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    «Ну вот и лес, и вода, и воздух». Карпин показал фото с отдыха

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин показал, как отдыхает после сентябрьских матчей отбора ЧМ-2022.

    После матча с Мальтой Карпин сказал: «Собираюсь поехать в лес».

    «Ну вот и лес, и вода, и воздух. Добрался наконец-то», – написал Карпин в инстаграме.

    • Россия идет в отборочной группе 2-й.
    • В 3 матчах при Карпине сборная ни разу не пропустила.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Валерия Карпина

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    Сегодня, 15:38
    Комментарии6
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      Рейтинг: +305

      semm 4 минуты назад

      вот пока у нас в футболе будет инстаграма больше чем самого футбола, мы и будем менять тренеров, думать: что со Спартаком? - очень много проблем возникает с просто нехваткой времени из - за ведения "инстаграмов" - как дети от телефона не оторвёшь; когда же им работать?

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      Рейтинг: +1539

      Decorhome 8 минут назад

      Хорошего отдыха. Валера верим!

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      Рейтинг: +10141

      NewLife 19 минут назад

      А вместо леса и воздуха к воде тебе нужны огонь и медные трубы.

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      Рейтинг: +21013

      vladimir-7 43 минуты назад

      Отдыхать лучше, чем работать в Ростове, а в сборной делать, вообще, нечего. Спи отдыхай, а то ужас как устал от этих, сентябрьских трех игр и тренировок в сборной.

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      Рейтинг: +9431

      Cleaner 47 минут назад

      Устал Валера...)

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      Рейтинг: +13722

      KLIM777 54 минуты назад

      а бошки где?

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