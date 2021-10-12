Карпин: «Сейчас в мыслях спрятаться подальше от людей. Туда, где нет пресс-конференций»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что хотел бы отдохнуть на природе после победы над Словенией (2:1) в отборе ЧМ-2022.

Ранее после октябрьского матча с Мальтой Карпин сказал: «Собираюсь поехать в лес». Через неделю он показал фото с отдыха.

«Про лес было сказано образно, но мысли сейчас такие же – спрятаться подальше от людей, выбраться на природу, в лес или сосновый бор. Туда, где народу поменьше. Туда, где нет пресс-конференций», – сказал Карпин.

Россия лидирует в группе, опережая хорватов на два очка.

Сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.

В оставшихся двух турах россияне сыграют дома с Кипром и с Хорватией на выезде.

Карпин: «Доволен результатом, но намного больше доволен игрой»

Карпин: «Словения почти два года не пропускала с угловых. Взял игроков на слабо»