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    Инфантино – о ЧМ раз в два года: «Супербоул, «Уимблдон», ЛЧ проводятся каждый год. Престиж турнира зависит от его качества, а не от частоты»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино по-прежнему считает, что чемпионат мира следует проводить раз в два года. Он привел примеры из других видов спорта.

    «Уже решено, что ЧМ-2026 пройдет с 48 командами. Проведение чемпионата мира раз в два года сейчас обсуждается.

    Нужно больше престижных турниров. Чемпионат мира – это волшебный турнир, поэтому, вероятно, его нужно участить.

    Престижность турнира зависит от его качества, а не его частоты. Супербоул, «Уимблдон», Лига чемпионов – все это проходит ежегодно, и все их ждут с нетерпением», – сказал Инфантино.

    • Чемпионат мира по футболу проводится с 1930 года с периодичностью раз в 4 года.
    • Ближайший турнир пройдет в Катаре в следующем году.
    • УЕФА против учащения чемпионата мира.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 08:47
    Комментарии7
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      Рейтинг: +23451

      slavutiq70 10 минут назад

      Наверное хотите как в хоккее сделать , там каждый год проводится и не какого престижа , лучших игроков не отпускают клубы играют по остаточному принципу кто может ,,,,,

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      Рейтинг: +3369

      neveldomha 57 минут назад

      Тут только один вариант. Уменьшать количество команд в топ чемпионатах, отказываться от коммерческих турниров, урезать лигу чемпионов и уефа, и закрывать чемпионат европы, азии,кубок америки. То есть, для того, чтобы ноги не болели, мы их просто отрежем.

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      Рейтинг: +7966

      Alekxei Z. 1 час назад

      Вова " подогреет" и как Уимблдон, ЧМ по футболу можно каждые 2 года проводить в России.
      Россияне вымирают , а тут за счёт туристов и демографию улучшим и новых стадионов построим. На Сахалине и Камчатке почему то нет стадионов , не порядок. Руки у Роттенбергов уже чешутся.

      0
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      Рейтинг: +14608

      Garrincha58 1 час назад

      интересно тогда когда будут проводиться отборы и самое смешное тогда надо упразднить чемпионаты континентов? иначе всё это не впишется в международный календарь ЛЧ Лига наций свои чемпионаты стран господин Инфантино вы о чём думаете неужели вам не хватает на сладкую жизнь, что вы хотите всё больше и больше

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      Рейтинг: +7966

      Alekxei Z. > Garrincha58 1 час назад

      Они не думают. Бабло им мозг заменяет.

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      Рейтинг: +1640

      altezzik 2 часа назад

      ЧМ по хоккею никто не смотрит.

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      Рейтинг: +4427

      TOMSON > altezzik 2 часа назад

      Согласен. Есть олимпиада и есть все остальное.

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