Шварц: «Автобусы» – главная особенность РПЛ. Практически все умеют хорошо защищаться»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц назвал главную особенность РПЛ.

— Вы уже говорили, что в России сложно играть против любой команды. В чем главная особенность РПЛ?

— Самая главная особенность – это качество игры в обороне. Практически каждая команда умеет хорошо защищаться, имея небольшой процент владения мячом, может поставить «автобус», и такую оборону очень сложно взломать.

Не просто добиться стабильности в результатах, порой можно неожиданно проиграть. Здесь важна каждодневная работа в тренировочном процессе, которая помогает добиваться результата.

Турнирная таблица очень плотная, и это ещe раз говорит об отсутствии огромной разницы в качестве команд.

«Динамо» идет на 2-м месте в таблице РПЛ по итогам 10 туров.

Контракт Шварца с клубом рассчитан до июня 2022 года.

Шварц: «Первый год в «Динамо» был очень хорошим. Мне нравится работать здесь»

Шварц: «Уже говорю по-русски. Борщ могу есть хоть каждый день»