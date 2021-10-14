Le10Sport: «ПСЖ» видит во Влаховиче преемника Мбаппе

«ПСЖ» ищет нового нападающего в связи с возможным уходом Килиана Мбаппе.
По информации Le10Sport, форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд – приоритетный вариант для парижского клуба.
Однако, спортивный директор «ПСЖ» Леонардо видит преемником Мбаппе нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. Подписать 21-летнего серба будет легче из-за меньшей стоимости.
- Влахович отказался продлевать контракт с «Фиорентиной», рассчитанный до 2023 года.
- Его цена – 40 миллионов евро.
- В нынешнем сезоне он забил 4 гола в 7 матчах Серии А.
«Фиорентина» хочет продать Влаховича за 90 миллионов. «Ман Сити» – фаворит в борьбе за серба
Источник: Le10Sport