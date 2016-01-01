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    Шварц – о трофеях: «Могу обещать, что будем полностью отдаваться, чтобы добиться этой цели»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о задачах своей команды на будущее.

    – Какие дальнейшие цели ставите перед «Динамо»? Каким видите будущее команды?

    – В первую очередь мы должны в каждом компоненте становиться ещe лучше. Если говорить об обороне, то нам нужно улучшить прессинг и контрпрессинг.

    В атаке нужно развивать вертикальную игру, совершенствовать игру при владении мячом, находить больше свободных зон на половине поля соперника, оттачивать игру в контратаках, быть вариативными.

    Мы проделали большой объeм работы, но дальше нужно уделять внимание тонкостям. Наша каждодневная усердная работа должна рано или поздно принести свои плоды в виде стабильности, высокого качества игры и побед.

    Я знаю, что все очень сильно ждут трофеев. И я могу обещать, что мы каждый день будем полностью отдаваться, чтобы добиться этой цели.

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    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +53121

      portero 56 минут назад

      Завтра уже нужен результат, а отдаваться не надо, лучше выиграйте...

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