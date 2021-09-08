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Карпин: «Собираюсь поехать в лес»

8 сентября 2021, 08:09
41

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Мальты (2:0) подтвердил, что вскоре отправится в лес. Там он будет отдыхать.

«Чувствую ли опустошение? Пока не понимаю чувств, потом, может, пойму свое состояние. Пока еще на иголках. Поехать в лес собираюсь.

Поеду ли в тайгу? Не знаю, но в России лесов много, найдем, куда выбраться», – сказал Карпин.

  • В тайге последние несколько дней провел президент России Владимир Путин.
  • Россия идет в отборочной группе 2-й.
  • В 3 матчах при Карпине Россия ни разу не пропустила.

Карпин – об эмоциях от работы в сборной: «Нужно будет уехать в лес, выключить телефон и пропасть на три дня»

Источник: РФС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Мальта Карпин Валерий
Комментарии (41)
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kvm
1631080776
тайга занята ВВП и Шойгу...
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slavа0508
1631083009
Правильно Валера . в деревню в лес в Саратов нервы лечить ...ой сколько тебе их ещё понадобиться...
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Rabinovi_ch
1631084821
Тяжело Валерию Георгиевичу. Считайте без товарняков как у прошлых тренеров, сразу в печку...Главное очки есть, а игра придёт.
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Боцман59rus
1631085059
_ тебе в команде деревьев не хватает?
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NewLife
1631088264
Работать надо не на грани нервного срыва, а в удовольствие. Карпин не обладает качествами необходимыми для тренерской работы.
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Hektor 84
1631088760
Валера молодец! 7 очков из 9 возможных. А то что игра хромает это наследство чабана. Игру за неделю поставить не возможно, тем более в сборной. На это уйдет время. Главное дрочеру не подпускать к сборной! А иначи снова всё вернется к старой тактике попади мячом в дерево)))
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Sergey9999
1631090406
Валера, верим!
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jek718875
1631090449
ГОСПОДА! я за "ВАЛЕРА ВЕРИМ",но вчера когда смотрел игру, мне было страшно
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portero
1631094661
Валера расслабься, собери мозги в кучу после отдыха, и уж определяйся и наигрывай состав, а то пипец какой-то....
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Граф2019
1631101044
че Вована искать?
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