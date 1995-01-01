Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

    Le10Sport: «ПСЖ» видит во Влаховиче преемника Мбаппе

    «ПСЖ» ищет нового нападающего в связи с возможным уходом Килиана Мбаппе.

    По информации Le10Sport, форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд – приоритетный вариант для парижского клуба.

    Однако, спортивный директор «ПСЖ» Леонардо видит преемником Мбаппе нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. Подписать 21-летнего серба будет легче из-за меньшей стоимости.

    • Влахович отказался продлевать контракт с «Фиорентиной», рассчитанный до 2023 года.
    • Его цена – 40 миллионов евро.
    • В нынешнем сезоне он забил 4 гола в 7 матчах Серии А.

    «Фиорентина» хочет продать Влаховича за 90 миллионов. «Ман Сити» – фаворит в борьбе за серба

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Le10Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:54
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3560

      FENIX-SL 1 час назад

      ПСЖ как ворона
      на все блестящее базарятся
      ахахахаха
      реально, распиарьте какого нибудь нашего нуля типо Чалова и в ПСЖ отправьте
      вот умора будет)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90215
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67834
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru