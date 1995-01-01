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    Карпин: «Сейчас в мыслях спрятаться подальше от людей. Туда, где нет пресс-конференций»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что хотел бы отдохнуть на природе после победы над Словенией (2:1) в отборе ЧМ-2022.

    Ранее после октябрьского матча с Мальтой Карпин сказал: «Собираюсь поехать в лес». Через неделю он показал фото с отдыха.

    «Про лес было сказано образно, но мысли сейчас такие же – спрятаться подальше от людей, выбраться на природу, в лес или сосновый бор. Туда, где народу поменьше. Туда, где нет пресс-конференций», – сказал Карпин.

    • Россия лидирует в группе, опережая хорватов на два очка.
    • Сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.
    • В оставшихся двух турах россияне сыграют дома с Кипром и с Хорватией на выезде.

    Карпин: «Доволен результатом, но намного больше доволен игрой»

    Карпин: «Словения почти два года не пропускала с угловых. Взял игроков на слабо»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25555

      silver29 6 минут назад

      Валера, ты лучший, гони прочь всех вонючих бомжей с их слюнями в твой адрес.

      1
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      Рейтинг: +6987

      Старикан 35 минут назад

      Валера, от себя не спрячешься))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1990

      acor94 40 минут назад

      Может он в лесу новые тактики придумывает?

      1
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      Рейтинг: +7668

      Fusballer > acor94 18 минут назад

      Да. Чабан на альпийских лугах, где пасутся бараны и овцы, придумывал. А Валера - в лесу, где медведи, зайцы и прочие животные. Разнообразие.

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