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  • Шварц: «Первый год в «Динамо» был очень хорошим. Мне нравится работать здесь»

Шварц: «Первый год в «Динамо» был очень хорошим. Мне нравится работать здесь»

15 октября 2021, 00:24

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопросы по поводу своей первой годовщины в московской команде.

– Сандро, вы уже целый год возглавляете «Динамо». Какими были для вас эти 12 месяцев?

– Это был очень хороший год. Время в футболе летит очень быстро. Весь этот год мы провели в рабочем ритме.

Уже видны те шаги, которые команда сделала вперeд. Безусловно, ещe есть моменты, которые нам предстоит улучшить.

– Год назад вы приняли очень непростое для любого человека решение – переехать в другую страну, в незнакомый чемпионат. С каким чувством вы приезжали в Россию?

– На самом деле, я не могу сказать, что решение о переезде в Россию далось мне тяжело. Конечно, я поговорил с близкими и принял решение, что это тот шаг, который я должен сделать.

Кроме того, у меня состоялся предметный разговор с руководством клуба. Мы поняли общие задачи и планы, которые будем вместе реализовывать.

Мне нравится работать в «Динамо». Я рад каждый день видеть всех сотрудников клуба, прекрасно себя чувствую здесь.

– Наверняка вы как-то представляли себе работу в России. Что вас удивило по приезду? Что оказалось совсем не так, как вы ожидали?

– Неожиданные моменты были уже в первый день, когда я только прилетел. По выходу из аэропорта я был удивлeн большому количеству людей, которые меня ждали.

Нужно понимать, что я приехал в Россию буквально за два дня до первой официальной игры против «Сочи». У нас не было времени на раскачку. Требовалось сразу влиться в рабочий ритм.

Помню, что меня очень тепло встретили на базе нашего клуба. Более того, мне нужно было дать много интервью перед игрой. Времени для подготовки к моему первому матчу в России оставалось не так много.

– Вы стали главным тренером 14 октября, но приехали в Москву только 22-го. Помните, как наблюдали за командой до приезда?

– Да, конечно, мы начали интенсивно готовиться к приезду в Россию. Мы находились в тесной взаимосвязи с Желько Бувачем.

Смотрели разные матчи «Динамо» – не только сыгранные с 14 по 22 октября. Сюда мы приезжали во всеоружии и понимали, что нас ждeт с первого дня.

  • «Динамо» идет на 2-м месте в таблице РПЛ по итогам 10 туров.
  • Контракт Шварца с клубом рассчитан до июня 2022 года.

Источник: Официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Шварц Сандро
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