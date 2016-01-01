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    Шварц: «Автобусы» – главная особенность РПЛ. Практически все умеют хорошо защищаться»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц назвал главную особенность РПЛ.

    — Вы уже говорили, что в России сложно играть против любой команды. В чем главная особенность РПЛ?

    — Самая главная особенность – это качество игры в обороне. Практически каждая команда умеет хорошо защищаться, имея небольшой процент владения мячом, может поставить «автобус», и такую оборону очень сложно взломать.

    Не просто добиться стабильности в результатах, порой можно неожиданно проиграть. Здесь важна каждодневная работа в тренировочном процессе, которая помогает добиваться результата.

    Турнирная таблица очень плотная, и это ещe раз говорит об отсутствии огромной разницы в качестве команд.

    • «Динамо» идет на 2-м месте в таблице РПЛ по итогам 10 туров.
    • Контракт Шварца с клубом рассчитан до июня 2022 года.

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    Источник: сайт «Динамо»

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    Сегодня, 09:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13667

      paracetamol 5 минут назад

      Не РПЛ, а автобусный парк. Скушно! Динамо тоже недалеко ушло от общего правила. Один Зенит атакует!

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