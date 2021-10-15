Шварц – о трофеях: «Могу обещать, что будем полностью отдаваться, чтобы добиться этой цели»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о задачах своей команды на будущее.

– Какие дальнейшие цели ставите перед «Динамо»? Каким видите будущее команды?

– В первую очередь мы должны в каждом компоненте становиться ещe лучше. Если говорить об обороне, то нам нужно улучшить прессинг и контрпрессинг.

В атаке нужно развивать вертикальную игру, совершенствовать игру при владении мячом, находить больше свободных зон на половине поля соперника, оттачивать игру в контратаках, быть вариативными.

Мы проделали большой объeм работы, но дальше нужно уделять внимание тонкостям. Наша каждодневная усердная работа должна рано или поздно принести свои плоды в виде стабильности, высокого качества игры и побед.

Я знаю, что все очень сильно ждут трофеев. И я могу обещать, что мы каждый день будем полностью отдаваться, чтобы добиться этой цели.

Шварц: «Первый год в «Динамо» был очень хорошим. Мне нравится работать здесь»

Шварц: «Уже говорю по-русски. Борщ могу есть хоть каждый день»

Шварц: «Автобусы» – главная особенность РПЛ. Практически все умеют хорошо защищаться»