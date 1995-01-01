«Ну вот и лес, и вода, и воздух». Карпин показал фото с отдыха

вот пока у нас в футболе будет инстаграма больше чем самого футбола, мы и будем менять тренеров, думать: что со Спартаком? - очень много проблем возникает с просто нехваткой времени из - за ведения "инстаграмов" - как дети от телефона не оторвёшь; когда же им работать?
Главный тренер сборной России Валерий Карпин показал, как отдыхает после сентябрьских матчей отбора ЧМ-2022.
После матча с Мальтой Карпин сказал: «Собираюсь поехать в лес».
«Ну вот и лес, и вода, и воздух. Добрался наконец-то», – написал Карпин в инстаграме.
- Россия идет в отборочной группе 2-й.
- В 3 матчах при Карпине сборная ни разу не пропустила.
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