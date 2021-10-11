Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    2 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    Адвокат жительницы Казани: «Азмун считает ребенка своим. Есть переписка»

    Адвокат Андрей Дмитриев подтвердил, что жительница Казани подала иск в петербургский суд с требованием признать нападающего «Зенита» Сердара Азмуна отцом своей дочери.

    «У нас есть переписка, подтверждающая, что Азмун считает ребенка своим. Они переписывались об этом в инстаграме и ватсапе, и эти материалы мы предоставим в ходе судебного процесса», – сказал Дмитриев.

    • Девушка утверждает, что она познакомилась с Азмуном в 2018 году, когда тот выступал за «Рубин».
    • Вскоре у них начались романтические отношения, а в мае 2021 года девушка родила ребенка.
    • Она требует суд признать Азмуна отцом и назначить в ее пользу алименты в размере 25% от зарплаты футболиста.

    «Это все сплетни». Агент Азмуна – об иске по поводу отцовства

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Фонтанка»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:08
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3251

      Axe111 5 минут назад

      ГЕНИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ О ФУТБОЛЕ!!!!!! БРАВИСССССССИМО!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3405

      general.lizyukov 14 минут назад

      А не проще ли тест ДНК сделать? Переписка какая-то, что за бред.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25522

      silver29 2 часа назад

      Деваха решила стать акционером газпрома.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9965

      Вомбат 2 часа назад

      Ой как интересно! Любовь у них была, три года назад, а ребенок родился в этом году. То ли беременность в Татарстане длится намного дольше, чем где либо, то ли Азмун воспользовался методом космогенетической проекции. (Как известно из произведений Франсиса Карсака, зачать ребенка этим методом можно не только из Петербурга, но и даже с Сириуса.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Gasanov Хачик 3 часа назад

      Па ходу иранский месси засадил татарачке пат хвасьтяру!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17265

      derrik2000 3 часа назад

      Вот что значит "ФУБОЛА В РОССИИ НЕТ!"
      И не будет ещё какое-то время.
      Азмуновскую бабу и какого-то там ребёнка стали обсуждать...
      А ФУТБОЛ по-прежнему где-то ходит-бродит впотьмах...(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13878

      KLIM777 3 часа назад

      с нашими бабами в такие шутки лучше не играть))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11963

      Hektor 84 3 часа назад

      Ну тут хаспром не отмажет! Девке теперь работать не надо будет. Она теперь тоже не много присела на газовую трубу)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +232

      Fireman-100 > Hektor 84 3 часа назад

      Сначала на трубу Азмуна присела.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21745

      bset 3 часа назад

      Азмун изменил Дзюбе? Вот ш...ха.

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13654

      paracetamol 4 часа назад

      Все решит анализ ДНК!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4404

      rash1959 > paracetamol 3 часа назад

      Всё решит КДК, и никто другой. .

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7605

      Fusballer > rash1959 1 час назад

      Если что - ВАР есть.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90163
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67816
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru