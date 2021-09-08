Карпин: «Собираюсь поехать в лес»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Мальты (2:0) подтвердил, что вскоре отправится в лес. Там он будет отдыхать.

«Чувствую ли опустошение? Пока не понимаю чувств, потом, может, пойму свое состояние. Пока еще на иголках. Поехать в лес собираюсь.

Поеду ли в тайгу? Не знаю, но в России лесов много, найдем, куда выбраться», – сказал Карпин.

В тайге последние несколько дней провел президент России Владимир Путин .

. Россия идет в отборочной группе 2-й.

В 3 матчах при Карпине Россия ни разу не пропустила.

Карпин – об эмоциях от работы в сборной: «Нужно будет уехать в лес, выключить телефон и пропасть на три дня»