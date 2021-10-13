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  • Инфантино – о ЧМ раз в два года: «Супербоул, «Уимблдон», ЛЧ проводятся каждый год. Престиж турнира зависит от его качества, а не от частоты»

Инфантино – о ЧМ раз в два года: «Супербоул, «Уимблдон», ЛЧ проводятся каждый год. Престиж турнира зависит от его качества, а не от частоты»

13 октября 2021, 08:47
7

Президент ФИФА Джанни Инфантино по-прежнему считает, что чемпионат мира следует проводить раз в два года. Он привел примеры из других видов спорта.

«Уже решено, что ЧМ-2026 пройдет с 48 командами. Проведение чемпионата мира раз в два года сейчас обсуждается.

Нужно больше престижных турниров. Чемпионат мира – это волшебный турнир, поэтому, вероятно, его нужно участить.

Престижность турнира зависит от его качества, а не его частоты. Супербоул, «Уимблдон», Лига чемпионов – все это проходит ежегодно, и все их ждут с нетерпением», – сказал Инфантино.

  • Чемпионат мира по футболу проводится с 1930 года с периодичностью раз в 4 года.
  • Ближайший турнир пройдет в Катаре в следующем году.
  • УЕФА против учащения чемпионата мира.

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Источник: Sky Sports
Весь мир Инфантино Джанни
Комментарии (7)
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altezzik
1634104209
ЧМ по хоккею никто не смотрит.
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Garrincha58
1634106335
интересно тогда когда будут проводиться отборы и самое смешное тогда надо упразднить чемпионаты континентов? иначе всё это не впишется в международный календарь ЛЧ Лига наций свои чемпионаты стран господин Инфантино вы о чём думаете неужели вам не хватает на сладкую жизнь, что вы хотите всё больше и больше
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neveldomha
1634109936
Тут только один вариант. Уменьшать количество команд в топ чемпионатах, отказываться от коммерческих турниров, урезать лигу чемпионов и уефа, и закрывать чемпионат европы, азии,кубок америки. То есть, для того, чтобы ноги не болели, мы их просто отрежем.
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slavа0508
1634112776
Наверное хотите как в хоккее сделать , там каждый год проводится и не какого престижа , лучших игроков не отпускают клубы играют по остаточному принципу кто может ,,,,,
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Мася_1989
1634113518
Это событие которого ты ждешь 4 года. Нахрен оно надо каждый год.
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Дядя Серёжа
1634120540
Национальные чемпионаты отменить?
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zigbert
1634150741
Сверхприбыль не дает покоя.
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