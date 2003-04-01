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    «Все кончено». Влахович отказался продлевать контракт с «Фиорентиной»

    Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо сообщил, что нападающий Душан Влахович отказался продлевать контракт с клубом.

    «Влахович не принял предложение о продлении контракта. Мы пытались договориться месяцами, но все кончено», – сказал Комиссо.

    • 21-летний серб стоит 40 миллионов евро.
    • Нынешний контракт игрока истекает в 2023 году.
    • В сезоне Серии А у Влаховича 6 матчей и 4 гола.

    Президент «Фиорентины» Коммиссо: «Предложили Влаховичу максимальную зарплату в истории клуба»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      leоnеm 17 минут назад

      Пpогнозы футбольных мaтчей bet-org.ru

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      Рейтинг: +3453

      Oldtrafford83 37 минут назад

      Саня действуй, отметь это в каком нить клубе))

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      Рейтинг: +90016

      zigbert 1 час назад

      Теперь у Кокорина появится хороший шанс...

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      Рейтинг: +676

      mama1991 1 час назад

      Парень перерос фиалок, и это только потому что фиалки давно не те... 20 лет назад, он бы мячи батистуте подавал...

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      Рейтинг: +52766

      portero 1 час назад

      Продавайте сейчас а то уйдёт все равно, да и есть у Вас супер нап Кока...

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