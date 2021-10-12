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  • Карпин: «Сейчас в мыслях спрятаться подальше от людей. Туда, где нет пресс-конференций»

Карпин: «Сейчас в мыслях спрятаться подальше от людей. Туда, где нет пресс-конференций»

12 октября 2021, 09:07
10

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что хотел бы отдохнуть на природе после победы над Словенией (2:1) в отборе ЧМ-2022.

Ранее после октябрьского матча с Мальтой Карпин сказал: «Собираюсь поехать в лес». Через неделю он показал фото с отдыха.

«Про лес было сказано образно, но мысли сейчас такие же – спрятаться подальше от людей, выбраться на природу, в лес или сосновый бор. Туда, где народу поменьше. Туда, где нет пресс-конференций», – сказал Карпин.

  • Россия лидирует в группе, опережая хорватов на два очка.
  • Сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.
  • В оставшихся двух турах россияне сыграют дома с Кипром и с Хорватией на выезде.

Карпин: «Доволен результатом, но намного больше доволен игрой»

Карпин: «Словения почти два года не пропускала с угловых. Взял игроков на слабо»

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Карпин Валерий
Комментарии (10)
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acor94
1634019353
Может он в лесу новые тактики придумывает?
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Старикан
1634019677
Валера, от себя не спрячешься))
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Боцман59rus
1634022878
_ плохо, что забивают защитники, но хорошо, что видимо сформировался фундамент команды - Джикия, Дивеев, Баринов. Хотя последний конечно далеко не Денисов>)))
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evgeniy.slam
1634026062
Не понимаю язвительные комментарии в адрес Карпина, вот честно. Видно же, что человек в сборную пришел не самолюбие потешить (да и не тот уровень игроков). Видно что переживает за команду и результат. Как трудится, можно оценить по счету на табло. И не забывайте самое главное - с какой сборной он работает и какое качество игроков в ней. Просмотрите какое давление от СМИ. Все норовят только вывести его из себя и никому по настоящему неинтересно знать, что там с футболом. Достаточно пересмотреть последние передачи, где ведущие откровенно провоцируют его. Валере искренне удачи! Особо не верю в сборную, но очень надеюсь, что удача всё же будет на нашей стороне
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semm
1634026644
Да уж Валере нужен отдых, но а что если свой смартфон просто отключить и не лазить в сетях хоть чуть чуть - так нет он и в лесу общается по инсте
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vladimir-7
1634046074
Карпин представляет, что выиграл со сборной России чемпионат мира и решил спрятаться от прессы в лесу и отдохнуть от непосильной работы и от корреспондентов.
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