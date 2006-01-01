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    Карпин: «Собираюсь поехать в лес»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин после матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Мальты (2:0) подтвердил, что вскоре отправится в лес. Там он будет отдыхать.

    «Чувствую ли опустошение? Пока не понимаю чувств, потом, может, пойму свое состояние. Пока еще на иголках. Поехать в лес собираюсь.

    Поеду ли в тайгу? Не знаю, но в России лесов много, найдем, куда выбраться», – сказал Карпин.

    • В тайге последние несколько дней провел президент России Владимир Путин.
    • Россия идет в отборочной группе 2-й.
    • В 3 матчах при Карпине Россия ни разу не пропустила.

    Карпин – об эмоциях от работы в сборной: «Нужно будет уехать в лес, выключить телефон и пропасть на три дня»

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    Источник: РФС

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    Комментарии30
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      Рейтинг: +1084

      Enter2006 6 минут назад

      Как раз грибы пошли хорошо ))

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      Рейтинг: +24677

      silver29 14 минут назад

      Так в Дальневосточной тайге другие отдыхают сейчас, она закрыта.

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      Рейтинг: +11601

      Hektor 84 24 минуты назад

      Валера молодец! 7 очков из 9 возможных. А то что игра хромает это наследство чабана. Игру за неделю поставить не возможно, тем более в сборной. На это уйдет время. Главное дрочеру не подпускать к сборной! А иначи снова всё вернется к старой тактике попади мячом в дерево)))

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      Рейтинг: -30

      6pbIH > Hektor 84 1 минуту назад

      Не все это понимают. А Семака слушать с уссатым Стасом, то ещё дело.. У них, все кто угодно виноват, только не они!

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      Рейтинг: +2188

      Spirit_78 26 минут назад

      Российский народ ненавидит сборную вне зависимости от её результатов и игры, что, безусловно, никого не красит. Поэтому Валере можно посочувствовать, что согласился на эту "расстрельную" должность.

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      Рейтинг: +9098

      Cleaner 27 минут назад

      Валера, от такого позора, что показывает твоя сборная, в лесу не спрячешься. Полный ОТСТОЙ, а не команда. Сборище ЗАЖРАВШИХСЯ ЗАЗВЕЗДИВШИХСЯ ИГРУНОВ!..((((((((((((

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      Рейтинг: +11601

      Hektor 84 > Cleaner 23 минуты назад

      А где ему взять не зажравшихся? Может подскажешь или себя предлагаешь вызвать?)))

      0
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      Рейтинг: +9937

      NewLife 33 минуты назад

      Работать надо не на грани нервного срыва, а в удовольствие. Карпин не обладает качествами необходимыми для тренерской работы.

      1
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      Рейтинг: +117

      заткнитемнерот 34 минуты назад

      Что в лесу болото, что на поле болото...
      В Госдуму надо баллотироваться пока сборная не утопла, Валерий Георгиевич, а вы все по грибы да по ягоды...

      0
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      Рейтинг: +2977

      Питерский князь 1 час назад

      Хоть с удавкой на шеи дро.чи, всем плевать коме твоей жены.
      Да и ей плевать, она на тебе пиарится!
      =))))

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      Рейтинг: +24873

      Боцман59rus 1 час назад

      _ тебе в команде деревьев не хватает?

      3
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      Рейтинг: +20652

      vladimir-7 1 час назад

      В деревню к маме или тёще и никакого "цирка" со львами и футболом.

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