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  • Шварц: «Уже говорю по-русски. Борщ могу есть хоть каждый день»

Шварц: «Уже говорю по-русски. Борщ могу есть хоть каждый день»

15 октября 2021, 08:12
7

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал об адаптации в России.

— Сейчас уже можете поговорить в магазине или ресторане на русском?

— Я уже немного говорю по-русски, пытаюсь задавать вопросы в ресторанах и кафе. Но чтобы хорошо выучить язык, нужно время – это не быстрый процесс.

— Появились ли у вас любимые места в Москве кроме нашего стадиона?

— Да, конечно, есть места, в которых мне очень нравится, и мы часто там бываем. Например, Парк Горького, где дети могут найти себе развлечения. Ну и, конечно, не могу не отметить Красную Площадь.

— В метро уже спускались? Какие остались впечатления?

— Да, у меня осталось сильное впечатление от московского метро. Я был удивлeн чистотой и красотой, которую я там увидел. А ещe мне понравилось то, что я смог прочитать там надписи.

— Что скажете про русскую кухню? Какие блюда вам понравились?

— В первую очередь отмечу борщ. Его я могу есть хоть каждый день. Нравятся мне и другие русские национальные блюда. Но все, кто приезжают в Россию и Москву, в первую очередь должны попробовать борщ.

  • «Динамо» идет на 2-м месте в таблице РПЛ по итогам 10 туров.
  • Контракт Шварца с клубом рассчитан до июня 2022 года.

Шварц: «Первый год в «Динамо» был очень хорошим. Мне нравится работать здесь»

Источник: сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Шварц Сандро
Комментарии (7)
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порт
1634278890
А как насчёт похмеляться?
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vladimir-7
1634278982
Сандро, ты в метро любуйся только в центре, его построили при Сталине, а на периферии все станции одинаковые и безликие, там одни столбы и всё, а некоторые отрезки метро проходят по улице, как подмосковные поезда, зимой там ездить не надо, потому, что башка замерзнет, совсем мертвый будешь.
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d с
1634279989
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portero
1634287611
Продолжайте уважаемый молодых подтягивать, но и результат надо выдавать, очки и место в верху таблицы, очень нужны...
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Иван Петров 1986
1634297616
А к борщу нужно сальца порезать и водочки граммов 150, тогда совсем хорошо будет.
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