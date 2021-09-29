Президент «Фиорентины» Коммиссо: «Предложили Влаховичу максимальную зарплату в истории клуба»

«Фиорентина» пытается сохранить форварда Душана Влаховича. По словам президента Рокко Коммиссо, сербу предложили новый контракт.

«Я не знаю, подпишет ли Влахович новый контракт. Мы предложили ему 40 миллионов евро за пять лет, самый крупный контракт в истории «Фиорентины»; больше, чем у Габриэля Батистуты и Руя Кошты», – сказал Коммиссо.