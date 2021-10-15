Педри вслед за «Золотым мячом» и трофеем Копы номинирован на Golden Boy

Полузащитник «Барселоны» Педри вошел в число претендентов на приз Golden Boy по итогам года (награда лучшему игроку в Европе до 21 года). Ранее футболиста включили в кандидаты на «Золотой мяч» и трофей имени Раймона Копы (лучшему молодому игроку мира).
Педри – единственный в этом году игрок, номинированный на все три награды.
- На днях Педри продлил контракт с «Барселоной».
- 18-летний Педри – воспитанник «Лас-Пальмаса».
- Он провел 73 матча в прошлом сезоне. Это рекордный показатель.
Источник: Бомбардир.ру