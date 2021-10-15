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Ассоциация стран Северной Европы выступила против проведения ЧМ раз в два года

15 октября 2021, 19:15

Футбольная Ассоциация стран Северной Европы выразила протест на идею ФИФА проводить чемпионат мира раз в два года. В Скандинавии считают, что реформа нарушит футбольную систему Европы.

«Футбольная ассоциация стран Северной Европы решительно выступает против идеи проведения чемпионата мира по футболу раз в два года. Мы против этой идеи, потому что чемпионат Европы будет вытеснен из внимания общественности и СМИ, это решение радикально изменит футбольную экосистему, в которой футбольные организации согласовывают международный календарь матчей, окна для турниров и так далее.

Это может в корне сделать невозможным продолжение нашей нынешней модели национальных турниров и матчей национальных сборных. Мы не можем ожидать, что клубы отпустят игроков на чемпионаты мира по футболу, проводимые раз в два года. Предлагаемые радикальные изменения чемпионатов мира имеют огромные последствия для футбольного сообщества, такие изменения должны производиться по договоренности между сторонами, а не в спешке», – цитирует Ассоциацию ТАСС со ссылкой на УЕФА.

  • В Ассоциацию стран Северной Европы входят федерации футбола Дании, Исландии, Норвегии, Фарерских островов, Финляндии и Швеции.
  • Чемпионат мира по футболу проводится с 1930 года с периодичностью раз в 4 года.
  • Ближайший турнир пройдет в Катаре в следующем году.

Инфантино – о ЧМ раз в два года: «Супербоул, «Уимблдон», ЛЧ проводятся каждый год. Престиж турнира зависит от его качества, а не от частоты»

Источник: ТАСС
Весь мир Дания Исландия Норвегия Фарерские острова Финляндия Швеция
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