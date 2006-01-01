Карпин: «Собираюсь поехать в лес»

Как раз грибы пошли хорошо ))
Главный тренер сборной России Валерий Карпин после матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Мальты (2:0) подтвердил, что вскоре отправится в лес. Там он будет отдыхать.
«Чувствую ли опустошение? Пока не понимаю чувств, потом, может, пойму свое состояние. Пока еще на иголках. Поехать в лес собираюсь.
Поеду ли в тайгу? Не знаю, но в России лесов много, найдем, куда выбраться», – сказал Карпин.
- В тайге последние несколько дней провел президент России Владимир Путин.
- Россия идет в отборочной группе 2-й.
- В 3 матчах при Карпине Россия ни разу не пропустила.
Карпин – об эмоциях от работы в сборной: «Нужно будет уехать в лес, выключить телефон и пропасть на три дня»