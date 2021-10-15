Шварц: «Уже говорю по-русски. Борщ могу есть хоть каждый день»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал об адаптации в России.

— Сейчас уже можете поговорить в магазине или ресторане на русском?

— Я уже немного говорю по-русски, пытаюсь задавать вопросы в ресторанах и кафе. Но чтобы хорошо выучить язык, нужно время – это не быстрый процесс.

— Появились ли у вас любимые места в Москве кроме нашего стадиона?

— Да, конечно, есть места, в которых мне очень нравится, и мы часто там бываем. Например, Парк Горького, где дети могут найти себе развлечения. Ну и, конечно, не могу не отметить Красную Площадь.

— В метро уже спускались? Какие остались впечатления?

— Да, у меня осталось сильное впечатление от московского метро. Я был удивлeн чистотой и красотой, которую я там увидел. А ещe мне понравилось то, что я смог прочитать там надписи.

— Что скажете про русскую кухню? Какие блюда вам понравились?

— В первую очередь отмечу борщ. Его я могу есть хоть каждый день. Нравятся мне и другие русские национальные блюда. Но все, кто приезжают в Россию и Москву, в первую очередь должны попробовать борщ.

«Динамо» идет на 2-м месте в таблице РПЛ по итогам 10 туров.

Контракт Шварца с клубом рассчитан до июня 2022 года.

Шварц: «Первый год в «Динамо» был очень хорошим. Мне нравится работать здесь»