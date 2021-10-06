«Фиорентина» хочет продать Влаховича за 90 миллионов. «Ман Сити» – фаворит в борьбе за серба

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович близок к уходу из клуба в зимнее трансферное окно.
По информации La Gazzetta dello Sport, на 21-летнего серба претендуют «Тоттенхэм», «Интер» и «Ювентус». «Манчестер Сити» – фаворит в борьбе за игрока.
Итальянский клуб хочет выручить за футболиста 90 миллионов евро.
- Влахович отказался продлевать контракт с «Фиорентиной», рассчитанный до 2023 года.
- Его цена – 40 миллионов евро.
- В нынешнем сезоне он забил 4 гола в 7 матчах Серии А.
Влахович может перейти из «Фиорентины» в «Ювентус». Туринцы предложили ему контракт
Источник: La Gazzetta dello Sport