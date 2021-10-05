«Все кончено». Влахович отказался продлевать контракт с «Фиорентиной»

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо сообщил, что нападающий Душан Влахович отказался продлевать контракт с клубом.
«Влахович не принял предложение о продлении контракта. Мы пытались договориться месяцами, но все кончено», – сказал Комиссо.
- 21-летний серб стоит 40 миллионов евро.
- Нынешний контракт игрока истекает в 2023 году.
- В сезоне Серии А у Влаховича 6 матчей и 4 гола.
Президент «Фиорентины» Коммиссо: «Предложили Влаховичу максимальную зарплату в истории клуба»
Источник: твиттер Фабрицио Романо