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    Шварц: «Уже говорю по-русски. Борщ могу есть хоть каждый день»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал об адаптации в России.

    — Сейчас уже можете поговорить в магазине или ресторане на русском?

    — Я уже немного говорю по-русски, пытаюсь задавать вопросы в ресторанах и кафе. Но чтобы хорошо выучить язык, нужно время – это не быстрый процесс.

    — Появились ли у вас любимые места в Москве кроме нашего стадиона?

    — Да, конечно, есть места, в которых мне очень нравится, и мы часто там бываем. Например, Парк Горького, где дети могут найти себе развлечения. Ну и, конечно, не могу не отметить Красную Площадь.

    — В метро уже спускались? Какие остались впечатления?

    — Да, у меня осталось сильное впечатление от московского метро. Я был удивлeн чистотой и красотой, которую я там увидел. А ещe мне понравилось то, что я смог прочитать там надписи.

    — Что скажете про русскую кухню? Какие блюда вам понравились?

    — В первую очередь отмечу борщ. Его я могу есть хоть каждый день. Нравятся мне и другие русские национальные блюда. Но все, кто приезжают в Россию и Москву, в первую очередь должны попробовать борщ.

    • «Динамо» идет на 2-м месте в таблице РПЛ по итогам 10 туров.
    • Контракт Шварца с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Шварц: «Первый год в «Динамо» был очень хорошим. Мне нравится работать здесь»

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    Источник: сайт «Динамо»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +53101

      portero 28 минут назад

      Продолжайте уважаемый молодых подтягивать, но и результат надо выдавать, очки и место в верху таблицы, очень нужны...

      0
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      Рейтинг: +10

      d с 2 часа назад

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      0
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      Рейтинг: +21899

      vladimir-7 2 часа назад

      Сандро, ты в метро любуйся только в центре, его построили при Сталине, а на периферии все станции одинаковые и безликие, там одни столбы и всё, а некоторые отрезки метро проходят по улице, как подмосковные поезда, зимой там ездить не надо, потому, что башка замерзнет, совсем мертвый будешь.

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      Рейтинг: +5714

      порт 2 часа назад

      А как насчёт похмеляться?

      0
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      Рейтинг: +4645

      Виталий Орехов 3 часа назад

      Сандро, борщи в центральной России и на юге оооочень сильно отличаются! Будешь в Ростове или Краснодаре обязательно попробуй. Для сравнения. :)

      2
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      Рейтинг: +12405

      ilichkadr > Виталий Орехов 2 часа назад

      В центральной России борщи не в почёте. Там больше щи, хоть во рту полощи. Вот южный борщ это СУПЕР!!!!

      1
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      Рейтинг: +4645

      Виталий Орехов > ilichkadr 2 часа назад

      Про щи, это да... А еще, борщем называют свекольный суп. Почему то.

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