«Ну вот и лес, и вода, и воздух». Карпин показал фото с отдыха

Главный тренер сборной России Валерий Карпин показал, как отдыхает после сентябрьских матчей отбора ЧМ-2022.

После матча с Мальтой Карпин сказал: «Собираюсь поехать в лес».

«Ну вот и лес, и вода, и воздух. Добрался наконец-то», – написал Карпин в инстаграме.