года.
  • На временной основе серба сменил Дмитрий Лоськов.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рангник Ральф Николич Марко
Комментарии (9)
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Sviro
1633590060
Николич пришёл со скандалом - Сёмина так же "попросили уйти по собственному желанию человека, который тоже был позже изгнан из этого сообщества. Поэтому удивляться нечему
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Sancho010365
1633590143
Прочитав статью, думаю немного всё не так. Тут есть неприязнь, как на каждой работе, а может быть и национальная. Это хуже всего. Вот если Локомотив заиграет через месяц другой и руководство Локомотива скажет вот не так делал Марко Николич, согласен. А если будет и дальше плыть, то всё это очередная болтовня и делёж денег, как всегда. И закончится плохо до 16 места с разгоном в команде крупных деятелей, приходом Палыча и как минимум 4 место и до следующей очередной волны. Может и ошибаюсь.
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Sancho010365
1633590897
Теперь о наболевшем, то что плохо с юношескими школами понятно. Но тут другое, тов. Березуцкий, Карпин, Кержаков сразу взялись за команды РПЛ. Прям сразу великие тренеры, а не хотите прийти до Галицкого, взять молодёжь по 13 лет, сделать отбор и воспитать да так, чтобы и Вы и ребята оказались в основе Краснодара через 5 лет, а на шестой год стали чемпионами РПЛ невзирая на судейство. А через 6 лет возглавить сборную и тоже достойно выступить, тогда нам не будет стыдно и за наших футболистов в Европе
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Красногорск_Фан
1633594945
У нас так начинающих сбшников испытывали. Давали аудиозаписи за неделю и говорили переписать от руки. Кто рыдал но писал оставляли . зы - к этой службе отношения не имею. Сидели вместе на опенспейсе пока им отдельный кабинет не закончили ремонтировать.
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ДяДь ПашА
1633600075
Лоськова поставили ,чтобы амортизировать гнев болел на время ,я думаю до зимы.
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Январь 59
1633603750
Наверняка зарубежные специалисты решили загубить хороший Российски клуб. Не уж то в России матушке нет своих специалистов.
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d с
1633620003
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