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    «Фиорентина» хочет продать Влаховича за 90 миллионов. «Ман Сити» – фаворит в борьбе за серба

    Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович близок к уходу из клуба в зимнее трансферное окно.

    По информации La Gazzetta dello Sport, на 21-летнего серба претендуют «Тоттенхэм», «Интер» и «Ювентус». «Манчестер Сити» – фаворит в борьбе за игрока.

    Итальянский клуб хочет выручить за футболиста 90 миллионов евро.

    • Влахович отказался продлевать контракт с «Фиорентиной», рассчитанный до 2023 года.
    • Его цена – 40 миллионов евро.
    • В нынешнем сезоне он забил 4 гола в 7 матчах Серии А.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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