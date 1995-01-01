Карпин: «Сейчас в мыслях спрятаться подальше от людей. Туда, где нет пресс-конференций»

Валера, ты лучший, гони прочь всех вонючих бомжей с их слюнями в твой адрес.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что хотел бы отдохнуть на природе после победы над Словенией (2:1) в отборе ЧМ-2022.
Ранее после октябрьского матча с Мальтой Карпин сказал: «Собираюсь поехать в лес». Через неделю он показал фото с отдыха.
«Про лес было сказано образно, но мысли сейчас такие же – спрятаться подальше от людей, выбраться на природу, в лес или сосновый бор. Туда, где народу поменьше. Туда, где нет пресс-конференций», – сказал Карпин.
- Россия лидирует в группе, опережая хорватов на два очка.
- Сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.
- В оставшихся двух турах россияне сыграют дома с Кипром и с Хорватией на выезде.
Карпин: «Доволен результатом, но намного больше доволен игрой»
Карпин: «Словения почти два года не пропускала с угловых. Взял игроков на слабо»