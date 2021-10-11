Адвокат жительницы Казани: «Азмун считает ребенка своим. Есть переписка»

Адвокат Андрей Дмитриев подтвердил, что жительница Казани подала иск в петербургский суд с требованием признать нападающего «Зенита» Сердара Азмуна отцом своей дочери.

«У нас есть переписка, подтверждающая, что Азмун считает ребенка своим. Они переписывались об этом в инстаграме и ватсапе, и эти материалы мы предоставим в ходе судебного процесса», – сказал Дмитриев.

Девушка утверждает, что она познакомилась с Азмуном в 2018 году, когда тот выступал за «Рубин».

Вскоре у них начались романтические отношения, а в мае 2021 года девушка родила ребенка.

Она требует суд признать Азмуна отцом и назначить в ее пользу алименты в размере 25% от зарплаты футболиста.

«Это все сплетни». Агент Азмуна – об иске по поводу отцовства