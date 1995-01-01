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    Шварц: «Первый год в «Динамо» был очень хорошим. Мне нравится работать здесь»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопросы по поводу своей первой годовщины в московской команде.

    – Сандро, вы уже целый год возглавляете «Динамо». Какими были для вас эти 12 месяцев?

    – Это был очень хороший год. Время в футболе летит очень быстро. Весь этот год мы провели в рабочем ритме.

    Уже видны те шаги, которые команда сделала вперeд. Безусловно, ещe есть моменты, которые нам предстоит улучшить.

    – Год назад вы приняли очень непростое для любого человека решение – переехать в другую страну, в незнакомый чемпионат. С каким чувством вы приезжали в Россию?

    – На самом деле, я не могу сказать, что решение о переезде в Россию далось мне тяжело. Конечно, я поговорил с близкими и принял решение, что это тот шаг, который я должен сделать.

    Кроме того, у меня состоялся предметный разговор с руководством клуба. Мы поняли общие задачи и планы, которые будем вместе реализовывать.

    Мне нравится работать в «Динамо». Я рад каждый день видеть всех сотрудников клуба, прекрасно себя чувствую здесь.

    – Наверняка вы как-то представляли себе работу в России. Что вас удивило по приезду? Что оказалось совсем не так, как вы ожидали?

    – Неожиданные моменты были уже в первый день, когда я только прилетел. По выходу из аэропорта я был удивлeн большому количеству людей, которые меня ждали.

    Нужно понимать, что я приехал в Россию буквально за два дня до первой официальной игры против «Сочи». У нас не было времени на раскачку. Требовалось сразу влиться в рабочий ритм.

    Помню, что меня очень тепло встретили на базе нашего клуба. Более того, мне нужно было дать много интервью перед игрой. Времени для подготовки к моему первому матчу в России оставалось не так много.

    – Вы стали главным тренером 14 октября, но приехали в Москву только 22-го. Помните, как наблюдали за командой до приезда?

    – Да, конечно, мы начали интенсивно готовиться к приезду в Россию. Мы находились в тесной взаимосвязи с Желько Бувачем.

    Смотрели разные матчи «Динамо» – не только сыгранные с 14 по 22 октября. Сюда мы приезжали во всеоружии и понимали, что нас ждeт с первого дня.

    • «Динамо» идет на 2-м месте в таблице РПЛ по итогам 10 туров.
    • Контракт Шварца с клубом рассчитан до июня 2022 года.

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    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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