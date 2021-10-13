Инфантино – о ЧМ раз в два года: «Супербоул, «Уимблдон», ЛЧ проводятся каждый год. Престиж турнира зависит от его качества, а не от частоты»

Президент ФИФА Джанни Инфантино по-прежнему считает, что чемпионат мира следует проводить раз в два года. Он привел примеры из других видов спорта.

«Уже решено, что ЧМ-2026 пройдет с 48 командами. Проведение чемпионата мира раз в два года сейчас обсуждается.

Нужно больше престижных турниров. Чемпионат мира – это волшебный турнир, поэтому, вероятно, его нужно участить.

Престижность турнира зависит от его качества, а не его частоты. Супербоул, «Уимблдон», Лига чемпионов – все это проходит ежегодно, и все их ждут с нетерпением», – сказал Инфантино.

Чемпионат мира по футболу проводится с 1930 года с периодичностью раз в 4 года.

Ближайший турнир пройдет в Катаре в следующем году.

УЕФА против учащения чемпионата мира.

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